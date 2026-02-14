La Conferencia de Seguridad de Múnich, en imágenes

12 fotosConferencia de MúnichLa Conferencia de Seguridad de Múnich, en imágenes La 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich reúne a más de 60 jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad alemanaEl País14 feb 2026 - 13:39Actualizado: 14 feb 2026 - 14:19CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosEl presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, este sábado durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich.RONALD WITTEK (EFE)El secretario general de la OTAN, Mark Rutte (izquierda), entrega un micrófono al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante un debate en un panel de la Conferencia de Seguridad de Múnich.Associated Press/LaPresse (APN)El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, saluda junto al presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Wolfgang Ischinger (a la derecha), mientras recibe una ovación tras su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich.Alex Brandon (via REUTERS)El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refleja en un espejo mientras interviene en la Conferencia de Seguridad de Múnich, este sábado. Alex Brandon (via REUTERS)El canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, observan desde el fondo mientras el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, y su homólogo noruego, Tore Onshuus Sandvik, firman varios documentos durante una reunión bilateral celebrada en Múnich este sábado.BIHLMAYER MICHAEL / POOL (EFE)El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, interviene en un panel de debate junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (a su derecha), en una conversación moderada por Christiane Amanpour, este sábado durante la Conferencia de Seguridad de Múnich.Stefan Rousseau (AP)Varias asistentes se hacen un selfi con la exsecretaria de Estado de EE UU, Hillary Clinton (tercera por la izquierda), este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Kay Nietfeld (AP)El representante de Exteriores de China, Wang Yi, asiste a la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) celebrada este sábado en el hotel Bayerischer Hof de Múnich.RONALD WITTEK (EFE)El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani (izquierda), y el viceministro de Asuntos Exteriores de Kuwait, el jeque Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah (derecha), se reúnen al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) en el hotel Bayerischer Hof, este sábado. GIUSEPPE LAMI (EFE)Reza Pahlavi, hijo del último sah de Irán, asiste a una rueda de prensa en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich este sábado.Associated Press/LaPresse (APN)La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, interviene en la Conferencia de Seguridad de Múnich, este sábado.RONALD WITTEK (EFE)El canciller alemán, Friedrich Merz, mantiene un encuentro con el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, este sábado en Múnich. Thilo Schmuelgen (REUTERS)