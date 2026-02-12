Jesús Ramírez responde a Scherer Ibarra: “El libelo es un ataque disfrazado contra la 4T”

Las diferencias entre miembros distinguidos de la cuarta transformación siguen aflorando. Jesús Ramírez Cuevas, exvocero del exmandatario Andrés Manuel López Obrador y actual coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha respondido este miércoles a los señalamientos que hace en su contra el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, en su libro de reciente publicación “Ni venganza ni perdón”. El funcionario ha hecho pública una extensa carta en la que niega haber cometido actos de corrupción o abuso de su cargo y confirma la animadversión que tenía hacia el abogado, a quien identifica como alguien que salió del Gobierno “en medio de señalamientos por tráfico de influencias y extorsión”.

Ramírez Cuevas ha asegurado que la publicación del libro, en el que Scherer Ibarra y el periodista Jorge Fernández Menéndez hacen acusaciones graves en contra de varios integrantes del equipo de López Obrador -con quienes Scherer convivió durante tres años en la Administración-, nace del deseo de venganza y del interés de los autores de golpear a la Cuarta Transformación. “Este libelo es un ataque disfrazado en contra del movimiento de la 4T, del expresidente López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum”, ha escrito.

En el libro, Scherer Ibarra acusa a Ramírez Cuevas de impulsar la publicación de un decreto presidencial para beneficiar a extrabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza, quienes habrían recibido indemnizaciones cuando ya habían sido liquidados, con un cargo al erario público por más de 20.000 millones de pesos. También se revelan presuntos vínculos del exvocero con Sergio Carmona, un empresario conocido como “el rey del huachicol” que fue asesinado en 2021 y al que también se vinculaba con el financiamiento ilegal de campañas políticas. En diversas menciones, los autores acusan a Ramírez Cuevas de manipular las mañaneras de López Obrador, de filtrar al presidente la información que abordaba en dichas conferencias, y de beneficiarse económicamente con los contratos de publicidad oficial que estaban bajo su control en la coordinación de comunicación social de la presidencia y a través del periódico Regeneración, vinculado a Morena.

“Nunca he establecido relaciones personales o políticas con delincuentes, tampoco con empresarios ni banqueros venales que se aprovechan de la necesidad de la gente para expoliarlos y despojarlos. Desde que soy funcionario público no he participado en la organización ni el financiamiento de ninguna campaña electoral. No he promovido el financiamiento privado hacia ningún candidato. Todo lo que se dice en medios respecto al huachicol fiscal es falso. Reto a mis detractores a presentar alguna prueba ante tribunales. Nunca financié medios de comunicación ni comunicadores, ni sembré preguntas ni respuestas, creo en la libertad de expresión y en el libre albedrío de la gente. Tampoco organizo ejércitos de bots ni financio pautas digitales, ni páginas clandestinas o de ataques”, ha refutado el funcionario.

La respuesta de Ramírez Cuevas llega en medio de la difusión de los extractos del libro de Scherer Ibarra y las especulaciones sobre su probable salida del Gobierno, que la propia presidenta descartó el pasado lunes. Cuestionada sobre si Ramírez Cuevas había renunciado a su cargo actual de coordinador de asesores, Sheinbaum respondió con un espaldarazo al exvocero de López Obrador, recordando que lo conoció desde que ambos eran activistas del movimiento estudiantil en los años 80.

Ramírez Cuevas, quien antes de ser funcionario público fue periodista en el diario La Jornada y fundador del periódico Regeneración, también ha reivindicado su pasado como parte de su defensa. “Mi trabajo ha sido dar voz a quienes luchan por un mundo mejor... Toda la vida he rechazado el clientelismo y la corrupción política, así como la destrucción de la naturaleza y la explotación de las personas”, ha escrito en su larga misiva dirigida al pueblo de México y a la opinión pública.