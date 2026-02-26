El Ministerio de Ciencia pide el cese del gerente del CNIO tras “un presunto caso de acoso”

El gerente del CNIO, José Manuel Bernabé, la secretaria de Investigación, Eva Ortega, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, el nuevo director científico del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Raúl Rabadán, la directora del ISCIII, Marina Pollán, y el director en funciones del CNIO, Fernando Peláez, posan en la sede del CNIO, a 24 de septiembre de 2025, en Madrid .

El departamento de Diana Morant “condena de forma rotunda” los hechos que se le atribuyen a José Manuel Bernabé

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades pedirá el cese del gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, José Manuel Bernabé, por un presunto caso de acoso a la ex secretaria general del organismo, Laura Muñoz. El caso fue adelantado este jueves por Abc.

Tras conocer los hechos descritos, el Ministerio de Ciencia, dirigido por Diana Morant, “condena de forma rotunda lo que consideramos unos hechos impropios de una institución como el CNIO”, explican fuentes del departamento.

El ministerio solicitará mañana en el Patronato del CNIO que se proceda al cese del gerente de la institución.

José Manuel Bernabé llegó al CNIO en septiembre del año pasaso con una encomienda clara: conducir al centro a una nueva etapa tras una profunda crisis que se llevó por delante a la directora científica, María Blasco, sobre la que pesaban varias denuncias de acoso, y el director gerente, Juan Arroyo.

En los últimos meses, Bernabé ha estado trabajando en revisar las cuentas del centro pàra destapar presuntas irregularidades y posible corrupción en la adjudicación de contratos, que está investigando la Fiscalía Anticorrupción. El cabecilla de esa trama sería Juan Arroyo, quien habría presuntamente sustraído unos 20 millones de euros del presupuesto del CNIO a través de contratos a una red de empresas amigas. Bernabé ha enviado a la Fiscalía informes de presuntas irregularidades detectadas, según explican fuentes conocedoras de la investigación.

La denunciante de Bernabé es Laura Muñoz, ex secretaria general en el CNIO y cargo muy cercano a Juan Arroyo. En la denuncia por presunta corrupción presentada ante la Fiscalía en verano por un exempleado, Muñoz figura como cargo de “máxima confianza” de Arroyo. Después de que la Fiscalía comenzase a investigar el caso, el patronaro del CNIO decidió por unanimidad cesar de todos sus cargos a Arroyo, a José Ignacio Fernández Vera, adjunto a la gerencia, y Laura Muñoz. El despido de los tres se consumó hace unos días, según confirman fuentes del CNIO.

Bernabé había llegado al CNIO con un perfil de máxima competencia y seriedad tras ostentar puestos en la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, subdirector general de Normativa en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad. Desde su llegada al centro se había ganado una fama de muy trabajador y era ampliamente respaldado por los científicos del centro, que le apoyaron públicamente en una manifestación en la que clamaban por cerrar la profunda crisis del CNIO y abrir una nueva etapa. El gestor también contaba con la plena confianza y respaldo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, hasta este jueves.

Según la información publicada por Abc, Laura Muñoz levantó una queja ante el departamento de recursos humanos del centro por una presunta escalada de comunicaciones personales hacia ella por parte del gerente.

[Noticia de última hora. Habrá actualización]