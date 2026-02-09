Retrato de la “mujer diabólica” de Corea del Norte

El líder norcoreano Kim Jong-un y su hermana, Kim Yo-jong, participan en la Cumbre Intercoreana en la Casa de la Paz de Panmunjom, Corea del Sur, el 27 de abril de 2018.

Este libro no es una biografía sino el retrato de una dinastía despiadada trazado a partir de uno de sus miembros más siniestros, Kim Yo-jong, la hermana del líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un. El autor, el académico surcoreano Sung-Yoon Lee, sostiene que ella, La hermanísima que da título a la obra, es la segunda persona con mayor poder del hermético país; que gran parte de los miembros del Gobierno la temen por su crueldad y la llaman, en secreto, “demonio sediento de sangre” y “la mujer diabólica”. “Tiemblan tras ver cómo […] ordenó ejecutar a sus colegas”.

Formalmente, Kim Yo-jong, ostenta el cargo de Vicepresidenta del Partido del Trabajo de Corea, al mismo nivel que otras decenas de altos cargos, pero en la realidad ejerce como “jefe de Gabinete de Kim Jong-un, asesora de seguridad nacional, propagandista principal y, en el futuro previsible, heredera aparente”, argumenta el autor, investigador del Woodrow Wilson International Center for Scholars y colaborador en diarios como The New York Times y The Wall Street Journal.

Publicado originalmente en 2023, y ahora traducido al español, el volumen es riguroso con los hechos, pero está trabajado con ambiciones literarias. El relato comienza con una escena que sitúa al lector frente a un personaje único: Kim Yo-jong, “la princesa”, es enviada por su hermano al frente de una delegación norcoreana que aterriza en Corea del Sur en 2018 para negociar un acercamiento entre dos países que técnicamente siguen en guerra.

El episodio la coloca en el centro de atención del planeta, con los comentaristas políticos erróneamente distraídos por su “sombra de ojos color melocotón” y su apariencia “suave y femenina”. A partir de este punto, la narración viaja a los orígenes de la “dinastía Kim” para entender qué es exactamente hoy la República Popular Democrática de Corea: “El Estado totalitario más exitoso y perfeccionado de la historia”. “Un reino hereditario […] legitimado por la supuesta grandeza del linaje del monte Paektu”, como se autodenominan los descendientes directos del fundador dinástico de Corea del Norte, Kim Il Sung, abuelo de Kim Yo-jong y del actual líder.

La hermanísima lo sumerge a uno en el país más opaco del mundo con pasajes que siguen un ritmo de thriller, otros con poso de ensayo geopolítico y algunos, más densos, que desmenuzan los lazos de la “realeza” norcoreana. Reconstruye la infancia de los líderes en Suiza, purgas sangrientas, las juergas nocturnas de la familia Kim mientras la población es sometida a los mayores abusos. Capítulo a capítulo avanza una especie de Juego de Tronos asiático en el que, desgraciadamente, todo lo que sucede es muy real: el telón de fondo son las hambrunas, los gulags, las amenazas nucleares y las pruebas atómicas. Se echan en falta, quizá, más líneas sobre Kim Ju-ae, la hija adolescente de Kim Jong-un, que suena también como posible sucesora.

El autor sitúa desde al menos 2014 a la hermana al frente del poderoso Departamento de Propaganda y Agitación, prácticamente el único canal de comunicación oficial de Pyongyang con el resto del mundo, y desde el que habría dado rienda suelta a su lengua afilada. Al expresidente surcoreano, Moon Jae-in, lo insultó de todas las maneras posibles tras el infructuoso acercamiento intercoreano: “insolente”, “desvergonzado”, “trastornado”, “perro asustado”, “imbécil” y “tonto”, un hombre que “se ató al cuello la soga del servilismo proestadounidense”.

Un buen pedazo del libro está dedicado precisamente a esas cumbres de 2018 y 2019 entre Moon, Kim Jong-un, y Donald Trump. La hermanísima jugó un papel clave en su desarrollo, aunque finalmente los encuentros quedaran en nada. Quizá en los próximos meses, dado el carácter voluble del presidente estadounidense y sus ansias por el Nobel de la Paz, vuelvan a retomarse. Entonces, casi con toda seguridad, Kim Yo-jong estará ahí, solo un paso por detrás del líder: ella es “su sombra y su asistente obediente”.