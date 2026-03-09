Ruptura entre Meghan Markle y Netflix: la plataforma ya no es socia de As Ever, su marca de estilo de vida

El pasado mes de enero, el gigante del entretenimiento ya anunció la cancelación de la serie ‘Con amor, Meghan’ tras una segunda temporada con menos audiencia. “Meghan seguirá haciendo crecer la marca y la llevará a su siguiente capítulo de forma independiente”, han dicho en un comunicado

Meghan Markle y Netflix ya no son socios. Tras cinco años de colaboración y una ruptura a cámara lenta y gestada en los últimos meses, el gigante del entretenimiento ha dejado sola a la duquesa de Sussex con su marca de estilo de vida As Ever. El fin de su relación llega tan solo dos meses después de que se cancelara la serie Con amor, Meghan, uno de los proyectos más visibles de la marca. Fue el pasado enero cuando se anunció que no habría una nueva temporada de este producto audiovisual —aunque se dejó la puerta abierta a ediciones especiales de la serie, como el capítulo emitido las pasadas navidades—, que tras dos temporadas había experimentado una considerable caída de las audiencias. Entonces, se explicó que Markle se centraría desde ese momento en seguir adelante con el resto de productos de estilo de vida de As Ever, con los que parecía seguir contando con el respaldo de Netflix. Hasta ahora.

Según han informado desde la plataforma de streaming en un comunicado compartido a medios como People y The Hollywood Reporter: “La pasión de Meghan por realzar los momentos cotidianos de formas hermosas pero simples inspiró la creación de la marca As Ever, y estamos felices de haber jugado un papel en darle vida a esa visión”. En el mismo escrito, desde Netlfix explican que ahora y “como siempre se planeó, Meghan seguirá haciendo crecer la marca y la llevará a su siguiente capítulo de forma independiente”, asegurando que esperan “celebrar cómo continúa brindando alegría a los hogares de todo el mundo”.

Por parte de As Ever, los términos del final de su asociación parecen igualmente amistosos. Un portavoz de la marca declaró que esta “agradece la colaboración con Netflix durante el lanzamiento y nuestro primer año. Hemos experimentado un crecimiento significativo y rápido, y As Ever ahora está listo para consolidarse por sí solo. Nos espera un año emocionante y estamos ansiosos por compartir más”. Mientras, otra fuente cercana añadió: “Es un momento realmente emocionante para As Ever, y Meghan está construyendo con su equipo y disfrutando de la satisfacción creativa que conlleva crear una marca tan cercana a la vida que ella vive con autenticidad. Este año se trata realmente de consolidar la marca y expandirla”.

Aunque las declaraciones de ambas partes vayan en la misma línea, este final entre Markle y Netflix contrasta con lo que una fuente cercana a la duquesa de Sussex contaba a People tras la cancelación de la serie en enero: “Sin duda, hay un plan para ofrecer más cosas en el futuro”, dijo, tras asegurar que “el programa y la colaboración con Netflix fueron una plataforma de lanzamiento increíble para As Ever, pero ambas cosas le llevaron muchísimo tiempo”.

En aquel momento, Netflix publicó los datos de transmisión de los últimos seis meses de 2025, según los cuales la segunda temporada de Con amor, Meghan fue la serie número 1.224 más vista de la plataforma entre julio y diciembre, registrando dos millones de visualizaciones. El especial de Navidad se ubicaba en el puesto 1.022 con 2,4 millones de visualizaciones, mientras que los datos de la primera temporada, estrenada el 4 de marzo de 2025, habían caído hasta los 600.000 espectadores en los últimos seis meses, frente a los 5,3 millones de visualizaciones que recogió en el primer semestre del año.

Los productos de As Ever, que cuenta con infusiones de té y mermeladas, así como la miel de abeja más cara del mundo, se pusieron a la venta en abril de 2025 después de meses haciendo frente a problemas legales que les obligaron incluso a cambiar el nombre de la marca. Tras el éxito inicial —los productos se agotaron todos en menos de una hora—, se fueron incluyendo vinos, velas aromáticas (a 64 dólares) y hasta marcapáginas de cuero de edición limitada. Hasta el pasado enero, la idea de la duquesa y su equipo era expandir su venta, que se limitaba a Estados Unidos, a nivel mundial, aunque habrá que ver si esto es posible ahora que no cuenta con el respaldo de Netflix.

En 2020, Enrique de Inglaterra y Markle firmaron un millonario acuerdo de cinco años —estimado en 100 millones de dólares— con la plataforma, en el que se incluía la serie documental de seis capítulos Enrique y Meghan. A excepción de esta, el poco éxito del resto de propuestas que el matrimonio vendió a la plataforma hizo que la renovación del contrato empezara a cuestionarse. Finalmente, y tras unas semanas, en agosto de 2025 se supo que se firmaría un contrato nuevo, con otras condiciones, menos dinero y con el acuerdo de que Netflix tenía la prioridad para valorar sus nuevas propuestas.