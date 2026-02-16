Los fuertes vientos de la borrasca ‘Oriana’ dejan una imagen de mar revuelto en el embalse de Navacerrada, en Madrid

El temporal ha pasado por la región con vientos de hasta 100 kilómetros por hora, que también han provocado el cierre de los nueve parques históricos de la capital

La borrasca Oriana pasó por la península este fin de semana con una estela de lluvia e incluso nieve, pero si algo la definió fueron los fuertes vientos que provocaron el fallecimiento de una mujer de 46 años y heridas a 85 personas en Cataluña, inundaciones y el cierre de puertos, colegios y espacios públicos en esa y otras regiones. En Madrid, las rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora, si bien no provocaron grandes daños, este domingo dejaron una llamativa imagen de mar revuelto con grandes olas en el embalse de Navacerrada.

La presa se encuentra actualmente a un 83% de su capacidad y desembalsando un metro cúbico por segundo ―agua que va a parar al cauce del río Navacerrada― “por motivos de seguridad y de cumplimiento de los niveles de resguardo”, según informa la web del Canal de Isabel II. El tren de borrascas que ha pasado por toda España ha favorecido notablemente el llenado de los embalses, entre ellos los de la Comunidad de Madrid, en la que la mayoría se encuentra por encima del 80% de su capacidad. La presa de El Villar es la que mayor porcentaje de llenado presenta, con un 104% de su capacidad y desembalsando.

Embalse de Navacerrada, en Madrid, en su estado normal. Uly Martín

Este sábado 14 de febrero, justo la fecha en la que iniciaba el Carnaval de Madrid, los nueve parques históricos de la capital, entre los que se incluye El Retiro, cerraron sus puertas de forma preventiva como parte del protocolo de parques por riesgo alto de afección al arbolado. Debido al riesgo moderado de caída de ramas o ejemplares completos, este domingo entre las 12.00 y las 24.00, el Ayuntamiento mantuvo clausurados estos espacios, prohibición que han extendido hasta este lunes, entre las 6.00 y las 15.00.

La persistencia y abundancia de las precipitaciones en estas semanas no solo ha alcanzado cotas inéditas en un tercio de las estaciones de Aemet, sino que también ha pulverizado los récords anteriores de distintos puntos de España como Grazalema (Cádiz), una población que tuvo que ser completamente desalojada debido al riesgo e inundaciones.

Los fuertes vientos, no solo de la borrascas Oriana, se han cebado con los árboles de ciudades como Sevilla, donde una mujer resultó herida la pasada semana por la caída de una palmera sobre el coche que conducía. Este lunes se mantiene la alerta por fuertes vientos, aunque ya llegan con menor intensidad, en el litoral central y en Tarragona y se ha dado por finalizado el aviso por fuerte oleaje.