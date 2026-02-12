La Diputación de Toledo logra vender el barco que adquirió para navegar el río Uso y que permanecía varado en un puerto de Galicia

La embarcación, que serviría para llevar a los visitantes al yacimiento arqueológico de Ciudad de Vascos, fue adquirida en 2015 por el PP y desechada después por el PSOE. El amarre en Ribadeo suponía un coste anual de unos 4.000 euros

La Diputación de Toledo ha conseguido desprenderse del barco que adquirió en 2015 para navegar las aguas del río Uso y trasladar a los turistas al yacimiento arqueológico de Ciudad de Vascos. El proyecto, diseñado por el Gobierno provincial bajo el mandato de Arturo García-Tizón (PP), ha sido vendido a la misma empresa que lo construyó, Astilleros Gondán, por 68.500 euros, muy por debajo de los 344.000 euros que desembolsó la Diputación para la compra. La embarcación nunca llegó a surcar las aguas toledanas, pero cada año se pagaban cerca de 4.000 euros por un amarre en el puerto gallego de Ribadeo. Antes de optar por la venta, la Diputación celebró 11 subastas entre 2017 y 2023, todas desiertas, después de que el socialista Álvaro Gutiérrez sucediera a Tizón y calificara el proyecto como un “disparate” por motivos técnicos y económicos.

El PP, todavía hoy, defiende que la embarcación contaba con los permisos de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Aporta para ello una comunicación de este organismo, fechada en 2014, que autoriza la instalación de un campo de boyas de balizamiento para delimitar la navegación en la zona. Del documento, asegura el actual equipo de Gobierno provincial, formado por PP y Vox, se deduce el visto bueno de la Confederación Hidrográfica al proyecto. “El anterior gobierno provincial decidió abandonarlo sin más”, critica José Eugenio del Castillo, diputado de Contratación y Patrimonio, que recuerda, además, los 300.000 euros desembolsados por el organismo de cuenca para construir los embarcaderos que desde el embalse de Azután iban a dar acceso al yacimiento islámico de Ciudad de Vascos, en el término municipal de Navalmoralejo.

La Mesa de Contratación del pasado 26 de enero resolvió la adjudicación a la empresa Astilleros Gondán S.A. y este miércoles se recibía el pago que certifica la venta del barco. Los socialistas aseguran que el cauce del Uso “no era ni es navegable” y que fue “una iniciativa fallida que generó un importante coste económico y una prolongada polémica pública”. La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Tita García Élez, pide recuperar el proyecto para hacer visitable el yacimiento, “evitando improvisaciones que generen frustración en la comarca”. Los socialistas aseguran que la venta de la embarcación “cierra el círculo de una de las iniciativas más controvertidas de la institución provincial”, pero reclaman “una estrategia seria para el desarrollo de la zona” que dé continuidad a las acciones ya iniciadas en la etapa de Gutiérrez.

El barco, un monocasco de fibra de vidrio con 15 metros de eslora y capacidad para 60 pasajeros, ha permanecido varado durante una década en el Club Náutico de Ribadeo (Lugo). La falta de mantenimiento a lo largo de este tiempo ha agravado su estado. El peritaje encargado por la Diputación apunta a daños en la cámara de máquinas, “parcialmente inundada”, con la bomba de circulación y los motores eléctricos completamente anegados, y los tanques de agua dulce y aguas negras parcialmente sumergidos. El bipartito de PP y Vox, que ha rubricado la venta, culpa al PSOE de la pérdida de valor de la embarcación, más de 276.000 euros, por no haber continuado con el proyecto. “Hemos puesto orden y hemos afrontado un problema heredado cerrando su venta con todas las garantías legales y administrativas”, defienden en el gobierno provincial.

Imagen aérea del yacimiento arqueológico 'Ciudad de Vascos' en Navalmoralejo (Toledo). Junta de Castilla-La Mancha

PP y PSOE coinciden, eso sí, en el potencial turístico de la Campana de Oropesa, en el límite ya con la provincia de Cáceres, y en la importancia del yacimiento de Ciudad de Vascos, que alberga los restos de una antigua medina árabe habitada hasta el siglo XI. La Diputación asegura trabajar en alternativas para dinamizar la zona. “Ese esfuerzo inversor no puede quedar incompleto ni diluirse en anuncios”, responde la portavoz del PSOE, que recuerda los 350.000 euros destinados a poner en marcha el centro de interpretación del yacimiento, ubicado en las antiguas escuelas de Navalmoralejo y ahora cerrado para respetar la época de cría de las aves. Para visitarlo, hay que pedir la llave en un bar situado enfrente. Después, un tortuoso camino de tierra, difícil de transitar si no es en todoterreno, conduce al yacimiento, casi inexpugnable y a salvo, aún, del turismo masivo.