No habrá nueva temporada del programa de Meghan Markle en Netflix

Con una considerable caída de las audiencias, la duquesa de Sussex se centrará en seguir adelante con su marca de productos de estilo de vida, aunque no cierra la puerta a continuar con nuevos especiales

Se acabó el proyecto audiovisual de Meghan Markle en Netflix. Al menos por ahora. Después de dos temporadas y un especial de Navidad, Con amor, Meghan no va a tener otra temporada. “Actualmente, no hay planes para una tercera temporada”, confirma una fuente cercana a la duquesa de Sussex a la revista People. No se descarta, por el momento, que en un futuro se produzcan nuevos especiales del programa de estilo de vida u otro tipo de proyectos únicos que guarden relación con la marca de la duquesa de Sussex, As Ever.

“El programa y la colaboración con Netflix fueron una plataforma de lanzamiento increíble para As Ever, pero ambas cosas le llevaron muchísimo tiempo. Ahora mismo, está muy centrada en construir la marca. Está entusiasmada por seguir creando contenido de cocina y artesanía para sus redes sociales, pero de una manera que le permita dedicar más tiempo al día a día del negocio. Le ha encantado demostrar su talento emprendedor”, continúa explicando la citada fuente. Y añade: “Sin duda, hay un plan para ofrecer más cosas en el futuro”.

Pero, ¿hay algo más detrás de esta decisión? ¿Malas audiencias? ¿Se ha recibido el proyecto como se esperaba? Para todas estas preguntas ya hay una respuesta. Netflix ha publicado esta misma semana los datos de transmisión de los últimos seis meses de 2025, incluidas las calificaciones de la serie de estilo de vida de Markle. La segunda temporada de Con amor, Meghan fue la serie número 1.224 más vista de la plataforma entre julio y diciembre y se registraron dos millones de visualizaciones. En cuanto al último de los proyectos, Con amor, Meghan: especial de Navidad, se ubicó en el puesto 1.022 con 2,4 millones de visualizaciones. También incluyen los datos de la primera de las temporadas, estrenada el 4 de marzo de 2025: 600.000 espectadores en los últimos seis meses frente a los 5,3 millones de visualizaciones del primer semestre.

Meghan Markle en el especial de Navidad de 'Con amor, Meghan', en Netflix. JLPPA / Bestimage (JLPPA / Bestimage / Cordon Press)

Aunque se haya decidido parar la producción del formato en el que compartía recetas de cocina, trucos de decoración e ideas de regalos junto a varios invitados, la vinculación de Markle con Netflix continúa. Además de otros proyectos que ella y Enrique de Inglaterra tienen en marcha con la plataforma, la empresa está vinculada directamente con As Ever, de la que es socio. Fue en abril de 2025 cuando los productos se pusieron a la venta después de meses haciendo frente a problemas legales que les obligaron incluso a cambiar el nombre de la marca. El catálogo comenzó con productos alimenticios no perecederos, como flores decorativas y mieles. Pero visto el éxito inicial —se agotó todo en menos de una hora— se fueron incluyendo nuevos: vinos, velas y hasta marcapáginas de cuero de edición limitada. Actualmente, estos solo están disponibles para comprarlos en Estados Unidos, aunque la duquesa y su equipo ya han anunciado su idea de expandirse a nivel mundial.

En 2020 Enrique de Inglaterra y Markle firmaron un millonario acuerdo de cinco años —estimado en 100 millones de dólares— con la plataforma. Visto el poco éxito de la mayoría de las propuestas que el matrimonio vendió a la plataforma —a excepción de la serie documental de seis capítulos Enrique y Meghan—, se llegó a publicar que ese contrato no se iba a renovar. Pero unas semanas después se supo que iban a firmar otro nuevo: con otras condiciones, menos dinero y con el acuerdo de que Netflix tenía la prioridad para valorar sus nuevas propuestas.

Un año después de regresar a las redes sociales, la duquesa de Sussex acumula más de 4,4 millones de seguidores. El perfil de Instagram se ha convertido en un pequeño diario personal para ella: comparte imágenes de su día a día —preservando la privacidad de sus dos hijos, Archie y Lilibet— y también promociona sus negocios.

El 2025 fue su año de redención, cuando sus proyectos por fin vieron la luz después de meses de trabajo y de obstáculos por el camino. Pero no todo ha sido positivo en este tiempo. También ha tenido que hacer frente a las críticas de medios británicos que aseguraban que Con amor Meghan era “tan horrible que era casi convincente”. Ella hizo caso omiso y siguió promocionando tanto el programa como su marca y su podcast, Confessions of a Female Founder, que concluyó tras 14 episodios. ¿El motivo? El mismo que ha dado para no producir más temporadas del programa de estilo de vida: está centrada en sacar adelante su marca.