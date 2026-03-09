Aranceles, asimetrías comerciales y reglas de origen: las preocupaciones de México rumbo a la revisión del TMEC

El proceso para la revisión del acuerdo comercial de Norteamérica, el TMEC, sigue avanzando. La Secretaría de Economía ha dado a conocer este lunes los resultados de las consultas públicas a los principales sectores productivos, un ejercicio que tomó en cuenta a 2.900 empresarios e industriales mexicanos. El empresariado compartió su preocupación sobre los aranceles impuestos por EE UU, los criterios para determinar las reglas de origen, la aplicación excesiva y la asimetría del mecanismo laboral de respuesta rápida, así como las supuestas prácticas de comercio desleal en algunos productos agropecuarios. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que hay un amplio consenso de que el tratado es pieza clave para la actividad económica del país, de cara a la evaluación trilateral del acuerdo en julio próximo. “Estamos muy cerca del sector privado, de la academia, sabemos a quién le tenemos que preguntar para que esto nos salga bien para los intereses de México”, declaró. En juego están más de 834.000 millones de dólares de intercambio comercial en Norteamérica.

El funcionario federal desgranó los argumentos que llevarán a Washington la próxima semana, entre los que figura la necesidad de que los socios del TMEC reduzcan la dependencia de Norteamérica, respecto a otras regionales del mundo. “Nosotros somos una condición favorable a EE UU frente a su competencia con otros países. Pensar en una revisión anual [del TMEC] será el peor escenario frente a Asia”, afirmó. En esta misma línea, Ebrard detalló que la seguridad económica será otro de los puntos que debatirá frente a sus homólogos estadounidenses y canadienses. Los aranceles sectoriales de Donald Trump sobre los aceros y automóviles siguen siendo asuntos pendientes en las mesas de negociación.

En línea con la defensa del TMEC, el documento de Economía da cuenta de la preocupación de la iniciativa privada por la persistencia de medidas unilaterales arancelarias, los costos asociados al cumplimiento de reglas técnicas y administrativas, las brechas en infraestructura logística y energética, y los desafíos vinculados a la transición tecnológica, laboral y ambiental. “Las preocupaciones expresadas en torno a reglas de origen, medidas unilaterales, facilitación comercial o certidumbre regulatoria reflejan tensiones propias de un sistema altamente interdependiente, más que cuestionamientos a la existencia misma del Tratado”, refiere el documento presentado este lunes en Ciudad de México.

Frente a un nutrido grupo de empresarios citados en la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la dependencia, adelantó que la siguiente semana viajarán a Washington para continuar con el proceso con EE UU sobre las reglas de origen, el fortalecimiento de las cadenas de suministro y la reducción de importaciones de Asia. “La consulta en sí misma confirma que estamos siguiendo el proceso para llegar a buen puerto el 1 de julio. El resultado de estas consultas confirma un gran consenso en la necesidad de mantener el tratado de libre comercio entre nuestros tres países”, indicó.

México es el destino de alrededor de 334.000 millones de dólares en exportaciones estadounidenses, lo que supone un 16,2% del total exportado a EE UU. De acuerdo con las cifras recogidas por la Secretaría de Economía, más de 50.000 pequeñas y medianas empresas estadounidenses exportan a México y el país se ha convertido en el principal mercado de exportación para Estados con una fuerte base manufacturera en estados como Michigan, Texas, Kentucky y Alabama. En conjunto, se estima que alrededor de 56 millones de empleos en los tres países están vinculados al comercio de bienes dentro de la región del TMEC y más de 10 millones dependen directamente de las exportaciones.

En este análisis se reconoce que el TMEC funciona, pero su aprovechamiento es desigual en los Estados del país. El documento revela que las regiones altamente industrializadas del Norte del territorio obtienen beneficios inmediatos, mientras que en el sur se enfrentan barreras estructurales que limitan su integración. No obstante, el análisis también afirma que el tratado se percibe como una plataforma que permite elevar la escala, la calidad y la competitividad de la producción regional.

Economía hace hincapié en que a partir de la entrada en vigor del TMEC, antes TLCAN, el comercio regional se ha multiplicado casi cinco veces, consolidando a América del Norte como una de las principales plataformas productivas del mundo. La dependencia subrayó que este informe no supone una posición oficial del Gobierno de México ni evalúa la factibilidad de las propuestas recogidas. Su contribución consiste en documentar, de manera ordenada y comparable, las percepciones, preocupaciones y propuestas expresadas por los distintos actores económicos del país.

A más de 30 años de entrar en vigor, el futuro del TMEC está en el centro del debate. Aunque Trump desestima en cada ocasión el acuerdo comercial y amaga con dinamitarlo, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha centrado su estrategia en la integración comercial. Los tres países firmantes tienen en proceso las mesas de consulta con sus respectivos empresarios y académicos. Para el país la pervivencia del acuerdo comercial es crucial, más del 80% de sus exportaciones se dirigen al mercado estadounidense, un intercambio cifrado en más de 834.000 millones de dólares por año.