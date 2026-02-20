Shakira dará un concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México

La cantante colombiana Shakira ha anunciado un concierto gratuito el 1 de marzo a las 20.00 en el Zócalo de la Ciudad de México. Así lo ha anunciado en un video en sus redes sociales, en el que ha asegurado que es una forma de devolver “todo el cariño” que sus fans mexicanos le han brindado. Shakira ha agradecido al Gobierno de la Ciudad de México, a la empresa Corona del Grupo Modelo que patrocina el evento y a sus fans por poder repetir la experiencia de un concierto gratuito como el que ya dio en 2007 en la capital.

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, ha publicado un video en sus redes sociales con la convocatoria para el recital. “Es una extraordinaria artista latina que ha triunfado en el mundo y que, aquí en México, la queremos mucho”, ha declarado ante la cámara para hacer el anuncio. Brugada ha prometido que en la plaza se instalarán pantallas gigantes que llegarán hasta el Monumento a la Revolución pasando por la Alameda, para que todos los asistentes puedan verla. Shakira ha indicado que el video del concierto se retransmitirá también en sus redes sociales para todos sus seguidores.

Shakira eligió México como país destino para cerrar su exitosa gira mundial de 2025, Las Mujeres Ya No Lloran. La cantante tuvo un recibimiento masivo en su última visita. Solo el año pasado acumuló 28 conciertos, rompió el récord de más de un millón de boletos vendidos y se convirtió en la primera artista femenina en conseguir siete fechas consecutivas con entradas agotadas en el Estadio GNP Seguros. El éxito fue tan desbordante que el pasado noviembre la colombiana anunció nuevas fechas en tierras mexicanas: Tuxlta Gutiérrez, el 21 de febrero; Mérida, el 24 de febrero, y una presentación en Ciudad de México, el 27 de febrero. Ahora, sus fans podrán verla en directo sin costo también en el corazón de la capital.

Han tenido que pasar casi 20 años para que Shakira vuelva a dar un concierto gratuito en la plaza. “¡México lindo! ¿Se acuerdan del 2007 cuando canté para ustedes en el Zócalo? Bueno, quiero contarles que esa experiencia se va a volver a repetir", ha anunciado la cantante ante la cámara para una publicación de su cuenta de Instagram. En esa ocasión, estaba de gira por su disco Fijación Oral y cantó temas que se convirtieron en himnos de la primera década del milenio, como Las de la Intuición, La Tortula o Día de Enero. Los medios locales reportaron que aquel día de mayo la plaza se llenó con más de 200.000 asistentes. “Ustedes me han dado tanto, tanto, que ojalá pueda regresarles un poquito de ese cariño que me han brindado”, ha expresado la cantante para anunciar su nueva fecha gratuita.

Brugada, acompañada de Daniel Cocenzo, presidente de Grupo Modelo, ha asegurado que el concierto se realizará “sin ningún costo” para el Gobierno de la capital. El evento será patrocinado por la empresa cervecera de origen mexicano, que en 2026 celebra su centenario. “Este es un gran regalo que la ciudad les agradece”, ha subrayado la jefa de Gobierno. Shakira ya había anunciado la semana pasada otro concierto masivo gratuito el próximo 2 de mayo en la playa de Copacabana de Río de Janeiro, el segundo en Latinoamérica para agradecer la devoción de sus fans. Su gira por el continente para cantar al despecho con Las Mujeres Ya No Lloran ha recaudado ya 421,6 millones de dólares y ha vendido más de 3,3 millones de boletos en 86 conciertos, estableciendo un nuevo récord Guinness, según el portal Billboard.