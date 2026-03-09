Egoitz Bijueska, campeón del mundo de skateboarding con 15 años

El ‘skater’ vasco se llevó la final de Park masculino que correspondía al Mundial de 2025 pero celebrado este fin de semana de marzo de 2026 en Sao Paulo

El español Egoitz Bijueska se proclamó campeón del mundo de skateboarding en la modalidad de Park con una exhibición este domingo en la cita celebrada en Sao Paulo (Brasil). A sus 15 años, el skater vasco se llevó la final de Park masculino que correspondía al Mundial de 2025 pero celebrado este fin de semana de marzo de 2026, dando continuidad a su victoria la pasada temporada en la Copa del Mundo de Roma.

Bajo la presión del local Kalani Konig, plata finalmente con 94.80 puntos, Bijueska bordó su última ronda con 95.86 puntos e igualando la mejor puntuación histórica, su primera medalla en un Mundial absoluto y de oro. Tercero fue el estadounidense Tom Schaar (90.51), plata en los Juegos de París 2024, mientras que el campeón olímpico, el australiano Keegan Palmer, fue octavo.

Cuando era niño, el skate terminó imponiéndose a la natación como actividad extraescolar. La tabla le resultaba mucho más entretenida que seguir una línea en el agua. “Me aburría un poco y en el skate es imposible aburrirse”, contaba el año pasado.

Con solo 13 años ya sorprendió al lograr un quinto puesto en el Mundial compitiendo contra profesionales. Para poder acompañarle en sus viajes por todo el mundo, su madre, Ana, tuvo que pedir una excedencia en el trabajo. Ese mismo año también consiguió completar el dificilísimo 900 popularizado por el mítico Tony Hawk, una maniobra que solo han logrado repetir 11 skaters desde 1999. “Quiero ir a los Juegos Olímpicos y a los X Games”, avisaba en una entrevista con AS antes de los Mundiales. Si todo sigue su curso, en Los Ángeles 2028, en la California donde nació el skate, su nombre estará entre los grandes favoritos.

Julia Benedetti, sexta en el Park femenino

Buena actuación de la española Julia Benedetti de21 años en la modalidad femenina de Park, que tras colarse entre las ocho mejores para disputar la final, acabó en sexta posición, logrando su mejor participación histórica en una prueba oficial internacional. Una final en la que Benedetti logró tirar de corazón después de irse al suelo en su primera carrera pero logró sacar a relucir su talento tras quitarse la presión en la segunda ronda logrando una puntuación de 73.86.