La Feria de San Isidro bate su récord con 18.520 abonados

La feria de San Isidro, que se celebrará el próximo mes de mayo en la plaza de Las Ventas, ha batido en esta edición su récord histórico de abonados, con un total de 18.520 localidades de las casi 23.000 que afora el coso madrileño, según informa la empresa gestora Plaza1.

Finalizado el plazo de renovación y adquisición de otros nuevos, la actual cifra de abonos del ciclo isidril supera en 940 localidades a las 17.536 de la edición de 2025, y en 4.500 a la feria de 2022, en la que ha sido una constante progresión tras la pandemia del covid.

La próxima feria de San Isidro, fijada entre el 8 de mayo y el 6 de junio, se compondrá de veintiuna corridas de toros (incluida la de la Asociación de la Prensa de Madrid), tres novilladas con picadores y dos corridas de rejoneo, a las que hay que sumar, fuera de abono, los festejos de los domingos 7 y 14 de junio, fecha esta de la tradicional corrida de Beneficencia.

En la que es considerada como la cita taurina más importante a nivel mundial se anuncian esta vez cuarenta y cuatro matadores de toros, nueve novilleros y cinco rejoneadores (entre ellos cuatro mexicanos, cuatro franceses, dos portugueses, un colombiano, un peruano y un venezolano), de los que Alejandro Talavante, Pablo Aguado, Fernando Adrián y Víctor Hernández lo hacen en tres ocasiones cada uno.

Morante de la Puebla, en la Goyesca

La Corrida Goyesca de Ronda (Málaga) volverá en 2026, tras dos años de obras en la Real Maestranza de Caballería, con Morante de la Puebla como máximo atractivo de un cartel que también incluye a José María Manzanares y Juan Ortega. El torero retirado Francisco Rivera Ordóñez, empresario de la plaza, y la Real Maestranza han hecho oficiales este miércoles los carteles del regreso de los toros al coso rondeño en la Feria de Pedro Romero 2026, que se celebrará el 4 y 5 de septiembre.

El plato fuerte de la feria será la LXVII Corrida Goyesca, el sábado 5 de septiembre. Morante, Manzanares y Ortega lidiarán un encierro de Garcigrande, en un festejo que abrirá el rejoneador Diego Ventura con un toro de David Ribeiro Telles. En la mañana del sábado se celebrará la Corrida de Rejoneo, en homenaje a Álvaro Domecq, donde están anunciados Rui Fernandes, Diego Ventura, Joao Ribeiro Telles, Lea Vicens, Sebastián Fernández y Duarte Fernándes para lidiar un encierro de David Ribeiro Telles. La Feria de Pedro Romero 2026 la abrirá una novillada sin picadores el viernes 4 de septiembre en la que se anuncian Jaime de Pedro, Armando Rojo y Héctor Nieto, que lidiarán seis novillos de Aguadulce.

La edición de este año adquiere un significado especial, ya que conmemora el 75 aniversario de la alternativa del maestro Antonio Ordóñez.