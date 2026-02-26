Científicos del CNIO apoyan al nuevo gerente señalado por presunto acoso y denuncian una campaña de desprestigio

El gerente del CNIO, José Manuel Bernabé, la secretaria de Investigación, Eva Ortega, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, el nuevo director científico del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Raúl Rabadán, la directora del ISCIII, Marina Pollán, y el director en funciones del CNIO, Fernando Peláez, posan en la sede del CNIO, el 24 de septiembre de 2025.

Jefes científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas han firmado un manifiesto en el que defienden a su actual gerente, José Manuel Bernabé, y denuncian que está siendo víctima de una estrategia para derrocarle e impedirle que siga recabando pruebas de la presunta corrupción en el centro, que está investigando la Fiscalía Anticorrupción.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha anunciado que mañana pedirá el cese de Bernabé después de haber conocido los detalles de una denuncia interna presentada por una exempleada contra él por presunto acoso. La denunciante es Laura Muñoz, quien fue despedida de forma fulminante por el patronato junto al adjunto a la gerencia, José Ignacio Fernández Vera, y Juan Arroyo. Este último fue el gerente del CNIO durante varias décadas, y es el presunto cabecilla de una presunta red corrupta que podría haber sustraído unos 20 millones de euros de las arcas del CNIO a través de contratos fraudulentos a empresas amigas. La Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar el caso en noviembre de 2025. Bernabé colaboró intensamente en el esclarecimiento de las irregularidades y hasta la fecha ha presentado cinco informes con presuntos ilícitos que ha puesto ya en conocimiento de la Fiscalía.

Los científicos del CNIO ven detrás de la denuncia de acoso una maniobra del antiguo gerente y sus colaboradores cercanos, entre los que se encontraba Muñoz.

“Queremos mostrar nuestro respaldo al trabajo desarrollado por José Manuel Bernabé por conseguir una gestión transparente del CNIO”, reza el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS. El nuevo gerente “fue el primer actor a la hora de ayudar a las autoridades a esclarecer las presuntas actividades delictivas asociadas al anterior equipo de gerencia”, continúa el comunicado, que circula ya entre el personal del organismo para que muestren su apoyo.

Los investigadores del CNIO denuncian “que las noticias aparecidas en los últimos días forman parte de una campaña de desprestigio orquestada y dirigida a minar la reputación del gerente”. Los firmantes, no obstante, “muestran su repulsa ante cualquier situación de acoso que se pueda dar en el entorno laboral”.

Los investigadores lanzan una petición al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dirigido por Diana Morant: “Pedimos al ministerio que la nueva gerencia sea independiente del equipo inicial y continúe trabajando para aclarar las posibles irregularidades o corrupciones del equipo interior. Estamos profundamente afectados por la deriva de este caso”.

Bernabé había llegado al CNIO en septiembre de 2025 con un perfil de máxima competencia y seriedad tras ostentar puestos en la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, subdirector general de Normativa en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad. Desde su llegada al centro, se había ganado una fama de muy trabajador y era ampliamente respaldado por los científicos del centro, que le apoyaron públicamente en una manifestación en la que clamaban por cerrar la profunda crisis del CNIO y abrir una nueva etapa. El gestor también contaba con la plena confianza y respaldo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, hasta este jueves.

Laura Muñoz elevó una queja ante el departamento de recursos humanos del centro precisamente el 25 de noviembre de 2025 por una presunta escalada de comunicaciones personales hacia ella por parte del gerente, según Abc. Ese mismo día, a primera hora de la mañana, el patronato del CNIO acordaba su cese junto al de Arroyo y Fernández Vera a la luz de las investigaciones por presunta corrupción. En su denuncia, Muñoz se quejaba también por presuntas quejas de Bernabé hacia sus horarios de entrada al trabajo. Muñoz presentó esta queja por presunto acoso antes de ser despedida, según su versión, y por temor a represalias.

Sobre Juan Arroyo orbitaba la supuesta trama corrupta de contratos a empresas relacionadas con él o con personas cercanas, como la empresa Gedosol, uno de los proveedores habituales del CNIO en esta época, según la información que maneja la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia de un exempleado del centro. Laura Muñoz estuvo trabajando en el CNIO desde 2013 hasta 2025 como empleada de Gedosol, según fuentes del CNIO, y después ya como personal propio del centro, donde ejercía un cargo muy cercano a Juan Arroyo.

Por su parte, Fernández Vera dimitió en 2017 como director general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología por “motivos personales” después de que este diario desvelase que desembolsó casi 25.000 euros en dos años para alquilar coches de alta gama con chófer privado para ir de Madrid a actos en Salamanca, su ciudad natal, y otros lugares de España.

Este viernes por la mañana se reunirá el patronato del CNIO, cuya presidenta de honor es Diana Morant, y en el que está representado el Gobierno central, cuatro comunidades autónomas con carácter rotativo y patronos privados: la Fundación BBVA, la Asociación Española contra el Cáncer y la Fundación Cris de Investigación para Vencer el Cáncer.