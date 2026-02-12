Corea del Sur asegura que Kim Jong-un ha elegido a su hija adolescente Ju-ae como heredera
La Agencia Nacional de Inteligencia cree que el papel de la chica, de unos 13 años, en eventos públicos indica que es considerada como la número dos ‘de facto’ del régimen norcoreano
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha elegido a su hija adolescente Kim Ju-ae como sucesora, según han declarado este jueves parlamentarios surcoreanos tras recibir información de la Agencia Nacional de Inteligencia (NIS) de Corea del Sur. La NIS cree que el papel que ha asumido Ju-ae en eventos públicos en los últimos tiempos indica que ha comenzado a aportar ideas políticas y que está siendo tratada en la práctica como la número dos del régimen, según afirmaron los legisladores Lee Seong-kweun y Park Sun-won tras una sesión informativa a puerta cerrada con la Agencia.
“Anteriormente, la NIS describió a Kim Ju-ae como sucesora en proceso de estudio, pero la expresión utilizada hoy fue que estaba en la etapa de ser designada internamente como sucesora”, declaró Lee.
La Agencia seguirá de cerca si la hija —cuya edad se desconoce, pero que según la inteligencia surcoreana tiene 13 años— asistirá a una próxima reunión del gobernante Partido de los Trabajadores. Si lo hace, analizará cómo se la presenta, incluyendo si asume algún título oficial, indicaron los parlamentarios.
Ju-ae ha aparecido cada vez con mayor prominencia en los medios estatales norcoreanos acompañando a su padre en actos públicos, incluyendo inspecciones de proyectos armamentísticos, en medio de las especulaciones de analistas que sostienen que está siendo preparada como la cuarta generación de la familia Kim al frente del régimen.
Corea del Norte ha anunciado que el Partido de los Trabajadores convocará la reunión inaugural del noveno Congreso a finales de febrero, un evento en el que previsiblemente se revelarán los principales objetivos políticos para los próximos años en materia de economía, asuntos exteriores y defensa.
Kim Jong-un dirige el desarrollo de un gran submarino capaz de transportar hasta 10 misiles balísticos lanzados desde submarinos (SLBM) y que, considerando su desplazamiento de 8.700 toneladas, podría estar diseñado para ser propulsado por un reactor nuclear, según informaron también Park y Lee.
