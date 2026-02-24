Ir al contenido
Sociedad
Especial publicidad

Tenerife coloniza el espacio

La Constelación Canaria de Satélites será una herramienta clave para la protección del medio natural y la respuesta ante incendios forestales, inundaciones o erupciones volcánicas. El proyecto, vigía del cambio climático, generará empleo cualificado y situará a la isla como referente en tecnología espacial y gestión inteligente del territorio

De izquierda a derecha, Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife; Juanjo Martínez, consejero de Innovación del Cabildo; José Alonso Burgal, gestor del IATEC Espace, y Valentín Martínez, director del Instituto de Astrofísica de Canarias, durante la presentación del acuerdo sobre la fabricación de la cámara Drago-3 y el impulso a la constelación global de satélites desde la isla. TONY CUADRADO
J.L.G.
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

En apenas un año Tenerife vigilará desde el espacio su territorio, protegerá su futuro y proyectará su capacidad tecnológica al mundo. Cuatro satélites de órbita terrestre baja, uno de ellos piloto, obtendrán imágenes diarias de las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, así como de sus entornos marítimos. El proyecto Constelación Canaria de Satélites (CIC), que permitirá vigilar las cuatro islas ante eventuales emergencias, monitorizar el cambio climático y generar un nuevo motor económico basado en la tecnología espacial, consolida a Tenerife como galvanizador del diseño, la fabricación y la explotación de tecnología satelital.

El primer lanzamiento está previsto para comienzos de 2027, y el despliegue completo tendrá lugar en el primer semestre de 2028. Ese mismo año comenzará la explotación operativa de las imágenes y datos obtenidos, lo que permitirá mejorar la gestión del territorio y reforzar la capacidad de respuesta ante riesgos naturales y ambientales. Según la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, “esta inversión sitúa a Tenerife en una posición privilegiada, no solo como usuaria, sino como desarrolladora de tecnología espacial”.

La constelación será una herramienta clave para la protección del medio natural, la planificación territorial y la respuesta ante emergencias como incendios forestales, inundaciones o erupciones volcánicas. Además, contribuirá a anticipar incidencias meteorológicas, mejorar la gestión del agua y optimizar el uso de los recursos naturales.

Los satélites incorporan sensores avanzados capaces de captar imágenes en distintas bandas del espectro: visible, infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta e infrarrojo térmico. Esta tecnología permitirá detectar desde ahí arriba variaciones en la vegetación, controlar la humedad del suelo, identificar vertidos en el mar o evaluar daños tras una catástrofe. La información obtenida facilitará la toma de decisiones basada en datos actualizados, mejorando la eficiencia de los servicios públicos y la protección del entorno.

Motor de la economía

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es su impacto directo en la economía insular. La construcción y operación de los satélites generará entre 122 y 158 puestos de trabajo, “muchos de ellos vinculados a ingeniería, análisis de datos y desarrollo tecnológico”, comenta Rosa Dávila. Parte del diseño y la fabricación se realizará en Tenerife, lo que contribuirá a consolidar un ecosistema tecnológico propio y a atraer talento e inversión. “Este proyecto refuerza el posicionamiento de la isla como un nuevo polo de innovación en el ámbito aeroespacial y contribuye de forma decisiva al cambio de modelo productivo, generando empleo cualificado, atrayendo inversión y apostando por el talento canario”, en línea con el Plan Director de Innovación impulsado por la Corporación insular.

La construcción y operación de los satélites generará entre 122 y 158 puestos de trabajo, muchos de ellos vinculados a ingeniería, análisis de datos y desarrollo tecnológico
Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife

Además del impacto laboral, la constelación tendrá un retorno económico estimado de unos 18 millones de euros para el Cabildo, gracias a la comercialización de imágenes y datos. Se trata, por tanto, de una iniciativa autosostenible, capaz de generar ingresos y garantizar su viabilidad a largo plazo. Empresas con sede en Tenerife podrán participar en la gestión y explotación de estos datos, abriendo nuevas oportunidades de negocio y reforzando la proyección internacional del tejido empresarial local.

El proyecto también impulsará el desarrollo científico y tecnológico de la isla. El prestigioso Instituto de Astrofísica de Canarias participa en la iniciativa mediante el desarrollo de la cámara Drago-3, una tecnología avanzada que permitirá obtener imágenes de alta precisión. Asimismo, la constelación se integrará con infraestructuras como la plataforma Dalix, los supercomputadores del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y la futura estación de seguimiento Canarysat-ITER, financiada con fondos europeos.

Seguro y sostenible

La constelación representa una herramienta clave para la seguridad y la sostenibilidad. Permitirá rastrear mediante monitoreo la evolución del cambio climático, gestionar mejor los recursos hídricos, proteger los ecosistemas marinos y evaluar la recuperación de zonas afectadas por desastres. También facilitará el desarrollo de la agricultura de precisión, optimizando el uso del agua y mejorando la productividad del sector primario.

El Cabildo insular ha adjudicado a la empresa Telespazio Ibérica el desarrollo de este proyecto pionero, valorado en 21,3 millones de euros. A la convocatoria pública concurrieron tres empresas del sector aeroespacial. La propuesta de Telespazio Ibérica fue seleccionada tras un proceso de evaluación técnica y científica en el que colaboró el Instituto de Astrofísica de Canarias, garantizando el rigor y la calidad del proyecto.

Se trata de un proyecto estratégico que consolida a Tenerife como un referente en innovación y tecnología aplicada
Juan José Martínez, consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife

Para el consejero de Innovación, Juan José Martínez, “se trata de un proyecto estratégico que consolida a Tenerife como un referente en innovación y tecnología aplicada”. Esta iniciativa no solo supone un avance decisivo en la gestión inteligente del territorio y las emergencias, sino que tiene un impacto directo en la economía insular, según Martínez, “con la creación de empleo altamente cualificado y nuevas oportunidades para el tejido empresarial local”.

La Constelación Canaria de Satélites marca un antes y un después en el posicionamiento de Tenerife. La isla deja de ser únicamente usuaria de tecnología espacial para convertirse en motor de su desarrollo. Esta iniciativa abre la puerta a un nuevo modelo económico basado en el conocimiento, la innovación y el talento. Una apuesta estratégica que sitúa a la isla en la nueva economía del espacio, donde la tecnología se convierte en motor de desarrollo, seguridad y sostenibilidad.

Archivado En