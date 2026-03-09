El PSOE afirma que el PP se beneficia de la despoblación para “perpetuarse” con un modelo “endogámico” en Castilla y León

El PSOE responsabiliza de forma exclusiva de la despoblación que sufre Castilla y León a los 39 años de gobiernos ininterrumpidos del PP. Cuatro décadas en las que la comunidad ha perdido a casi 200.000 habitantes. Lejos de revertirse la tendencia, los pronósticos son funestos: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que otros 450.000 habitantes se habrán ido de la comunidad para 2050. “Comunidades de nuestro entorno como Castilla-La Mancha han ganado 600.000 habitantes, mientras seguimos aplicando las mismas políticas endogámicas del PP, que hacen que seamos una comunidad de migrantes en la que uno de cada tres castellanoleoneses se ven obligados a irse para buscar oportunidades“, ha criticado Carlos Martínez, el candidato socialista a la presidencia de la Junta, en un acto con el ministro de Transportes y secretario provincial de Valladolid, Óscar Puente, en Soria.

El informe de la OCDE alerta de cómo la región más extensa de España, con 2,4 millones de habitantes (4,95% de la población del país) y una densidad de 25,3 habitantes por kilómetro cuadrado (la más baja de todas las autonomías) se enfrenta a un descenso demográfico “sostenido” y a un rápido envejecimiento. Con casi la mitad de sus 2.248 municipios con menos de 500 habitantes, la comunidad se encuentra entre las menos pobladas de la UE. Desde 1990, ha perdido el 7% de su población, recoge el estudio, de 2025 y financiado por la UE, “debido al cambio natural negativo de la población y a la persistente emigración de los jóvenes”. “A pesar de los modestos avances recientes gracias a la migración internacional, las proyecciones a largo plazo indican una pérdida continua de población y un aumento significativo de la dependencia de las personas mayores”, añade.

La conclusión de Puente es que al PP le viene bien que la gente se marche porque, a su juicio, “el modelo endogámico como el que tiene en Castilla y León solo conduce a que las cosas no cambien y se perpetúe su permanencia en el poder”.

El ministro ha lamentado que las infraestructuras construidas por el Gobierno central “están ejerciendo, por desgracia, como trasvase de recursos, sobre todo de talento, a otros territorios” como Madrid. en el Ejecutivo autonómico “no hay gestión, para que las cosas no cambien, y es lo que deliberadamente se busca mientras Mañueco se sienta a esperar que el tiempo pase y que la gente se siga marchando”.

El candidato socialista y alcalde de Soria desde 2007 ha instado a “no buscar responsables fuera” y ha insistido en que el problema es “el modelo implantado y las políticas equivocadas” en materia de despoblación, “sin ley”, o en una planificación del territorio del siglo pasado. Martínez ha subrayado que Castilla y León “es mucho más que sus capitales de provincia” y ha abogado por el desarrollo de ciudades intermedias y capitales de comarca para fijar población en las zonas rurales mediante una fiscalidad “progresiva” como una desgravación autonómica de la cuota autonómica del IRPF combinadas con la dotación de servicios e infraestructuras de transporte y movilidad.

En esa línea, Puente ha echado en falta una “actitud proactiva que brilla por su ausencia en los actuales responsables de Castilla y León”, que “después de 40 años, parecen no tener estímulos para buscar nuevas fórmulas porque consideran que con las utilizadas ya les vale”.

Las encuestas, como la de 40dB. para EL PAÍS y la cadena SER, coinciden en que el PP llega estancado a las elecciones del 15 de marzo, aunque seguiría siendo la primera fuerza, y dependería de Vox para gobernar. El portavoz en el Congreso, Patxi López, ha animado a movilizar “a los progresistas y a los que no quieren ir a votar con resignación” en un acto por la tarde en Palencia. “Esto de lo malo conocido, no, no, pues no hay que optar por lo malo conocido, hay que optar por lo bueno que está por venir de la mano de Carlos Martínez. Estoy absolutamente convencido que esto es lo que quiere la gente, 40 años de gobierno de la derecha, del PP, y especialmente estos últimos de Alfonso Fernández Mañueco, han llevado a Castilla y León a la desidia, al abandono, y hasta al aburrimiento. Lo que le hace falta a esta tierra es despertar, agitarse, ponerse en marcha”, ha apremiado.