Última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán, en directo | Irán anuncia que suspenderá los bombardeos contra sus países vecinos a menos que los ataques provengan de ellos

Israel vuelve a atacar Teherán y golpea uno de sus principales aeropuertos | Trump acuerda con las empresas de defensa acelerar la producción armamentística | El presidente estadounidense, sobre Irán: “No habrá un acuerdo a menos que se rindan incondicionalmente”

Líbano comunica al menos 16 muertos en ataques israelíes contra una ciudad del este

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha anunciado que su consejo de liderazgo interino ha aprobado la suspensión de ataques contra países vecinos a menos que estos ataques provengan de ellos. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado este sábado de una nueva oleada de bombardeos contra Teherán, cuando se cumple una semana del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán. Durante la ofensiva nocturna, el ejército israelí ha desplegado más de 80 aviones de combate cuyos objetivos han sido, según indican en un comunicado en X, zonas militares. Sin embargo, el Aeropuerto Internacional Mehrabad de Teherán ha sufrido un importante incendio como consecuencia de los ataques y se han observado columnas de humo en sus instalaciones, según medios locales como Times of Israel. Desde el inicio de la ofensiva de EE UU e Israel, al menos a 1.332 personas han muerto, según la agencia semioficial iraní Fars. Por otro lado, el presidente de EE UU, Donald Trump, afirmó ayer sobre Irán que no llegarán a un acuerdo “a menos que se rindan incondicionalmente”. Unas horas después, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, matizó estas palabras y afirmó que “la rendición incondicional llegará cuando Irán ya no sea una amenaza para Estados Unidos”. Más tarde, en su red social Truth, Trump explicó que ha mantenido una reunión con los principales fabricantes de defensa del país en la que se ha acordado cuadruplicar la producción de armamento de la denominada “clase exquisita”, sistemas de armas de alto coste y tecnología avanzada.

