Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
6 fotos
año nuevo

Año Nuevo: las celebraciones y fiestas alrededor del mundo 2026, en imágenes

Le mostramos las fotos de la llegada del 2026 por todos los rincones del planeta

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios
_
_