Sheinbaum minimiza las revelaciones del libro de Scherer Ibarra: “No lo he leído, ni lo voy a leer”

La presidenta Claudia Sheinbaum ha descartado esta mañana que las revelaciones que ha hecho el exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra, en su libro de reciente aparición, puedan afectar a la reputación del Gobierno morenista. “No lo he leído, ni lo voy a leer”, ha dicho para zanjar la polémica generada por el colaborador y amigo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum ha puesto en duda las fuentes del abogado y, sin mencionarlo por su nombre, también ha descalificado al coautor de Scherer Ibarra, el periodista Jorge Fernández Menéndez. Ambos pusieron en circulación el libro “Ni venganza ni perdón, una amistad al filo del poder” (Planeta, 2026), en el que se hacen señalamientos contra varios funcionarios del sexenio anterior, especialmente en contra del excoordinador de Comunicación de la Presidencia y actual coordinador de asesores de la presidenta, Jesús Ramírez Cuevas.

“La crítica y la autocrítica siempre son importantes, siempre, pero nosotros somos parte de un movimiento de transformación y siempre hay que ser consecuentes, porque uno no está aquí por el poder, ni nos impuso nadie, más que el pueblo. No veo, de lo que he leído en los medios, cuál es la fuente que usa para ciertas denuncias que hace y luego, no por nada, pero con quién se escribe también y la consecuencia de ello, en términos de un movimiento de transformación”, ha dicho Sheinbaum al responder a una pregunta sobre las revelaciones del libro.

En el libro, Scherer Ibarra acusa a Ramírez Cuevas de haberse beneficiado por un decreto presidencial, de manipular las conferencias mañaneras de López Obrador y de tener nexos con el polémico empresario Sergio Carmona, asesinado en 2021 cuando se le investigaba por su participación en la trama el huachicol fiscal. Acusaciones que fueron respondidas por el funcionario, en una carta que hizo pública, en donde niega cualquier vínculo con sindicatos, empresarios o banqueros. “Nunca he establecido relaciones personales o políticas con delincuentes. Reto a mis detractores a presentar alguna prueba ante tribunales”, respondió el exvocero de López Obrador.

Desde la semana pasada, la presidenta Sheinbaum había dado un espaldarazo a Jesús Ramírez, descartando su salida del Gobierno y recordando que lo conoce desde la época en la que ambos participaban en el movimiento universitario. Pero este lunes ha sido más explícita, al asegurar que, si bien es válida la autocrítica, es más importante ser consecuentes con el movimiento de transformación. Ha anticipado, además, que el libro no afectará “en nada” a su Gobierno.

“No ceo que tenga mucho impacto. Sí tiene ahí, en la red social X y en el llamado círculo rojo, pero la gente sabe lo que es el movimiento de transformación. Si tiene una denuncia, pues que la ponga”, ha añadido Sheinbaum sobre el libro que Julio Scherer Ibarra tenía programado presentar el jueves de esta semana, en un evento que de momento se ha cancelado.

El gobernador de Sonora rechaza vínculos con Carmona

Horas después de las declaraciones de la presidenta, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, también ha salido a responder a Scherer Ibarra. En un comunicado en sus redes sociales, el también presidente del Consejo Nacional de Morena, ha rechazado que su estado haya formado parte de los esquemas de financiamiento de campañas presuntamente operados por Sergio Carmona (conocido como “el rey el huachicol”), que el exconsejero jurídico señala en su libro.

Para responder, Durazo ha subido una foto de su toma de protesta como gobernador de Sonora, tomada el 13 de septiembre de 2021, en la que aparece saludando a Scherer Ibarra, quien dos semanas antes había dejado el cargo de consejero jurídico. “Ni ese día ni en ningún otro momento me advirtió sobre la existencia, o siquiera sobre el riesgo, de algún esquema de financiamiento ilícito relacionado con Sonora. Por la relación cercana y de confianza que hemos sostenido durante años, ambos sabemos que jamás he recibido ni un solo peso de procedencia ilícita ni de persona alguna vinculada a actividades de esa naturaleza. Hace unos días, de forma privada, le expresé la importancia de aclarar públicamente que yo no participé en ningún esquema de financiamiento irregular, ni relacionado con Carmona ni con algún otro personaje similar. Su respuesta fue: se trata de una ‘fe de erratas’, que lo referido correspondía a 2018 y que de esa forma quedaría aclarado que no tengo ni tuve ningún vínculo con quienes se mencionan en sus dichos. Hasta hoy, no ha habido ninguna precisión pública”, ha revelado el gobernador.

El político morenista ha considerado importante hacer la aclaración a pesar de no ser mencionado expresamente en el libro, pues Scherer enlista a Sonora como los estados que tuvieron elecciones de gobernador en 2021. Según Durazo, una generalización imprecisa conlleva el riesgo de que se le atribuyan hechos relacionados con financiamiento ilegal de campañas. “Como gobernador del estado, y por la responsabilidad frente a quienes me otorgaron su confianza, me veo obligado a rechazar de manera categórica cualquier insinuación falsa que pretenda atribuirme, aunque sea de forma indirecta, en esa publicación. La historia merece ser contada como fue, no como a algunos les conviene recordarla. ¿Cuántas fe de erratas más harán falta para decir toda la verdad?“, ha escrito Durazo.