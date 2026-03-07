Sánchez tilda a Feijóo y a Abascal de “serviles” con Trump por defender “la ley del más fuerte” con su respaldo a la guerra de Irán

El presidente llama “hipócritas” a los líderes de PP y Vox por defender un conflicto que ya encarece la vida de los españoles: “Es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás”

El No a la Guerra se ha convertido en el mantra del PSOE en la campaña de Castilla y León, donde por primera vez en meses, y a diferencia de las elecciones en Extremadura y Aragón, la coyuntura no es tan desfavorable para los socialistas. El eslogan lo ha coreado de forma recurrente el millar de asistentes al acto central en Soria sin que hubiera empezado siquiera el acto. El ataque de EE UU e Israel a Irán y la extensión del conflicto por todo Oriente Próximo ha condicionado la política doméstica como ya sucedió en el inicio del curso político con la masacre de palestinos en Gaza. “En las calles y en las instituciones, como sucedió en 2003 y ha sucedido ahora en 2026, entonces, hoy y siempre, España dirá no a la guerra. Aquellos que entonces nos metieron en una guerra en contra de la opinión pública española, son los que hoy, en contra de la opinión pública española, vuelven a apoyar la guerra de Irán, demostrando que no han aprendido nada y que se equivocan en todo”, ha afirmado el presidente del Gobierno frente a las críticas del PP y Vox en el mitin celebrado en el Teatro Palacio de la Audiencia.

“El No a la Guerra es un sí a la soberanía española", ha remarcado Sánchez, para el que “ser aliado no es darle la razón ni decir amén siempre a ese aliado”, en una referencia implícita a Trump. “La disyuntiva es si estamos con la ley del más fuerte, que solamente beneficia a uno, o con la fuerza de la ley (...) Feijoo y Abascal lo que hacen es confundir soberanía con servilismo. Y la soberanía nacional es defender, como está haciendo el Gobierno de España, ante todo y frente a todo, el interés general de nuestro país”, ha incidido.

Sánchez también ha resaltado que la ofensiva contra Irán ya está teniendo un impacto evidente en la subida de los carburantes tan solo una semana después del inicio de los bombardeos contra el régimen de los ayatolás. “Ese No a la Guerra es un sí a la paz y un sí a nuestras empresas, trabajadores, autónomos y a nuestro campo. La guerra va a encarecer su día a día, [pero] Feijóo no va a pagar el gas y calefacción de los hogares de Soria y Abascal no va a pagar la gasolina de los tractores de León", les ha reprochado el presidente antes de llamarles “hipócritas” y echarles en cara que “es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás”. “Esta guerra es un error que vamos a pagar”, ya dijo en la cumbre hispanoportuguesa del viernes.

Pedro Sánchez, junto al candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, este sábado en Soria. Jaime Villanueva

El secretario general del PSOE también ha igualado a PP y Vox como propagadores de bulos tras la difusión por parte de Génova de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, le dijo al embajador de EE UU “Estoy con Trump” cuando realmente comentó: “Estoy cómoda”. “Siempre propagar un bulo es grave, pero en este caso es grotesco y demuestra no solamente la falta de argumentos, sino que tenemos a un partido popular y a un Vox que han hecho de las mentiras su forma de ser políticos”, ha lamentado. Frente a la insistencia de sus críticos de un adelanto electoral, Sánchez ha declarado por enésima vez que no es su intención: “Que tengan paciencia, que las elecciones serán en el 2027 y les volveremos a ganar”.

“Viendo el eco de la posición de España, podemos decir que es un orgullo ser español. Y otra cosa: No estamos solos, somos los primeros como con Palestina. Los que se van a quedar solos son los que defienden lo indefendible”, ha zanjado el presidente un discurso centrado en el revuelto panorama internacional. Y que también ha acaparado el resto de intervenciones.

“Aplaudir al matón del patio de colegio no sirve de nada. La paz no se consigue con sumisión sino con valientes y por eso agradezco el posicionamiento de Pedro Sánchez y su defensa de la multilateralidad frente a los intereses espurios de unos pocos. Y lo ha hecho a lo largo de estos siete años sin cálculos electorales”, ha destacado Carlos Martínez, el candidato socialista a la presidencia de la Junta y alcalde de Soria desde 2007. “Mirad la falta de posicionamiento de la derecha y ultraderecha cuando asesinaban de forma impune a tantos niños en Palestina. El PSOE siempre se va a poner del lado de la paz sea en Ucrania, Gaza, Cisjordania y ahora como en Venezuela, donde persiguen los recursos naturales. Por eso me alegra tener un presidente que no se arrodilla ante los poderosos y que les grita que el sí a la paz es más poderoso que el sí a la guerra”, ha insistido.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en un momento de su intervención en el mitin de Soria. Jaime Villanueva

“Gracias presidente, eres el superhéroe de la democracia, de la paz, de la dignidad y de los derechos. En el mundo te quieren porque representas la paz humana y la civilización. ¡Y por eso gritamos contigo que no queremos guerra!“, le ha alabado también Ana Redondo, ministra de Igualdad y presidenta de la federación de Castilla y León. Redondo ha hecho hincapié en la víspera del 8-M en que ”el feminismo es pacifismo y el futuro se consigue con paz y derechos". “El pasado en España y Castilla y León lo conocemos, ese pasado de guerra de 2003 del Trío de las Azores basado en mentiras y que nos llevó al sufrimiento y muerte con los atentados terroristas”, ha abundado en alusión a la guerra de Irak respaldada por el expresidente José María Aznar y el 11-M, el mayor ataque yihadista cometido en Europa.

La provincia con la densidad más baja de España, con 90.183 habitantes -8,75 por kilómetro cuadrado, seguida de Teruel (9,2) y Cuenca (11,6)—, se ha convertido en la principal oportunidad del PSOE para ganar dos escaños. Soria reparte cinco de los 82 escaños en las Cortes de Castilla y León. La plataforma de Soria ¡Ya! logró tres en los últimos comicios acaparando el enfado con el declive de décadas de promesas incumplidas. Un éxito que fue posible con solo 18.390 votos, de los que más de 10.000 papeletas (y dos de los tres diputados) eran de antiguos votantes socialistas. Los socialistas confían en el tirón de su candidato en la provincia. “No vamos a ganar porque toque ni por suerte, sino porque estamos preparados. Me rebelo ante la resignación de 39 años de gobiernos del PP, de que esto no tiene salida”, ha enfatizado Martínez, que ha definido al PSOE “como el partido más sorianista” en un claro guiño al electorado que duda entre la marca localista o la del PSOE.

“¡Ya va tocando el cambio!“, ha sentenciado Martínez. “Son 40 años de franquismo seguidos de 40 años del PP en Castilla y León con una gestión decadente, decepcionada y chamuscada por unos incendios que nos avergüenzan”, ha compartido la ministra de Igualdad.