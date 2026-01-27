Bank of America prevé la continuidad del TMEC, pero con revisiones anuales

El futuro del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá tiene un pronóstico reservado. Bank of America, una de las principales instituciones financieras, prevé que el TMEC sobrevivirá a la revisión de julio próximo, pero con cambios sustanciales. Carlos Capistrán, economista en jefe para México, Latinoamérica y Canadá del banco estadounidense, perfila que el acuerdo comercial podrá someterse a evaluaciones anuales. “Lo que podemos prever es que venga la revisión del TMEC, (los países firmantes) estén de acuerdo con la mayoría del TMEC y el acuerdo no se rompa, siga siendo trilateral, pero que haya algunos temas específicos que no se cierren, potencialmente, en energía con México, y en ese sentido podría ser que nos fuéramos a revisiones más frecuentes, a revisiones anuales y, de esta manera, las empresas seguirán enfrentando una cierta incertidumbre”, indicó el experto en conferencia de prensa, este lunes.

Desde la perspectiva del banco, la incertidumbre derivada de la volatilidad en la evaluación del acuerdo comercial y de los posibles frentes abiertos tendrá un efecto sobre la inversión en el país. “Este año de revisión de TMEC se va a mantener esta incertidumbre, a partir de julio la incertidumbre bajará un poco, pero no creo que se vaya a ir a cero”, abordó. El especialista indicó que si el tratado se rompe sería un “duro golpe” para la economía mexicana y que el crecimiento sería “muy diferente”, ajustándose a la baja frente al escenario base de la institución.

Capistrán enfatizó que el Gobierno de Estados Unidos ha usado el TMEC como un punto de presión para México para conseguir concesiones tanto en el terreno comercial como en el hecho de que México le ponga aranceles a las importaciones de China, Brasil, India, pero también en otras trincheras como en migración y seguridad, una moneda de cambio que se mantendrá. También señaló que México tiene una de las tasas de aranceles más bajas, respecto a todos los países del mundo, gracias a que las exportaciones que cumplen con los requisitos del acuerdo comercial libran estas tarifas.

El banco estadounidense señala que en 2025 la economía mexicana se vio lastrada por una caída en la inversión pública y privada, en el consumo, así como la incertidumbre global arancelaria, factores que desencadenaron un alza de 0,4% del PIB. Sin embargo, las expectativas del PIB son más alentadoras para este año, con un pronóstico del 1,2%. “Esperamos que las exportaciones continúen fuertes y tenemos un Mundial en Norteamérica, eso puede ayudar al consumo y que el crecimiento económico sea mayor al que estamos esperando, e inclusive, sea mayor al que estamos esperando”, comentó Capistrán.

Bank of America, uno de los principales bancos estadounidenses, también reconoció el bajo crecimiento económico que la segunda economía de América Latina ha padecido por años. Capistrán atribuyó este bajo desempeño —por debajo del 1% anual— a una crisis de productividad estructural. De acuerdo con sus datos, de 2018 a la fecha, la productividad en Estados Unidos subió un 4%, mientras que en México este indicador cayó un 6%. “Hay que aumentar la inversión en capital humano, hay que promover empresas más dinámicas, tenemos que aumentar nuestra inversión en infraestructura física y digital, acelerar la adopción de tecnología y fortalecer las instituciones y el Estado de derecho”, zanjó.

Este año la institución financiera prevé que en 2026 la inflación cerrará en 4,1% debido al incremento de impuestos a los refrescos y el tabaco, así como por los gravámenes sobre las importaciones fuera del TMEC y los aranceles sectoriales a materias como acero y aluminio, además de un alza de precios temporal por el Mundial de fútbol. Capistrán señaló que los pronósticos del Banco de México de que la escalada de precios alcance la meta de colocarse en un 3% durante el tercer trimestre de 2026 serán muy difíciles. Pese a la persistencia de la inflación, Bank of America considera que el Banco de México continuará este año con los recortes a la tasa de interés para llevar los tipos a niveles del 6%. Los pronósticos del tipo de cambio de la institución financiera, en un entorno de debilidad inesperada del dólar, perfilan un peso en niveles de 17,30 unidades para el dólar. No obstante, Bank of America anticipa una depreciación por la incertidumbre del TMEC para la segunda mitad del año y cerrará en 18,25 unidades en 2026.