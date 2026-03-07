Morena espera tener sus candidatos a gobernador para mediados de junio

En menos de dos horas, el Consejo Nacional de Morena ha aprobado sus reglas para elegir a sus candidatos en las elecciones intermedias de 2027. Según ha trascendido, será el próximo 22 de junio cuando se sepa quiénes serán los 17 coordinadores estatales que luego se convertirán en candidatos a gobernador, y el resto de cargos irán cayendo poco a poco hasta completar la lista de candidatos y candidatas para las elecciones intermedias de 2027. En junio de ese año México renueva la Cámara de Diputados ycientos de cargos en los Estados, incluyendo gobernadores, congresos locales y alcaldías.

El calendario, según se ha publicado por imágenes filtradas del interior del evento, contempla que el 3 de agosto se elijan los coordinadores distritales federales, que son básicamente los que buscan una diputación federales; el 21 de septiembre serán los que quieren llegar a una alcaldía y el 8 de noviembre los aspirantes a diputados locales.

Además, el Consejo presentó un conjunto de nueve de prohibiciones para los aspirantes a candidato, como no poder usar anuncios espectaculares, no hacer actos de campaña anticipados, no usar recursos públicos, no entregar comida o electrodomésticos a los posibles futuros votantes, no usar información falsa, no organizar campañas de acoso… la mayoría de estos comportamientos se vieron en algunas de las peleas pasadas dentro de Morena para lograr candidaturas. Los procesos comenzarán cuando el Comité Ejecutivo Nacional publique las convocatorias, donde se pondrán ya las bases, plazos y requisitos.

Si para una misma encomienda hay más de seis personas, primero se hará un sondeo inicial para detectar los perfiles más conocidos y descartar al resto. Luego se aplicará una encuesta con diversos factores para ver quién es el candidato más adecuado.

Este método de encuestas para elegir candidatos es una de las señas de identidad política de Morena. Fue impulsado por su fundador y padre espiritual, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con la idea de medir el tirón de los aspirantes frente a toda la ciudadanía. Pero algunos de los elegidos, que luego acabaron llegando a cargos públicos, no fueron tan honrados como se esperaba. Es el caso del exgobernador de Veracruz Cuitláhuac García, que dejó un boquete millonario en la salud pública de su Estado o del de Morelos Cuauhtémoc Blanco, denunciado por presunta corrupción y abuso sexual. También algunos casos más graves, Diego Rivera, alcalde de Tequila en Jalisco, que fue detenido por vínculos con el narco.

Según ha publicado este periódico, para evitar evitar estos perfiles y no seguir alimentando la lista de escándalos que cuestionan el compromiso del partido oficialista de combatir la corrupción, habrá un cambio en el método para que la honestidad y la valoración positiva sobre un aspirante cuentan más que otros factores.

Al abrir la sesión del órgano que rige la vida interna del partido, la líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, pidió máximo apoyo a la reforma electoral presentada los días pasados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en cuestión por las reticencias de sus aliados en la coalición gobernante. Tanto el Partido Verde como el Partido del Trabajo han dicho que no votaran a favor y, sin sus escaños, el partido oficialista no logra la mayoría suficiente para un cambio en la constitución. Tan complejo se ve el futuro de esta iniciativa que hay preparado un Plan B con algunos temas clave que se dejaron fuera para tratar de operarlos con otro esquema.

También habló Alfonso Durazo, presidente del Consejo y gobernador de Sonora, que pidió, justamente, cuidar esa coalición con los dos partidos aliados. “Cuidar la coalición con nuestros partidos hermanos, Partido Verde y Partido del Trabajo, no es una simple suma de votos, sino un entendimiento estratégico para fortalecer la capacidad de nuestro movimiento para impulsar la transformación nacional” y “está en juego el avance del segundo piso de la cuarta transformación”, declaró.

A la salida del evento, Alcalde Luján volvió a confirmar la reserva contra el “nepotismo electoral”, que básicamente consiste en que, ante la prohibición de la reelección, un servidor público impulsa como candidato a un familiar directo. Ya Sheinbaum intentó una reforma legal, pero las dinastías políticas de su coalición lo echaron hacia atrás. Ahora se incluye en las reglas internas de su partido. Solo el anuncio enfadó a Saúl Monreal, que busca suceder a su hermano David como Gobernador del Estado de Zacatecas, y que ha amenazado con denunciar al partido y buscarse otro grupo político con el que competir.