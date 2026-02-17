¿Por qué se llama ‘Pedro’ la nueva borrasca que afectará a Francia y España?

Quizás alguien pensó que Pedro nunca llegaría. O, al menos, que no llegaría tan pronto. Pero la borrasca Pedro, la número 16 desde que arrancó en octubre la temporada, traerá el miércoles y jueves viento muy fuerte y temporal marítimo en el norte de la Península. Y nieve a partir de los 700 metros, ha avisado este martes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Solo a las borrascas y temporales de alto impacto se les pone nombre, entre otras cosas, para que la población extreme las precauciones ante este tipo de eventos meteorológicos. Desde el 7 de octubre se ha bautizado a 16: Alice, Benjamin, Claudia, Davide, Emilia, Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils, Oriana y, ahora, Pedro. Hasta ahora, nunca se había alcanzado esta cifra tan pronto. Y se está a una borrasca más de alcanzar el récord de temporales con nombre, 17 en la temporada 2023-2024. Pero es verdad que en esa ocasión se necesitaron seis meses para llegar a esa cifra. Y ahora solo se han necesitado cuatro meses para alcanzar las 16. Esto ha llevado a una concatenación de temporales que, además de causar inundaciones, han hecho que el agua embalsada alcance niveles récord en España.

Pedro no se espera que traiga tantas precipitaciones como las anteriores. Pero el hecho de que comparta nombre con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pone el foco sobre la forma en la que se llama a estos eventos.

Los nombres de las borrascas y danas con gran impacto los deciden desde 2017 los servicios meteorológicos oficiales de España, Francia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo y Andorra. Cuando empieza la temporada, el 1 de septiembre, ya tienen una lista con una veintena de nombres masculinos y femeninos, que se van usando a medida que los temporales llegan al suroeste de Europa.

La Agencia Estatal de Meteorología forma parte de ese grupo de nominadores. Su portavoz, Rubén del Campo, explica que “cada año uno de los países miembros del grupo propone el listado de nombres para la siguiente temporada”. Para la temporada 2025-2026 fue el servicio meteorológico portugués el encargado. En la lista de este año, explica del Campo, figuran, por ejemplo, el mencionado Pedro y Wilma, que está en último lugar. “Este listado después se comparte con el resto de los países que componen el grupo suroeste y le damos el visto bueno”, añade el portavoz de Aemet.

Pero, ¿qué criterios se utilizan para elegir los nombres? “Que sean en general relativamente fáciles de escribir y pronunciar en el resto de los idiomas de los países que componen el grupo”, señala del Campo. Pedro, recuerda, “es un nombre muy común tanto en España como en Portugal”. Por eso se incluyó, arguye.

Una vez decidida la lista, se les va asignando en orden los nombres a las borrascas que van llegando. En el caso de Pedro, ha sido Francia el país que la ha nombrado porque va a ser el que más experimente sus efectos y al primero que va a llegar.