Última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán, en directo | Irán anuncia que suspenderá los bombardeos contra sus países vecinos a menos que los ataques provengan de ellos
Israel vuelve a atacar Teherán y golpea uno de sus principales aeropuertos | Trump acuerda con las empresas de defensa acelerar la producción armamentística | El presidente estadounidense, sobre Irán: “No habrá un acuerdo a menos que se rindan incondicionalmente”
Momentos clave
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha anunciado que su consejo de liderazgo interino ha aprobado la suspensión de ataques contra países vecinos a menos que estos ataques provengan de ellos. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado este sábado de una nueva oleada de bombardeos contra Teherán, cuando se cumple una semana del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán. Durante la ofensiva nocturna, el ejército israelí ha desplegado más de 80 aviones de combate cuyos objetivos han sido, según indican en un comunicado en X, zonas militares. Sin embargo, el Aeropuerto Internacional Mehrabad de Teherán ha sufrido un importante incendio como consecuencia de los ataques y se han observado columnas de humo en sus instalaciones, según medios locales como Times of Israel. Desde el inicio de la ofensiva de EE UU e Israel, al menos a 1.332 personas han muerto, según la agencia semioficial iraní Fars. Por otro lado, el presidente de EE UU, Donald Trump, afirmó ayer sobre Irán que no llegarán a un acuerdo “a menos que se rindan incondicionalmente”. Unas horas después, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, matizó estas palabras y afirmó que “la rendición incondicional llegará cuando Irán ya no sea una amenaza para Estados Unidos”. Más tarde, en su red social Truth, Trump explicó que ha mantenido una reunión con los principales fabricantes de defensa del país en la que se ha acordado cuadruplicar la producción de armamento de la denominada “clase exquisita”, sistemas de armas de alto coste y tecnología avanzada.
Emirates reanuda sus vuelos tras una semana de suspensión
La aerolínea Emirates ha anunciado la reanudación de sus vuelos, incluidos desde y hasta Dubái, según un comunicado de la aerolínea emiratí en X. “Emirates reanudará las operaciones. Los pasajeros que tengan reservas confirmadas para los vuelos de esta tarde pueden dirigirse al aeropuerto. Esto incluye a los clientes en tránsito en Dubái, si su vuelo de conexión también está operando”, se lee en el comunicado.
Líbano comunica al menos 16 muertos en ataques israelíes contra una ciudad del este
Al menos 16 personas han muerto en bombardeos aéreos israelíes durante la noche contra la ciudad de Nabi Chit, en el este de Líbano, según informa el Ministerio de Salud libanés. Se trata de uno de los bombardeos israelíes más mortíferos desde que se reanudaron los combates esta semana.
El Ministerio de Salud ha advertido de que la cifra de muertos podría aumentar y que 35 personas resultaron heridas. Más de 200 personas han muerto en ataques israelíes en Líbano desde que se intensificó la ofensiva en la zona el lunes, tras los ataques de EE UU e Israel contra Irán.
Irán anuncia que suspenderá los bombardeos contra sus países vecinos a menos que los ataques provengan de ellos
El presidente iraní, Masud Pezeshkián, que también forma parte del Consejo de Liderazgo provisional de la República Islámica, ha anunciado en un mensaje televisado que Irán no atacará más a los países vecinos ni lanzará misiles contra ellos, a menos que esos Estados lo ataquen primero.
Pezeshkián se ha disculpado luego con esos países y ha asegurado que Irán “no tenía intención de agredirlos”.
Si Teherán respeta este compromiso anunciado por su presidente, representaría un giro de 180 grados en la estrategia iraní, que hasta ahora ha buscado extender el conflicto por Oriente Próximo como forma de aumentar el coste de la guerra, fundamentalmente para Estados Unidos.
El presidente iraní ha aludido también a las últimas declaraciones de Donald Trump sobre Irán, en las que este viernes aseguró que solo aceptará una “rendición incondicional” de ese país. Para Pezeshkián, esa idea del mandatario estadounidense “es un sueño que irá con ellos [los estadounidenses] a la tumba”.
“Que nuestro querido pueblo sepa que todos los ministros están comprometidos con él. Estamos en guerra, nos hemos preparado para ella y seguiremos haciéndolo”, ha asegurado luego.
El aeropuerto internacional Mehrabad de Teherán sufre un incendio tras los ataques israelíes
El Aeropuerto Internacional de Mehrabad, localizado en Teherán, sufrió un aparatoso incendio, según han afirmado medios locales, tras la ronda más reciente de ataques del ejército de Israel contra la capital de Irán.
Objetivo de bombardeos en los días precedentes, el aeropuerto ha ardido en la madrugada de hoy en varios puntos, lo que ha hecho que se elevasen espess columnas de humo, según imágenes difundidas por la televisión local Press TV.
El aeropuerto, así como el de la ciudad de Bushehr y el de Payam en Karaj, fueron atacados en los últimos días por la Fuerza Aérea israelí para desmantelar los sistemas de defensa y detección de la nación persa.
Los bombardeos de esta madrugada se enmarcan en la ronda más reciente de ataques enfocados en la “infraestructura” de Irán en su capital, Teherán, llevados a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). (Efe)
Israel vuelve a bombardear Teherán y otras zonas de Irán
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado de una nueva oleada de ataques contra Irán durante esta noche en la que han desplegado más de 80 aviones de combate y cuyos objetivos han sido, según indican en un comunicado en X, zonas militares, aunque el aeropuerto de Teherán también ha sufrido daños a lo largo de la noche. “Más de 80 aviones de combate de la Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia, completaron otra ola de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán y otras áreas del centro de Irán”, han afirmado las FDI en redes sociales.
Medios israelíes como el diario ‘Times of Israel’ han indicado que el Aeropuerto Internacional Mehrabad de Teherán se ha enfrentado a un importante incendio y que se han observado columnas de humo en sus instalaciones.
Las fuerzas israelíes también han ido comunicando a lo largo de la noche sobre la detección de misiles iraníes dirigiéndose a distintos puntos de Israel, lo que ha provocado que las sirenas antiaéreas se hayan escuchado durante varios momentos para advertir a la población del peligro.
“Las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron que recientemente se lanzaron misiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza. En los últimos minutos, el Mando del Frente Nacional ha distribuido alertas anticipadas directamente a teléfonos móviles en las zonas afectadas”, se leía en uno de los mensajes de alerta emitido en redes sociales. (Agencias)
Buenos días. Comienza aquí la narración en directo del conflicto en Oriente Próximo, cuando se cumple una semana del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán. Una semana después, el conflicto que ha extendido con bombardeos de Irán a objetivos estadounidenses hasta en 13 países.
