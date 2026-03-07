Madonna responde al Celta que la camiseta perdida está “en su museo personal”

Fotografía de Víctor de las Heras difundida por el Real Club Celta de Vigo en su campaña para recuperar la camiseta que se enfundó Madonna en 1990.

La campaña del Celta de Vigo para recuperar la camiseta que vistió Madonna en 1990 durante un concierto en el estadio de Balaídos ha conseguido llamar la atención de la reina del pop. Madonna ha respondido este sábado por la tarde con un tuit en el que ha dicho que la prenda está “hanging in my archives”, una expresión que puede ser interpretada como “colgada en mi museo personal”. Sin embargo, la cantante no ha aclarado si la va a donar al club. “¡¡Visto y represento a vuestro club con todo mi espíritu!!❤️‍🔥”, ha añadido.

La cantante vistió la camiseta durante el concierto que dio en el estadio de Balaidos el 29 de julio de 1990. No obstante, el rastro de la prenda se perdió al bajarse del escenario. Ahora el club ha lanzado una campaña para localizarla con el fin de incorporarla a su colección. A través de redes sociales, vallas publicitarias instaladas en grandes arterias de la ciudad e incluso una carta abierta dirigida a la artista y firmada por la presidenta del club, Marián Mouriño, el Celta ha buscado pistas de dónde puede estar.

La camiseta en busca y captura tenía el número 5 a la espalda: correspondiente al defensa toledano José Manuel Espinosa, en las filas del equipo vigués desde 1988 hasta su retirada en 1991, y fallecido a los 66 años en octubre del año pasado.

La fotografía de Madonna con esa camiseta, que la propia entidad deportiva ha difundido estos días, “se convirtió en una imagen icónica de la historia del club y de la ciudad”. La camiseta, lamentaba el equipo, estaba “en paradero desconocido desde entonces”. Según había revelado ahora, ya estuvo “años buscándola en privado, pero la investigación se estancó”.