El Gobierno aprueba medidas por 7.000 millones para paliar los efectos de las borrascas en Andalucía y Extremadura

Tras aprobar la declaración de zona de emergencia para los territorios afectados por las inundaciones, este martes el Gobierno ha dado luz verde en el Consejo de Ministros a un Real Decreto que contempla hasta 7.000 millones de euros en ayudas para los afectados por las borrascas registradas en las últimas semanas en numerosas localidades de Andalucía y Extremadura. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido la encargada de desgranar los recursos que ha movilizado el Estado para cubrir los daños generados por las borrascas del último mes. “Los recursos movilizados en este decreto ley permitirán cubrir los daños generados en los municipios, compensar a más de 12.400 personas desalojadas por estos fenómenos, así como mitigar el impacto que han sufrido las viviendas, los comercios, el sector agrícola y pesquero por la fuerte lluvia y por las crecidas de los ríos”, ha destacado Montero antes de agradecer y felicitar el “gran trabajo” realizado por los equipos de emergencias, bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias, Protección Civil, personal de las confederaciones hidrográficas, técnicos del CSIC y otros empleados públicos que “han puesto de manifiesto la excelente profesionalidad para que nuestros ciudadanos y los pueblos se hayan visto protegidos con menor impacto por las fuertes lluvias este inundaciones”.

“Todas estas situaciones vienen provocadas por una realidad que nadie puede ya poner en duda, como es este fenómeno tan cercano del cambio climático y, por tanto, instamos a los partidos políticos, sobre todo al PP, que suscriba el pacto de Estado [por el cambio climático] para permitirnos intervenir y que no tengamos que hacer frente a las consecuencias de las situaciones que hoy estamos intentando dar respuesta”, ha insistido la vicepresidenta del Ejecutivo antes de detallar las ayudas, que se amplían hasta los 7.000 millones de euros y serán para familias, para ayuntamientos, medidas fiscales, para el sector agrario y pesquero y para el comercio.

El Ejecutivo ha aprobado multiplicar por cuatro las indemnizaciones establecidas para los afectados y ha dado luz verde a subsidios directos para las personas que han tenido que ser desalojadas de sus hogares con una cuantía de 150 euros por persona y día. “Todas estas ayudas van a estar exentas de tributación en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades”, ha destacado la ministra de Hacienda.

Para los ayuntamientos andaluces y extremeños que han sufrido el impacto de las borrascas, el Gobierno va a movilizar transferencias de 2.000 millones de euros para afrontar la reparación de infraestructuras municipales afectadas por las lluvias y las inundaciones. “Vamos a financiar el 100% de estos daños, no según marca la legislación general que plantea un 50% de anticipo y un 50% de ayuda. En este caso, 100% de ayuda y 100% de anticipo”, ha indicado María Jesús Montero antes de añadir que también se permitirá que los consistorios puedan utilizar el superávit de 2025 para inversiones que vayan para resarcir los daños provocados por las borrascas. También se contempla un plan de empleo de 50 millones de euros dirigido a los ayuntamientos.

Respecto a las medidas fiscales y de Seguridad Social, el Gobierno ha aprobado la exención del pago del IBI y la reducción del impuesto sobre actividades económicas para 2025 cuando afecten a inmuebles dañados por las borrascas y las inundaciones. “En caso de que se haya ya realizado el pago, los contribuyentes podrán solicitar la devolución de los abonados”, ha avisado la ministra, que destaca que “el conjunto de medidas y de exenciones fiscales va a suponer un ahorro para estos contribuyentes de unos 350 millones de euros”.

El sector agrario también se beneficiará de las medidas aprobadas este martes en el Consejo de Ministros. En concreto, la ministra Montero ha resaltado que habrá más de 2.100 millones de euros en ayudas directas para titulares de explotaciones que estén inscritas en el registro de explotaciones agrarias de las zonas afectadas, otras por valor de 10 millones de euros para armadores de buques de pesca cuyo puerto base esté en Málaga, Cádiz y Huelva y que se reducirá de 35 a cinco el número de jornadas cotizadas, las peonadas, para cobrar el subsidio por desempleo o la renta agraria que residan en municipios afectados.

“Las ayudas al comercio acompañan a los negocios que se han visto afectados por las inundaciones en doble sentido”, ha afirmado Montero. “Primero, aprobando ayudas directas, especialmente para la hostelería y comercio minorista de zonas afectadas, con un importe de 120 millones de euros, y también líneas de financiación ICO de 100 millones de euros para daños agrarios de borrasca y, por supuesto, para las indemnizaciones correspondientes al consorcio de seguros”, ha añadido.