Trump llamó a Sheinbaum para conocer los detalles del operativo contra El Mencho

La presidenta de México niega que Estados Unidos tenga el crédito por el abatimiento del capo, como afirmó el republicano en su discurso del estado de la Nación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha revelado que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, le llamó por teléfono el lunes para preguntarle por detalles del operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. En la llamada, que duró apenas unos ocho minutos, los mandatarios hablaron de cómo estaba la situación de México tras el abatimiento del capo —para entonces, aún había bloqueos en decenas de carreteras orquestados por el cartel— y de la colaboración en materia de inteligencia aportada por Washington, según el relato de Sheinbaum. La presidenta ha afirmado, una vez más, que el crédito por la operación fue de México, a contrapelo de lo que dijo Trump la noche del martes durante su discurso del estado de la Nación, en el sentido de que EE UU había “eliminado” al Mencho.

“Me llamó antier, una llamada de ocho minutos, para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas”, ha contado Sheinbaum durante su conferencia diaria en Palacio Nacional. “También le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda en inteligencia por parte del Gobierno de Estados Unidos, que iba muy bien la coordinación. Y ya, ‘ah bueno, muchas gracias, nos vemos, que estés bien’. Fue así la llamada, corta, para ver cómo estaban las cosas en México“, ha detallado. La presidenta ha descartado de momento nuevas llamadas e incluso reuniones personales con el mandatario estadounidense, pero ha resaltado el encuentro de alto nivel que sostuvieron el martes —dos días después del abatimiento del Mencho— funcionarios de seguridad de ambos países en la capital mexicana.

Sobre la afirmación de Trump de que EE UU fue el responsable del golpe contra el CJNG, Sheinbaum ha matizado que el rol de Washington fue solamente en cuanto a la aportación de información. “Ya hemos explicado cuál fue la colaboración, que fue esencialmente en inteligencia, información, y toda la operación la desarrolló la Secretaría de la Defensa Nacional, como informamos adecuadamente aquí”, ha subrayado. “Y bueno, conocemos al presidente Trump”, ha comentado, en referencia al trasfondo político de la afirmación en el contexto de la política estadounidense. “Pero la información que hemos dado es la correcta”, ha concluido.

El lunes por la mañana, el Gobierno de Sheinbaum salió a dar detalles de la ofensiva contra el cartel jaliscience, probablemente el más sanguinario y poderoso de México, con influencia en decenas de países. El titular de la Defensa, Ricardo Trevilla, dijo que la información aportada por EE UU se complementó con un seguimiento previo hecho por las áreas de inteligencia del propio Ejército. Todo eso combinado, dijo, permitió dar con la ubicación exacta del Mencho, que estaba en unas cabañas turísticas en Tapalpa, Jalisco.