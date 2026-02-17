De ‘Francis’ a ‘Oriana’: diez borrascas encadenadas disparan un 50% el agua de los embalses en España en solo mes y medio

Los pantanos nunca habían estado tan llenos a estas alturas del año desde que arrancan los registros en 1988

Diez borrascas de alto impacto —esas a las que los servicios meteorológicos oficiales les acaban poniendo nombre porque se espera que sean de entidad— han afectado a España en apenas mes y medio, desde que arrancó el año. Estas borrascas encadenadas han dejado un reguero de récords de precipitaciones en muchos puntos del país y han disparado el agua embalsada en la España peninsular hasta niveles nunca vistos en esta semana del año desde que arrancan los registros del Ministerio de Transición Ecológica en 1988.

Entre el 29 de diciembre y este lunes 16 de febrero, la reserva hídrica ha aumentado un 46,5%, ha pasado de 31.546 hectómetros cúbicos a 46.229, según los datos del Boletín Hidrológico del ministerio. En las últimas tres semanas, el crecimiento ha sido todavía más acentuado: el agua embalsada ha aumentado 23,4 puntos porcentuales hasta llegar al 82,5% actual.

Es la cuota más alta para la séptima semana del año desde al menos 1988. El anterior récord para este momento se registró en 2014, un 82,4%.

El crecimiento registrado es brutal, de récord, sobre todo por lo rápido que se ha producido. Si se compara con el año pasado, en esa misma semana del año los embalses estaban al 58%, casi 25 puntos menos que ahora. Si se compara con la media de los últimos diez años, la reserva hídrica actual está 27,9 puntos por encima.

Todas las grandes cuentas del país están por encima del 80%. Solo están por debajo de ese nivel la Cuenca Mediterránea Andaluza (73,9%), la del Segura (45,6%) y la del Júcar (61,8%).

Los embalses de ocho cuencas están por encima del 90% de su capacidad. Son las del Cantábrico Oriental; Cantábrico Occidental; Miño-Sil; Galicia Costa; Cuencas Internas del País Vasco; Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete-Barbate; y Cuencas Internas de Cataluña. Destaca el caso de Cataluña, que hace un año estaba al 31,5%.

Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils y Oriana son los nombres de las diez borrascas de alto impacto que han llegado hasta España desde que empezó el año. Este inusual tren de borrascas —que algunos meteorólogos relacionan con el cambio climático y las variaciones en el chorro polar asociadas al calentamiento— es responsable de estas precipitaciones que han llevado a un llenado récord de los embalses.

Entre el 1 de enero y el 10 de febrero, en España había llovido de media 208 litros por metro cuadrado, cuando lo normal son 81, explica Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). “Es decir, unas dos veces y media por encima de lo normal”, añade.

Aunque las lluvias han dado un respiro, Del Campo avanza que a partir del miércoles llegará Pedro, el undécimo temporal o borrasca de 2026. Ha sido nombrada por los servicios meteorológicos franceses y, en principio, no se espera que sea tan adversa en España. “Dejará vientos muy fuertes y temporal marítimo entre el miércoles y el jueves”, explica el portavoz de Aemet.