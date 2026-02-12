Los mensajes de alerta se multiplican por cinco después de la dana de Valencia: así ha cambiado la gestión de riesgo

Cuando a las 14.25 del 3 de septiembre de 2023 un mensaje acompañado de un intenso pitido se coló en los teléfonos móviles de todos los que estaban en ese momento en la Comunidad de Madrid, se abrieron (una vez más) las compuertas de las críticas indignadas. Era un texto en el que se avisaba del riesgo extremo por la llegada de un temporal, que finalmente se cobró la vida de ocho personas, aunque para algunos sectores de la ultraderecha suponía una intolerable intromisión. Santiago Abascal, líder de Vox, llegó a pedir que esos mensajes de emergencia solo le llegaran a aquellos que lo quisieran, pero “que no se instalen por defecto” en los móviles.

El sistema ES-Alert, que permite lanzar esas alertas, cumple este febrero tres años desde que se puso en marcha en aplicación de una directiva de la Unión Europea que obliga a todos los países miembros a tener herramientas de este tipo basadas en telefonía móvil. Se ha convertido en una pieza clave ante las emergencias, fundamentalmente relacionadas con los eventos meteorológicos extremos, aunque no solo. Según los datos del Ministerio del Interior a los que ha accedido EL PAÍS, desde el 21 de febrero de 2023, cuando se envió la primera, hasta este 5 de febrero pasado, se han mandado 259 mensajes. Aunque la primera fue por un escape de gas en Cabanillas del Campo, en Guadalajara, lo cierto es que la mayoría de estos mensajes se han enviado por riesgos asociados a borrascas y temporales de todo tipo e incendios forestales.

Estos tres años de ES-Alert han estado marcados por la mortal gota fría de Valencia, en la que perdieron la vida 229 personas. Supuso un antes y un después. Entre febrero de 2023 y el fatídico 29 de octubre de 2024 (un año y ocho meses), los Gobiernos autonómicos, que son los que deben dar la orden para lanzarlos, enviaron 45 alertas a la población. Entre ese 29 de octubre y el 5 de febrero de 2026 (un año y cuatro meses), se mandaron 214. Es decir, se han multiplicado casi por cinco desde aquella gota fría que rompió los registros de lluvias torrenciales. “Ahora no diría que se sobreactúa, pero los responsables políticos son más sensibles a la utilización de este instrumento”, opina Urbano Fra Paleo, del grupo europeo E-STAG, de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR).

Otro de los que pareció contrariado con que se enviara el mensaje de septiembre de 2023 en la Comunidad de Madrid fue el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, que en las redes sociales hizo una “llamada a la reflexión”: “Si un organismo público alerta de peligro extremo, debe estar muy seguro, porque eso tiene consecuencias sociales y económicas. Prudencia toda. Rigor, también”. Dos años y medio después, y con una causa judicial en Valencia que se centra precisamente en la tardanza en el uso del sistema ES-Alert para alertar a los ciudadanos, ese mensaje del presidente andaluz en sus redes seguramente sería complicado que se repitiera hoy. Andalucía ha enviado 21 ES-Alert, todos después de la gota fría de Valencia. La mitad de ellos se han lanzado en este mes de enero, en el que las lluvias están afectando de forma especialmente persistente a esta comunidad.

Distribución de las activaciones del sistema ES-Alert Ubicación aproximada de los incidentes asociados a alertas Temporal, lluvias intensas y/o nieve Incendio Accidente Otros 2023 2024 2025 2026 (hasta el 5 de febrero)

Pero Cataluña es, de lejos, la comunidad que más se ha servido de este sistema desde que arrancó. La Generalitat ha enviado 103 mensajes a la población. Le siguen la Comunidad de Valencia —26, todas después de la dana de 2024— ; Castilla y León —24—; y Castilla-La Mancha —22—, siempre según los datos de Interior.

