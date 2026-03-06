Se busca la camiseta del Celta que lució Madonna hace 36 años en Vigo: “Alguien la guarda en un cajón”

El club escribe a la artista y lanza una campaña para recobrar la prenda con la que la cantante hizo enloquecer al público en Balaídos, la misma noche en que Prince actuaba en A Coruña

Fue el primer macroconcierto de una estrella del pop internacional que tuvo lugar en Vigo, inmerso además en un pulso con la segunda mayor ciudad gallega, A Coruña, que esa misma jornada, el 29 de julio de 1990, recibía a Prince, unos 160 kilómetros al norte. Madonna frente a Prince, Vigo versus Coruña, Celta contra Dépor. Eran tiempos de fuerte rivalidad entre urbes, y los gallegos tenían que elegir aquella velada a quién preferían ver sobre el escenario: a ella en el estadio, o a él desplegando su Nude Tour en el campo de fútbol del colegio Santa María del Mar. Casi 36 años después, el club celeste acaba de revivir aquel hito lanzando una ruidosa campaña para recobrar la camiseta oficial del equipo vigués que vistió y lució, anudada a la cintura, la cantante aquella noche.

A través de redes sociales, vallas publicitarias instaladas en grandes arterias de la ciudad e incluso una carta abierta dirigida a la artista y firmada por la presidenta del club, Marián Mouriño, el Celta busca pistas de dónde puede estar —si es que aún está— la anhelada prenda. El objetivo final es incorporarla a su colección, pero “el rastro se perdió” en el mismo instante en que la diva, que ya enfilaba el final de su gira europea Blond Ambition, bajó del escenario. Para más pistas, la camiseta en busca y captura tenía el número 5 a la espalda: correspondiente al defensa toledano José Manuel Espinosa, en las filas del equipo vigués desde 1988 hasta su retirada en 1991, y fallecido a los 66 años en octubre del año pasado.

Fotografía de Víctor de las Heras difundida por el Real Club Celta de Vigo en su campaña para recuperar la camiseta que se enfundó Madonna en 1990.

El instante, entre gritos, aplausos y locura, en que Madonna, en medio del concierto, se enfundó la equipación sobre el corsé rosa de Jean Paul Gaultier, fue, tal y como refiere el Celta en su web, “capturado” por el reportero Víctor de las Heras. La fotografía, que la propia entidad deportiva difunde estos días, “se convirtió en una imagen icónica de la historia del club y de la ciudad”. La camiseta, lamenta el equipo, está “en paradero desconocido desde entonces”. Según revela ahora, ya estuvo “años buscándola en privado, pero la investigación se estancó”.

Por eso el club, explica en una nota, “lanza un llamamiento a todo el celtismo con el objetivo de localizar la camiseta, con la intención de incorporarla a su archivo histórico”. “Para el Celta”, abunda, “se trata de una prenda única e irrepetible que forma parte de su patrimonio emocional”. La entidad ha habilitado un enlace para recabar “cualquier información relevante sobre su paradero”. El club es consciente de que es muy poco probable que la “ambición rubia” y “reina del pop”, que recaló en Vigo con 31 años, se quedase con la camiseta más allá de aquella noche.

De que la campaña lleva tiempo madurándose fue señal el repertorio del concierto que el viernes llenó Balaídos como aperitivo del partido Celta-Real Madrid. La Orquesta Folk de Galicia Sondeseu, encargada de la previa del encuentro, llevaba varias semanas ensayando el Like a prayer de Madonna, arreglado para los ancestrales instrumentos de esta sinfónica. El momento supuso la primera incursión de la formación tradicional en el pop, justo cuando Sondeseu celebra su 25º aniversario. Fue, explicó el club vigués, “un gesto de cariño con la artista estadounidense” y “un guiño histórico” para reforzar esa “búsqueda de la camiseta del mito... aquella que alguien, en algún lugar, guarda en un cajón”.