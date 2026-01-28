México y Estados Unidos acuerdan el arranque formal de la revisión del TMEC

México y Estados Unidos han acordado este miércoles comenzar formalmente con la revisión del tratado de libre comercio (TMEC). El secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, se han reunido en Washington para valorar la relación bilateral comercial entre los países. Al finalizar la reunión han anunciado que ambos se encuentran en condiciones para negociar e “iniciar conversaciones formales sobre posibles reformas estructurales y estratégicas” al acuerdo comercial. Canadá, que también es parte del tratado, ha anunciado que ha terminado sus consultas internas y que está dispuesto a comenzar el proceso, que tiene como fecha objetivo el 1 de julio.

“Ambas partes reconocieron avances sustanciales en los últimos meses y acordaron continuar la colaboración intensiva para abordar las barreras no arancelarias”, ha manifestado en un comunicado la oficina comercial estadounidense (USTR, por sus siglas en inglés). Además, los socios han revelado que entre los temas que abordarán en la revisión están las reglas de origen para bienes industriales, la colaboración sobre minerales críticos, el combate al dumping de la manufactura y la defensa de los derechos de los trabajadores y productores en Estados Unidos y México.

Ebrard ha contado, a su salida de la oficina de USTR, que la reunión ha durado una hora y que la conversación se ha enfocado en “los siguientes pasos” que se tomarán para revisar el TMEC. “Hemos avanzado muchos temas, previamente, para que la revisión vaya lo más rápido posible, lo mejor posible”, ha mencionado el secretario de Economía. Sobre la mesa, según ha revelado Ebrard, han estado los aranceles al acero y el aluminio, así como el estado de la industria automotriz, la seguridad de la cadena de suministro y el futuro de los minerales críticos.

Este anuncio desahoga, de momento, las dudas que existían sobre si Estados Unidos estaría a favor de la continuidad del acuerdo comercial de Norteamérica. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado en varias ocasiones en terminar el tratado de tajo. Hace dos semanas, el republicano mencionó, en una visita a una planta automotriz, que el TMEC era “irrelevante” para Estados Unidos y que no veía el futuro para esta asociación que representa el 29% del PIB mundial. Además, la semana pasada, Trump amagó a Canadá con la imposición de más aranceles ante su nueva alianza comercial con China.

Los tres socios tienen frente a ellos la primera revisión del tratado que podría extender su vigencia por 16 años más o someterse a una revisión anual en los años por venir. Tanto México como Canadá han buscado asegurar la permanencia del TMEC en el largo plazo. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, se reunieron en septiembre en Ciudad de México para cerrar una alianza en camino a la renovación del acuerdo. Carney, por su parte, ha buscado nuevas alternativas de comercio con otras regiones del mundo, como Asia, lo que ha disgustado a Trump. Sheinbaum, mientras tanto, ha mantenido una estrategia de conversaciones continúas con Washington al mismo tiempo que ha impuesto aranceles a 1.400 productos provenientes de Asia, principalmente desde China, como un gesto hacia la política proteccionista de Washington.