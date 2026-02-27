Concierto gratis de Shakira en el Zócalo de Ciudad de México: hora, calles cerradas y localización de las pantallas

La cantante colombiana dará un espectáculo que las autoridades estiman tendrá una asistencia multitudinaria y proveniente de varias partes del país

La voz de Shakira retumbará en el Zócalo de Ciudad de México, la principal plaza pública del país. La cantante colombiana ofrecerá un concierto gratuito este domingo 1 de marzo en la Plaza de la Constitución, a partir de las 20.00 horas. Ante la expectativa de una convocatoria multitudinaria, la administración de Clara Brugada ha informado que en las calles aledañas se instalarán al menos 24 pantallas para transmitir el espectáculo y ampliar la visibilidad más allá de la plancha central. Además, se habilitarán 12 módulos de atención para brindar apoyo en materia de seguridad y salud, así como para la localización de personas extraviadas.

Esta es la segunda ocasión en que Shakira ofrece un concierto gratuito en la capital mexicana. Hace casi 20 años, en 2007, la artista originaria de Barranquilla se presentó en el mismo escenario al que ahora regresa para devolver “todo el cariño” que sus seguidores en México le han brindado, según expresó en un video publicado en sus redes sociales. Con su gira Las Mujeres Ya No Lloran, la cantante también rompió un récord en el país: sus 12 fechas en el Estadio GNP Seguros congregaron en conjunto a más de un millón de personas, que corearon tanto sus nuevos temas como los clásicos que han marcado su trayectoria.

A qué hora inicia el concierto

El concierto de Shakira en el Zócalo inicia a las 20.00 horas, pero las autoridades han recomendado llegar con anticipación debido a la alta afluencia que se espera. Aunque el Gobierno aún no ha especificado la hora de acceso al público, en eventos pasados esto ha ocurrido hasta 12 horas antes e incluso hay personas que han acampado en las inmediaciones para lograr un lugar, como ocurrió en 2012 para el concierto del cantante canadiense Justin Bieber.

Se espera que la autora de Pies descalzos rompa el récord que logró en 2023 la banda Los Fabulosos Cadillacs, que congregó a 300.000 personas en el Zócalo. En ese entonces, el acceso a la plancha comenzó a las 9.00 y estuvieron más de 11 horas esperando a que comenzaran a tocar, según informó en comunidad el Gobierno capitalino.

Accesos a la Plaza de la Constitución

Se espera que los accesos sean los mismos que en los conciertos pasados, de Rosalía y Grupo Firme, que fueron por las calles Pino Suárez y 20 de noviembre.

Dónde estarán las pantallas

El Gobierno de Ciudad de México informó que instalará 24 pantallas, distribuidas tanto dentro como fuera del cuadrante del Zócalo e incluso en zonas más alejadas del primer cuadro de la capital. En espera de que las autoridades detallen los puntos exactos, estas serían algunas de las ubicaciones previstas:

Alameda Central

Avenida Juárez

Calle 5 de Mayo

Calle 20 de Noviembre

Calle Pino Suárez

Monumento a la Revolución

Cierres viales en el Centro Histórico

Debido a la magnitud del evento, se han programado cierres viales y restricciones de paso en varias calles y avenidas que rodean la Plaza de la Constitución. Esto con el propósito de facilitar el acceso al público, evitar congestionamientos y ofrecer mayores condiciones de seguridad.

Algunas de las vialidades afectadas son:

José María Pino Suárez

Calle de la Palma

República de Guatemala

Donceles

Calle 5 de Febrero

20 de Noviembre

Calle Venustiano Carranza

Avenida 5 de Mayo

Alternativas viales recomendadas

Para quienes circulen en auto o bus fuera del Zócalo, estas son algunas de las rutas sugeridas durante los cierres:

Eje 1 Oriente

Lorenzo Boturini

Doctor Claudio Bernard

Avenida Chapultepec

Avenida de los Insurgentes

Eje 1 Norte

Opciones de transporte público

Para facilitar la movilidad de las miles de personas que se esperan en el concierto, autoridades capitalinas anunciaron ajustes especiales en los servicios de Metro y Metrobús:

Metro CDMX

Las líneas 1, 2 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro operarán con horario extendido hasta la 01.00 de la madrugada del lunes 2 de marzo.

Metrobús

El Metrobús ampliará su horario en la Línea 1 (de El Caminero a Indios Verdes) y en la Línea 7 (de Glorieta Violeta a Indios Verdes), con unidades pasando aproximadamente cada 15 minutos desde medianoche hasta la 01.00.

Otras líneas, como Línea 3 y Línea 4, tendrán cierres parciales o rutas modificadas a partir de las 15.00 debido a las restricciones viales en el Centro Histórico.

Qué se puede llevar al concierto

Por medio de un comunicado de la Secretaría de Gobierno de Ciudad de México, se ha informado que estará prohibido el acceso con bebidas alcohólicas, envases de vidrio, latas u objetos punzocortantes. De igual manera no se puede acudir con sillas, mochilas u objetos voluminosos o pesados, hieleras, aerosoles, rayos láser, drones y pirotecnia. El comunicado sugiere “asistir con zapatos o tenis cómodos y chamarra o impermeable”.

