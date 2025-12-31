Año Nuevo: las celebraciones y fiestas alrededor del mundo 2026, en imágenes

6 fotosaño nuevoAño Nuevo: las celebraciones y fiestas alrededor del mundo 2026, en imágenes Le mostramos las fotos de la llegada del 2026 por todos los rincones del planetaEl País31 dic 2025 - 16:22CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosEl cielo de Adelaida (Australia) se llena de fuegos artificiales durante las celebraciones de Nochevieja. Matt Turner (EFE)Una niña celebra el Año Nuevo en Taipéi (Taiwán).ChiangYing-ying (AP)Vista general de la multitud en un concierto bajo un aguacero mientras esperan los fuegos artificiales del rascacielos Taipéi 101.RITCHIE B. TONGO (EFE)Homenaje a las víctimas del ataque terrorista de Bondi durante las celebraciones de Nochevieja en Sídney.DAN HIMBRECHTS (EFE)Los fuegos artificiales iluminan el puerto de Sídney (Australia).Dan Himbrechts (DPA/Europa Press)Jóvenes esperan para celebrar el Año Nuevo frente al edificio del Gobierno de la Ciudad de Taipéi (Taiwán).ChiangYing-ying (AP)