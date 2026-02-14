Última hora de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en directo | Rubio pide “revitalizar la alianza” con Europa, pero en los términos que decida Trump
El Secretario de Estado de EE UU advierte de que la inmigración está “desestabilizando las sociedades occidentales” | Más de 60 jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad alemana en una edición marcada por la tensa relación entre Europa y EE UU
La 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich reúne este sábado por segundo día consecutivo a más de 60 jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad alemana. Uno de los discursos más esperados del día ha sido el de Marco Rubio por el tenso momento que atraviesa la relación entre EE UU y Europa. El secretario de Estado de EE UU ha asegurado que no quieren separarse, “sino revitalizar la alianza”. Aunque ha advertido que debe ser bajo los términos que decida Estados Unidos, se trate de Gaza o Estados Unidos. Rubio también ha hecho una defensa de la política migratoria de la administración Trump. “La inmigración de masas es una crisis que está transformando y desestabilizando las sociedades occidentales”, ha asegurado. El canciller alemán, Friedrich Merz, también reivindicó en el discurso inaugural de la cita la necesidad de la alianza transatlántica: “No me convence cuando se pide, a veces de manera demasiado refleja, que Europa renuncie a Estados Unidos como aliado”, afirmó. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá por primera vez este sábado a la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde intervendrá en una mesa redonda para hablar de la seguridad trasatlántica, según ha informado Moncloa.
China defiende el papel de la ONU, sin la que “el mundo regresaría a la ley de la jungla”
El representante de Exteriores de China, Wang Yi, ha llamado en Múnich “a reformar y mejorar la gobernanza global” y “revitalizar el sistema de la ONU”. “Sin la ONU el mundo regresaría a la ley de la jungla”, ha defendido Wang, en un mensaje que parece dirigido a las iniciativas de EEUU que buscan gestionar asuntos internacionales sorteando el sistema ONU.
El presidente de la conferencia considera "tranquilizador" el discurso de Rubio
Wolfgang Ischinger, presidente de la Conferencia de Múnich, celebra lo que considera un discurso “tranquilizador” de Rubio, después de que el año pasado el vicepresidente, J.D. Vance, lanzase un ataque en profundidad contra los dirigentes y Gobiernos europeos a los que acusó de no respetar la libertad de expresión y apoyar a la extrema derecha continental.
Rubio pide “revitalizar la alianza” con Europa, pero en los términos que decida Trump
El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, ha defendido la política migratoria de la administración Trump en su intervención de la Conferencia de Seguridad de Múnich. “La inmigración de masas es una crisis que está transformando y desestabilizando las sociedades occidentales”, ha dicho. “No es xenofobia ni odio, es una cuestión de soberanía nacional (…). Es una amenaza urgente para nuestras sociedades y civilización”.
Rubio también se ha referido a la alianza con Europa como una opción, pero no una necesidad para Estados Unidos. “Estamos preparados para [ir] solos pero nuestra preferencia es hacerlo juntos con vosotros nuestros amigos en Europa”, ha asegurado. Para el secretario de Estado de EE UU, la alianza con Europa es una alianza de “civilización”.
“No queremos que nuestros aliados sean débiles, porque nos hará más débiles… No queremos separarnos, sino revitalizar la alianza”, ha asegurado Rubio. Pero deja claro que, con Donald Trump, la alianza debe establecerse en los términos que decida Estados Unidos, se trate de Gaza o Estados Unidos. En consonancia con la Estrategia de Seguridad Nacional, dibuja una Europa en decadencia, que pide perdón por su pasado, que abre las fronteras a la inmigración. “Siempre seremos hijos de Europa”, proclama. “El ayer terminó, el futuro es inevitable y el futuro nos espera”, ha concluido entre aplausos.
Rubio aprovecha la conferencia para reunirse con Merz, Fredriksen y Zelenski
La Conferencia de Seguridad de Múnich es, tradicionalmente, ocasión para la celebración de multitud de reuniones bilaterales o en pequeño formato. Este año no es excepción. Rubio se reunió ayer por separado con Merz y con la primera ministra danesa, Mette Fredriksen, quien calificó de positivo el encuentro. El secretario de Estado tiene previsto reunirse hoy con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.
Marco Rubio, una de las intervenciones más esperadas
El discurso de Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, es uno de los más esperados en la Conferencia de Seguridad. Rubio es la figura más prominente de la Administración Trump en Múnich. El año pasado, Estados Unidos estuvo representando por el vicepresidente J.D. Vance, que causó conmoción al acusar a los líderes europeos de no respetar la libertad de expresión y apoyar a la extrema derecha continental.
Rubio se considera una figura más proclive que Vance al diálogo transatlántico. Se espera una respuesta al discurso que el viernes, en la sesión inaugural, pronunció el canciller alemán, Friedrich Merz. Merz defendió la democracia europea y sus libertades, declaró que la alianza transatlántica era irrenunciable, llamó a una refundación de la OTAN y avisó a EE UU de que “no es suficientemente fuerte” para actuar en solitario en el mundo.
Sánchez participará por primera vez hoy en la Conferencia de Múnich para hablar de seguridad transatlántica
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá por primera vez este sábado a la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde intervendrá en una mesa redonda para hablar de la seguridad trasatlántica, según ha informado Moncloa. En concreto, Sánchez participará a primera hora de la tarde en el panel titulado: “¿A la par? Fortaleciendo las bases de la seguridad transatlántica”. Junto a él estarán el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, así como el senador estadounidense Christopher A. Coons.
Sánchez ha venido defendiendo la necesidad de que la UE se dote de su propio ejército o al menos de que aquellos países que quieran avanzar en este apartado conformen una coalición de voluntarios para hacerlo, con vistas a garantizar la seguridad en el continente en un momento en que Estados Unidos está marcando distancias. Asimismo, el presidente ha asegurado en todo momento que es proatlantista pero ha sostenido que esto en ningún caso debe suponer ningún tipo de “vasallaje” por parte de Europa hacia Estados Unidos sino que debe haber una “cooperación leal” entre iguales.
Desde Múnich, donde está participando este viernes en el foro, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha abundado en esta idea. La Alianza Atlántica “ha dado décadas de prosperidad, de estabilidad y de paz” pero para mantenerla “tiene que haber voluntad europea y voluntad norteamericana” y en estos momentos hay una Administración en Estados Unidos que “tiene otros postulados”. (EP)
La relación transatlántica amenaza ruina, y Europa busca la respuesta al asalto del trumpismo desde Estados Unidos y, con sus aliados de extrema derecha, desde dentro de las fronteras del continente. El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, defendieron este viernes en Múnich la democracia europea y sus libertades frente a quienes la socavan, en una réplica a los ataques del vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, en el mismo foro hace un año.
Marco Rubio y Pedro Sánchez, entre los participantes de la segunda jornada
Tras la sesión inaugural marcada por las intervenciones del canciller alemán, Friedrich Merz, y del presidente de Francia, Emmanuel Macron, la segunda jornada de la Conferencia de Seguridad de Múnich se prevé cargada de discurso y paneles de alto perfil. Inaugurará la sesión Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, seguido de Wang Yi, responsable de Exteriores chino. Después intervendrán Ursula ven der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Keir Starmer, primer ministro británico. Para hoy también está prevista la participación del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
