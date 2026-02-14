Última hora de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en directo | Rubio pide “revitalizar la alianza” con Europa, pero en los términos que decida Trump

El Secretario de Estado de EE UU advierte de que la inmigración está “desestabilizando las sociedades occidentales” | Más de 60 jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad alemana en una edición marcada por la tensa relación entre Europa y EE UU

La 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich reúne este sábado por segundo día consecutivo a más de 60 jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad alemana. Uno de los discursos más esperados del día ha sido el de Marco Rubio por el tenso momento que atraviesa la relación entre EE UU y Europa. El secretario de Estado de EE UU ha asegurado que no quieren separarse, “sino revitalizar la alianza”. Aunque ha advertido que debe ser bajo los términos que decida Estados Unidos, se trate de Gaza o Estados Unidos. Rubio también ha hecho una defensa de la política migratoria de la administración Trump. “La inmigración de masas es una crisis que está transformando y desestabilizando las sociedades occidentales”, ha asegurado. El canciller alemán, Friedrich Merz, también reivindicó en el discurso inaugural de la cita la necesidad de la alianza transatlántica: “No me convence cuando se pide, a veces de manera demasiado refleja, que Europa renuncie a Estados Unidos como aliado”, afirmó. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá por primera vez este sábado a la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde intervendrá en una mesa redonda para hablar de la seguridad trasatlántica, según ha informado Moncloa.

EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.