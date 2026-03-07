Nico González acaba con la Real Sociedad y decanta para el Atlético el simulacro de la final de Copa

Nico González, con dos goles, resolvió para el Atlético el simulacro de la final de Copa que medirá a los rojiblancos con la Real Sociedad, que enseñó el colmillo y hechuras de buen equipo en crecimiento igualando por dos veces el marcador. La dobló al final un buen cabezazo de Nico González para el definitivo 3-2. El argentino, Griezmann, con un taconazo y Soler y Oyarzabal con dos goles magistrales avisaron de que la cita de La Cartuja tendrá quilates de calidad que prometen una final intensa y con alternativas.

ATM Atlético 3 Jan Oblak, Nahuel Molina, José María Giménez, Matteo Ruggeri, Dávid Hancko, Thiago Almada (Nico González, min. 53), Giuliano Simeone (Julián Alvarez, min. 52), Rodrigo Mendoza (Marcos Llorente, min. 45), Koke (Johnny Cardoso, min. 60), Alexander Sørloth y Ademola Lookman (Antoine Griezmann, min. 52) RSO R. Sociedad 2 Álex Remiro, Jon Aramburu, Duje Caleta-Car, Sergio Gómez, Jon Martín, Ander Barrenetxea (Arsen Zakharyan, min. 64), Yangel Herrera, Pablo Marín (Gonçalo Guedes, min. 54), Carlos Soler (Beñat Turrientes, min. 73), Luka Sucic (Brais Méndez, min. 73) y Orri Óskarsson (Mikel Oyarzabal, min. 55) Goles 1-0 min. 4: Sörloth. 1-1 min. 8: Carlos Soler. 2-1 min. 66: Nico Gonzalez. 2-2 min. 67: Oyarzabal. 3-2 min. 80: Nico Gonzalez Arbitro Adrián Cordero Vega

Tarjetas amarillas Hancko (min. 19), Orri Steinn Óskarsson (min. 48)

La envoltura ambiental del Metropolitano era disfrutona por la obtención del pase a la final de Copa. Pasado los apuros para defender el 4-0 en el Camp Nou, el personal destilaba felicidad porque su equipo vuelve a estar un partido de conquistar un título cinco años después del título liguero de 2021. También porque Mateu Alemany, director del fútbol profesional rojiblanco, aseguró con rotundidad que Antoine Griezmann no se irá en marzo a los Orlando City de la Major League Soccer. El galo ha dejado que sea el club el que ejerciera de portavoz después de tener en vilo cinco días a la parroquia rojiblanca ante la posibilidad que comenzó a enterrarse con la obtención del billete a Sevilla el próximo 18 de abril. Escuchó el francés una ovación cuando fue anunciado por megafonía como suplente. Tampoco fue atronador el agasajo, quizá porque el aficionado del Atlético estaba un poco decepcionado por haber vivido otro episodio de incertidumbre con el futuro del atacante francés en medio de la parte mollar del curso.

Como preludio de la final, Simeone y Matarazzo reservaron cartas. El preparador argentino, además de Griezmann, oxigenó respecto al agobiante partido del Camp Nou a Pubill, Llorente, Cardoso y Julián Alvarez. Por su parte, el técnico estadounidense dio respiro a Zubeldia, Gorrotxategui, Guedes y Oyarzabal. La ausencia de este último es como jugar sin médula por lo que crea para armar juego en los últimos metros y lo que ametralla cuando asoma por el área. Con esos dos onces rebajados, se activó primero el Atlético. Fue evidente que esos no serán las alineaciones de la final, aunque el partido sirvió para que se miraran a los ojos ambos equipos a un mes de verse las caras en La Cartuja. Y siempre quedan rastros.

Como el daño que le hizo a la Real un saque largo de banda de Giuliano que peinó Giménez en el pico del área pequeña y remachó Sorloth en el airea con el interior de su pierna derecha. Un buen gol pizarrero al que respondió rápido la Real con un arranque de Barrenetxea para combinar con Sucic y este con Soler. La catedrática definición del diez valenciano fue uno de los dientes que enseñó la Real. Parece que, con Matarazzo, Soler ha vuelto a ser en Donosti ese interior ofensivo tan exquisito en sus acciones como concreto. El cambio de pierna que hizo antes de ejecutar a Oblak con un zurdazo a la escuadra fue de categoría.

El empate dio paso a un partido, en cierto modo, de guante blanco. El Atlético dominaba y se empeñaba en acabar las jugadas en Lookman. A falta de encontrar mejor pie para finalizar mejor lo que empieza, el nigeriano puso empeño en las recuperaciones. Se lo agradeció la grada, aunque espere a un jugador con más desequilibrio y más determinante. Era un paisaje ideal para que Mendoza y Almada justificaran su titularidad. El primero tuvo un par de acciones verticales interesantes, pero debe soltarse más. El segundo no pasó del trámite en el pase y alguna conducción. La Real sostuvo ese gobierno del Atlético hasta el intermedio. Mostró ser un equipo que ha recuperado la confianza con la pelota para intentar salir desde atrás y provocar la presión atlética. Y cuando decidía no arriesgar, recurría a la patada larga de Remiro, que lució, en naranja, el revival que gasta de las camisetas que utilizaba Arkonada.

Lesionado Mendoza, Simeone lo cambió por Llorente para que este jugará junto a Koke. La opción de Llorente en el medio para el martes ante el Tottenham. Sin deshacerse las tablas, los dos entrenadores decidieron que era hora de que el partido ganara en seriedad. Griezmann, Julián Alvarez y Cardoso entraron en escena por el Atlético y Guedes y Oyarzabal por la Real. Sorloth pudo marcar antes de que Griezmann luciera clase con un lujo de tacón de Nico González, que acababa de entrar y aprovechó para batir a Remiro. La Real volvió a responder de inmediato. Oyarzabal condujo por el medio, trató de filtrar un pase que fue interceptado, recogió el rechace en la frontal del área y descerrajó un zurdazo seco a la esquina derecha de Oblak. Un golazo también para enseñar galones y empatar a dos. Fue Nico el que deshizo después de una buena rosca de Ruggeri, que lleva un mes justificando en ataque que su fichaje respondió a esos centros más que a su arte defendiendo.