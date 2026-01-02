Ju-ae, la hija de Kim Jong-un, cada vez más visible en la escenografía del régimen norcoreano

Kim Jong-un (delante, a la derecha), su hija Kim Ju-ae (delante, en el centro) y su esposa, Ri Sol-ju (delante, a la izquierda) rinden homenaje al padre y abuelo de Kim en el mausoleo de Kumsusan, en Pyongyang (Corea del Norte), el 1 de enero de 2026 (publicada el 2 de enero de 2026 por la agencia KCNA).

En Corea del Norte, donde se ha construido un sistema dictatorial basado en el hermetismo, la herencia de sangre y el culto al linaje, cada pequeño gesto se interpreta como un mensaje cargado de simbolismo. Y en los dos primeros días de 2026, se ha emitido el mismo mensaje dos veces: la presencia de Ju-ae, la amada hija del líder supremo del país, Kim Jong-un, ha dejado de ser una excepción cuidadosamente dosificada y empieza a convertirse en parte habitual de la escenografía de poder.

La agencia estatal de noticias KCNA difundió el jueves y el viernes fotografías del presidente norcoreano acompañado de la adolescente ―quien según estimaciones externas ronda los 13 años― en distintos actos oficiales. Las secuencias se corresponden con las celebraciones de fin de año y la visita en Año Nuevo al Palacio del Sol de Kumsusan, donde reposan embalsamados los cuerpos del fundador de la República Popular Democrática de Corea, Kim Il-sung, y el de su hijo y sucesor, Kim Jong-il, el padre del líder actual.

Aunque Ju-ae había asistido anteriormente a actos de fin de año, es la primera vez que la joven rinde tributo a sus antepasados en público. El mausoleo es uno de los lugares más sagrados del régimen, donde el poder de la dinastía Kim se consagra como eterno. Tras asumir el cargo de jefe del Estado en 2012, Kim había convertido ese homenaje en una cita casi ritual cada 1 de enero, para subrayar la continuidad al inicio de cada ejercicio político, aunque la omitió en 2024 y 2025 (antes solo lo había hecho en 2018).

Kim Jong Un, su esposa Ri Sol Ju y su hija asisten a un espectáculo de celebración de Año Nuevo en Pyongyang (Corea del Norte) el miércoles, en una foto proporcionada por el Gobierno norcoreano. ���N�ʐM��; 朝鮮通信社 (AP)

En el texto de KCNA no se menciona explícitamente la presencia de Ju-ae, pero en algunas imágenes publicadas por el mismo medio la menor aparece situada en el centro del encuadre, con su padre a su izquierda y su madre, Ri Sol-ju, a su derecha.

Para Cheong Seong-chang, vicepresidente del centro de estudios Sejong Institute, podría tratarse de un movimiento calculado de Kim, de cara al noveno congreso del Partido de los Trabajadores, previsto para comienzos de este año y concebido para fijar nuevas prioridades del Estado y reorganizar a los dirigentes.

En declaraciones recogidas por varias agencias, Cheong no descarta que Kim, de 41 años, otorgue a su hija el cargo de primera secretaria en dicha cita quinquenal, lo que la catapultaría a ser la número dos dentro de la jerarquía del partido. Otros analistas, sin embargo, consideran que es demasiado joven para asumir un rol de tan alto perfil. Ju-ae, de hecho, no cuenta con la edad mínima para ingresar en la formación, establecida según sus estatutos en 18 años. No obstante, coinciden en que podría asumir algún tipo de cargo oficial durante el congreso.

Lo poco que se conoce de Ju-ae son hipótesis. La primera imagen que se publicó de ella fue en noviembre de 2022, cuando acudió junto a su padre a la inspección de un misil balístico intercontinental Hwasong-17 antes de su lanzamiento. En aquella ocasión los medios estatales se refirieron a ella como la “amada hija” de Kim, y desde entonces la describen con adjetivos como “respetada” o “querida” e incluso como hyangdo, un término que podría traducirse como “guía líder” y que está normalmente reservado para los mandatarios o sus sucesores, según los expertos. Pero nunca se ha confirmado su nombre o su edad.

Antes de 2022, el primero en referirse a la niña fue el exjugador de la NBA Dennis Rodman. El excéntrico deportista aseguró en 2013, tras uno de sus viajes al país más hermético de la tierra, que tuvo en brazos a una bebé llamada Ju-ae, hija de Kim Jong-un. Algunos desertores han validado ese nombre posteriormente y es la identidad que manejan los servicios de inteligencia surcoreanos. Se cree que es la mediana de tres hermanos, que rondan los 16, 13 y 9 años. La existencia de otros hijos se basa en análisis surcoreanos, ya que Pyongyang nunca ha informado de la composición de la familia y ni siquiera se ha visto a los otros dos menores.

Kim Jong-un y su hija Ju-ae visitan la Administración Nacional de Desarrollo Aeroespacial en Pyongyang, el 18 de abril de 2023. DPA vía Europa Press (DPA vía Europa Press)

Ju-ae, sin embargo, ha ido apareciendo de forma cada vez más destacada en los medios oficiales desde hace tres años y especialmente en la segunda mitad de 2025, lo que ha alimentado las especulaciones sobre su porvenir. Ha acudido a varias inspecciones, lanzamientos de misiles y actos de inauguración, y también acompañó al líder norcoreano a Pekín el pasado septiembre, para asistir al desfile celebrado en la capital china con motivo del 80º aniversario de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial.

En declaraciones recogidas entonces por la agencia surcoreana Yonhap, el analista Cheong aseguraba que era una “importante señal para la comunidad internacional de que es su posible sucesora” y que el viaje consistía en “una oportunidad para comenzar su formación diplomática”.

En las recientes imágenes de la gala de fin de año, la niña aparece cogiendo la mano de su padre y, en una muestra de complicidad, dándole un beso en la mejilla tras la cuenta atrás para recibir el 2026. En sus apariciones oficiales, Ju-ae suele ir vestida con ropa formal y tacones y luce peinados cuidados, lo que transmite una imagen más adulta de lo que cabría esperar para alguien de su edad.

Los líderes norcoreanos nunca han anunciado abiertamente al pueblo quiénes serán sus sucesores. Las transiciones se han señalado de manera gradual, mediante una mayor visibilidad pública y la asignación progresiva de responsabilidades políticas y simbólicas. A Kim Jong-il se le empezó a promocionar internamente desde los años 70, y fue ganando peso a lo largo de la década de los 80. Tras la muerte de Kim Il-sung en 1994, Corea del Norte entró en un prolongado periodo de luto durante el cual su hijo asumió el poder de facto. Su liderazgo se consolidó y formalizó en 1997, una vez afianzado su control sobre el Partido, el Ejército y el Estado.

Por su parte, Kim Jong-un empezó a aparecer de forma más visible junto a su padre a partir de 2009, primero como acompañante en inspecciones militares y actos clave, y posteriormente con el acceso a cargos importantes. La confirmación de que sería el nuevo líder solo llegó tras el fallecimiento en diciembre de 2011 de Kim Jong-il.

En enero de 2024, la Agencia Nacional de Inteligencia de Corea del Sur apuntó que Ju-ae podría ser la sucesora, una hipótesis que, de confirmarse, la convertiría en la primera mujer al frente de Corea del Norte desde su fundación en 1948. Diversos analistas interpretan desde hace tiempo que la presencia recurrente de Ju-ae también junto a su madre construye la imagen de una “familia estable”, un recurso visual que acerca al régimen a una imagen similar a la de una monarquía.