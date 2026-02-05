Borja Jiménez ante seis toros y la ausencia de Morante, únicas novedades de la Feria de San Isidro

Borja Jiménez, a hombros, en la plaza de Las Ventas, el pasado 15 de junio.

Talavante, Fernando Adrián, Pablo Aguado y Víctor Hernández se anuncian tres tardes en un ciclo de 23 corridas, 2 espectáculos de rejoneo y 3 novilladas, desde el 8 de mayo al 14 de junio

La actuación en solitario del diestro sevillano Borja Jiménez ante seis toros la tarde del 7 de junio, que se anuncia en recuerdo del torero Ignacio Sánchez Mejías, y la ya conocida ausencia de Morante de la Puebla son las únicas novedades destacables en la Feria de San Isidro que será presentada esta noche en una gala que se celebrará en el ruedo de la plaza de Las Ventas.

El largo ciclo abarcará del 8 de mayo al 14 de junio, constará de 23 corridas, dos espectáculos de rejoneo y tres novilladas, y estará precedido por la Feria de Comunidad, compuesta de una corrida goyesca y dos festejos menores.

Solo cuatro toreros se anuncian tres tardes: Alejandro Talavante, Fernando Adrián, Pablo Aguado y Víctor Hernández, junto a un grupo de 15 que harán dos paseíllos, y una larga lista de afortunados de la que están ausentes nombres tan conocidos como los veteranos Curro Díaz, El Fandi y Rafaelillo, otros con sobrados méritos como Ginés Marín, y jóvenes con proyección, como Marco Pérez, Sergio Rodríguez, Alejandro Chicharro, Álvaro Burdiel, Daniel Crespo, Aarón Palacio, Jorge Martínez y Javier Zulueta, entre otros.

Tampoco hay sorpresas en el apartado ganadero: lidiarán dos tardes La Quinta, Fuente Ymbro, Victoriano del Río, Juan Pedro Domecq y Conde de Mayalde, en un conjunto de hierros habituales, lo más comerciales para las llamadas figuras y mejor recomendados, y los más duros, para el resto.

Tarde de toros en la plaza de Las Ventas. (Imagen cedida por Plaza 1).

Las combinaciones de los carteles son los siguientes:

Feria de la Comunidad

Viernes 1 de mayo. Novillada con picadores. David López, Álvaro Serrano y Joel Ramírez (novillos de ganaderías de Madrid).

Sábado 2 de mayo. Corrida Goyesca. Uceda Leal, El Cid y Javier Cortés (toros de El Pilar).

Domingo 3 de mayo. Novillada con picadores. Mario Arruza, Cristián González y Juan Alberto Torrijos (novillos de Couto de Fornhilos).

Feria de San Isidro

Viernes 8 de mayo. Alejandro Talavante, Juan Ortega y Tristán Barroso —confirmación— (toros de Núñez del Cuvillo).

Sábado 9. Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Tomás Rufo (toros de La Quinta).

Domingo 10. David Galván, Román y Gonzalo Caballero (toros de Conde de Mayalde).

Martes 12. Novillada. Tomás Bastos, Martín Morilla y Álvaro Serrano (novillos de Montealto).

Miércoles, 13. Antonio Ferrera, Calita y Jesús Enrique Colombo (toros de Partido de Resina).

Jueves, 14. Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda (toros de El Parralejo).

Viernes 15. Diego Urdiales, Fortes y Fernando Adrián (toros de El Torero).

Sábado 16. El Cid, Álvaro Lorenzo y Manuel Diosleguarde —confirmación— (toros de La Quinta).

Domingo 17. Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián (toros de Fuente Ymbro).

Martes 19. Novillada. Pedro Luis, Mario Vilau y Julio Norte (novillos de Fuente Ymbro).

Miércoles 20. José Carlos Venegas, Juan Leal y Juan de Castilla (toros de Saltillo).

Jueves 21. José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado (toros de Puerto de San Lorenzo).

Viernes 22. Sebastián Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo (toros de Victoriano del Río).

Sábado 23. Espectáculo de rejoneo. Andy Cartagena, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza (toros de Ángel Sánchez y Sánchez).

Domingo 24. Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández (toros de Alcurrucén).

Martes 26. Novillada. Emiliano Osornio, Pedro Montaldo y Julio Méndez (novillos de Conde de Mayalde).

Miércoles 27. Isaac Fonseca, Molina y Jarocho (toros de Pedraza de Yeltes).

Jueves 28. Corrida de la Prensa. Diego Urdiales, Roca Rey y Bruno Aloi —confirmación— (toros de Juan Pedro Domecq).

Viernes 29. Morenito de Aranda, Alejandro Talavante y Pablo Aguado (toros de Garcigrande).

Sábado 30. Espectáculo de rejoneo. Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens (toros de Guiomar Cortés de Moura).

Domingo 31. Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña (toros Adolfo Martín)

Martes 2 de junio. Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar (toros de José Escolar).

Miércoles 3. José Garrido, Ismael Martín y Samuel Navalón (toros de Lagunajanda).

Jueves 4. Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández (toros de Jandilla).

Viernes 5. Uceda Leal, Pablo Aguado y Clemente (toros de Juan Pedro Domecq).

Sábado 6. Morenito de Aranda, Fernando Adrián y Román (toros de Victorino Martín).

Domingo 7. Corrida In memoriam de Ignacio Sánchez Mejías. Borja Jiménez, en solitario (toros de Domingo Hernández y Victoriano del Río).

Domingo 14. Corrida de Beneficencia. Alejandro Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández (toros de Victoriano del Río).