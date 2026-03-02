Open Cosmos lanza una constelación de satélites propia para reforzar la soberanía espacial europea

Una investigadora durante la construcción del satélite catalán 6GStarLab, en la sala blanca de la empresa Open Cosmos, en Barcelona.

La compañía Open Cosmos con sede en Barcelona, dedicada a la fabricación de satélites e infraestructura espacial, ha anunciado el lanzamiento de ConnectedCosmos, una constelación de satélites propia en órbita baja (LEO) diseñada para proporcionar comunicaciones soberanas, seguras y resilientes a gobiernos, administraciones públicas y empresas. Con esta iniciativa, la empresa busca reducir la dependencia europea de grandes otras grandes constelaciones internacionales y reforzar la autonomía estratégica del continente en materia de conectividad.

La nueva red integrará dos capacidades principales: banda ancha punto a punto e Internet de las Cosas (IoT) directo al dispositivo. Según la compañía, esta combinación permitirá detectar amenazas en tiempo real y transmitir datos operativos con rapidez incluso en situaciones críticas. El sistema incorpora lo que denomina “resiliencia activa”, un modelo que facilita la toma de decisiones con información fiable en cuestión de segundos.

ConnectedCosmos se complementará con la Open Constellation, la infraestructura de observación terrestre de la empresa, lo que permitirá hacer comunicaciones seguras con datos de análisis del terreno o de infraestructuras. “La combinación de comunicaciones seguras y observación terrestre en tiempo real es lo que nos diferencia del resto, ya que nos permite aportar contexto e inteligencia inmediata”, ha afirmado Rafel Jordà Siquier, fundador y consejero delegado de la compañía en un comunicado.

El anuncio se produce en un contexto de creciente inestabilidad geopolítica, en el que el acceso a comunicaciones independientes se ha convertido en una prioridad estratégica para numerosos países. Jordà sostiene que la nueva constelación ofrece “una alternativa fiable para alcanzar una verdadera soberanía en órbita” y garantiza que los datos críticos “sigan siendo seguros y utilizables de inmediato”.

La constelación incorpora enlaces intersatelitales ópticos (ISL), que permiten que los satélites se comuniquen entre sí sin depender de estaciones terrestres. Este diseño, según la empresa, evita la exposición a cables submarinos vulnerables e infraestructuras susceptibles de interferencias, intentos de bloqueo de señal o ciberataques. Además, el proyecto utilizará licencias de espectro en banda de alta prioridad otorgadas por Liechtenstein, reactivadas a comienzos de 2026 con el lanzamiento de los primeros satélites del sistema.

La empresa ha ampliado recientemente su sala en Barcelona, un espacio de 200 metros cuadrados que permitirá incrementar el número de satélites integrados de forma simultánea y reforzar su capacidad para asumir misiones institucionales y comerciales. Open Cosmos mantiene instalaciones en España, Reino Unido, Portugal y Grecia y prevé nuevos lanzamientos y colaboraciones a lo largo de 2026.

ConnectedCosmos se suma a más de una década de actividad de la compañía, que asegura haber alcanzado una tasa de éxito del 100% en sus lanzamientos hasta la fecha. Con esta nueva constelación, la empresa consolida su apuesta por integrar fabricación, lanzamiento y operación satelital bajo un modelo propio orientado a la conectividad segura y la observación de la Tierra.