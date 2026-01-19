El Gobierno de México celebra un aumento del 4,8% en la recaudación fiscal respecto a 2024

La estrategia de endurecimiento fiscal del Gobierno de Claudia Sheinbaum para atacar la evasión de impuestos ha logrado un aumento en la recaudación en 2025. Los ingresos a las arcas públicas mexicanas han superado los seis billones de pesos, 487.446 millones más que lo recolectado en 2024 y 93.800 millones más de lo que Secretaría de Hacienda tenía pronosticado para este ejercicio. “Sin aumentar impuestos, solamente por seguir trabajando en contra de la evasión fiscal”, ha subrayado la presidenta este lunes desde su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional.

El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, ha desglosado que el aumento se debe al crecimiento del 16% en la recaudación del comercio exterior a través de aduanas respecto al año anterior, que representan el 27,1% de los ingresos tributarios netos. “Son buenas noticias el ingreso adicional que recibimos todos los mexicanos y que se dedicaron a programas de bienestar, obras públicas, salud y educación principalmente”, ha celebrado Sheinbaum sobre el aumento de la recaudación.

Tanto Edgar Abraham Amador Zamora, el secretario de Hacienda, como Dagnino han agradecido a los contribuyentes, tanto pequeños como grandes, por aportar a la recaudación que permite llevar a cabo los proyectos del Presupuesto de Egresos del Estado. Sin embargo, la presidenta ha indicado que todavía hay áreas donde se puede mejorar y reducir algunos de los agujeros fiscales en los que se pierde contribución de impuestos. “Creemos que todavía hay muchas fugas de recursos que no se pagan al erario. En pocas palabras, que están haciendo corrupción”, ha destacado. En concreto, el SAT se volcará en 2026 en atajar a las factureras o empresas fantasma y en reforzar la vigilancia en aduanas, después del escándalo del huachicol fiscal que sacudió a la Marina y al Gobierno de Morena y de la batalla judicial por hacer cumplir con su deuda al fisco a grandes empresarios como Ricardo Salinas Pliego.

Hacienda endurecerá el control a las empresas para identificar irregularidades, con el fin de estirar el impulso a la recaudación también para este año. “Se van a hacer auditorias allí donde se encuentre una falla en las empresas. En el caso de que incumplan en el pago de impuestos, o que se encuentre que celebren presentaciones con factureras, o presenten pérdidas fiscales recurrentes, que simulen o apliquen ilegalmente deducciones u obtengan ingresos que no son declarados”, ha explicado Sheinbaum. De esta forma, la previsión del Gobierno es que en 2026 se consiga rebasar en un 4,6% lo recaudado en este año.