“El incremento progresivo de su uso, sobre todo a partir de octubre de 2024, es una prueba de la importancia que ha adquirido para las comunidades autónomas en la respuesta a emergencias”, señalan fuentes de este ministerio. “Está diseñado para aquellos casos que requieran que los ciudadanos tomen medidas activas de protección”, detallan estas mismas fuentes. Y esa emergencia puede ser muy variada: inundaciones, incendios, fenómenos meteorológicos adversos, volcánicos o accidentes químicos. La premisa fundamental es que requiera una “acción inmediata” por parte de la población.

Por tipo de eventos, en estos tres años, las comunidades han mandado 127 mensajes relacionados con temporales, lluvias intensas y nevadas copiosas. Le siguen los incendios forestales, con 109 alertas, y a mucha distancia los accidentes industriales, con 19 envíos. En los textos, que son elaborados por los centros de respuesta a emergencias de las comunidades autónomas, se advierte de la llegada de fenómenos extremos, se pide el confinamiento de la población o se veta el acceso a determinadas zonas de riesgo. “Es un mecanismo de prevención”, recalca el ministerio.

“Hay una mayor confianza en este tipo de herramientas”, opina la socióloga Celia Díaz Catalán, que recuerda bien “las protestas” surgidas tras aquel mensaje de septiembre de 2023 en Madrid. Aunque aprecia una evolución clara, incide en la “incertidumbre” relacionada con estos avisos. “Si al final no se cumplen, se puede culpar a las autoridades de una respuesta exagerada”, dice esta experta.

Riesgos políticos y por la emergencia

Urbano Fra Paleo reflexiona sobre el dilema al que se enfrentan los responsables de enviar los mensajes. Porque al riesgo por la emergencia se le une el “riesgo político”. “Si el aviso por un fenómeno extremo se cumple y la alerta no se mandó, se le exigirán responsabilidades. Si el aviso no se cumple y la alerta se mandó, se le exigirán responsabilidades”.

Por eso, este experto insiste en la necesidad de que “las alertas estén protocolizadas”. Para ello, en la mayoría de los casos, es básica la información que aporta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Esta ha emitido 1.897 avisos rojos, el de más riesgo, por fenómenos extremos en España desde 2007, según los datos facilitados a EL PAÍS.

Estos datos apuntan a un incremento de los avisos rojos en esta década. Pero cuando se analizan más en detalle, lo que se observa es que, aunque tras la dana de Valencia ha habido un incremento de alertas por lluvias intensas y tormentas, lo que más ha crecido desde 2020 son los avisos por temperaturas extremas en los meses más cálidos, un reflejo claro del proceso de cambio climático que dispara las olas de calor en España. Entre 2020 y 2025, Aemet activó 278 avisos rojos por calor extremo en España, más del doble de los 116 declarados entre 2012 y 2019 por el mismo motivo.

Los avisos rojos por altas temperaturas no suelen desencadenar mensajes de ES-Alert, pero ese calor extremo sí contribuye a cebar los incendios, con olas tan impactantes como las vividas este agosto en España. Durante ese episodio, se dispararon los mensajes a los móviles de la población para que no salieran de sus casas o se alejaran de las zonas en las que el fuego estaba descontrolado.

Rubén del Campo, portavoz de Aemet, explica que los avisos que difunde esta agencia se basan “en umbrales” y no “son discrecionales”. Los expertos de Aemet, añade, cada vez que hay una situación de emergencia, trabajan en coordinación con Protección Civil para que tengan todos los datos para enviar las alertas a los móviles si lo consideran oportuno.

Pero, como recuerda Urbano Fra Paleo, los avisos especiales de Aemet tienen “umbrales de incertidumbre”. Es decir, “van acompañados de probabilidad que nunca es del 100%”. Por eso, considera que hay un importante reto pendiente en la ciencia para poder generar más confianza entre la población: “cómo comunicar correctamente la incertidumbre”.