Ir al contenido
_
_
_
_
Ciencia / Materia
CNIO

La Policía acude a la sede del CNIO para solicitar documentación a petición de Anticorrupción

Los agentes investigan una presunta trama millonaria de contratos amañados en el mayor centro de cáncer de España

Manuel Ansede
Manuel Ansede
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Agentes de la Policía Nacional se han presentado este lunes en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), para solicitar documentación a petición de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, que investiga una presunta trama millonaria de contratos amañados, denunciada por un exdirectivo de la institución.

El Ministerio de Ciencia, del que depende el centro, asegura que “no se ha tratado de un registro”, como ha adelantado el diario El Mundo, “sino exclusivamente de una solicitud formal de información”, según un portavoz. Los agentes, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), se han llevado esa documentación en un disco duro, pero “en ningún caso se han llevado ni ordenadores ni ningún otro dispositivo”, según el portavoz del gabinete de la ministra Diana Morant. Fuentes policiales confirman que no ha sido un registro, sino un requerimiento de documentación.

El CNIO es el mayor organismo de investigación del cáncer en España. Un exdirectivo, despedido con un expediente disciplinario en agosto, ha denunciado que el exgerente del centro, Juan Arroyo, y otros empleados urdieron una supuesta red de contratos amañados, hinchados y otorgados a empresas amigas. Según los cálculos del exdirectivo despedido, se pudieron sustraer de las arcas públicas del CNIO unos 20 millones de euros en una década.

Arroyo fue director gerente del organismo durante más de 15 años. La denuncia alerta de “un conjunto de patrones” en las contrataciones de servicios y personal en el CNIO. A partir de 2007, según el denunciante, aparece un grupo de “empresas satélites” con el presunto objetivo de “resultar adjudicatarias de todos los contratos” de actividades externalizadas. La información enviada a Anticorrupción pone el ejemplo de Gedosol, fundada por el exjefe de personal del CNIO y beneficiaria de más de 15 millones en contratos, siempre según la denuncia.

Otra empresa señalada es Zeus SL, creada por el exdirector técnico del centro y que supuestamente habría facturado 5,4 millones de euros. Alaos ITL SL, vinculada al exdirector de compras del organismo, facturó 11 millones de euros, según el denunciante. Las empresas de la red tenían como único cliente al CNIO y supuestamente ganaron prácticamente todas las licitaciones a las que se presentaron, según el texto de la denuncia, adelantada el 16 de noviembre por El Mundo y confirmada por EL PAÍS. Arroyo niega las acusaciones.

El patronato del CNIO ―su máximo órgano de gobierno, presidido por Eva Ortega Paíno, secretaria general de investigación del Ministerio― decidió en enero destituir a Arroyo como gerente y también a la directora del centro, María Blasco, que estaban enfrentados y ni siquiera se hablaban. El bioinformático Raúl Rabadán, hasta entonces en la Universidad de Columbia (EE UU), sustituyó a Blasco, acusada de presuntos casos de acoso laboral y abuso de poder contra algunos empleados. La científica, a su vez, sostiene que jamás ha acosado a nadie y ya había denunciado los supuestos chanchullos de Arroyo.

El Ministerio de Ciencia ha presumido este lunes de “su colaboración absoluta con la justicia y máxima determinación con cualquier tipo de irregularidades que se hayan podido producir en el CNIO”, según ha declarado su portavoz. El centro tiene un presupuesto anual de unos 40 millones de euros, la mitad de ellos aportados por el Ministerio.

Según la denuncia a la Fiscalía, de 120 páginas, la presunta trama cobraba por servicios de los que antes se ocupaba el propio personal del CNIO, asfixiado por los recortes y las trabas burocráticas. Las empresas, según el denunciante, recibían pagos de decenas de miles de euros por tareas que no realizaban.

El denunciante señala supuestos contratos encadenados por 49.900 euros o 14.900 euros, justo por debajo de los umbrales que requerirían un mayor control, según establecen la Ley de la Ciencia y la guía interna de contratación del centro, como detalló este periódico hace un mes.

La presidenta de honor del patronato del CNIO es la propia ministra de Ciencia, la socialista Diana Morant. En este órgano de gobierno también figuran otros representantes del Ejecutivo central y de cuatro comunidades autónomas: Castilla y León, Islas Baleares, Región de Murcia y Extremadura, todas ellas gobernadas por el Partido Popular. Miembros de tres fundaciones privadas —BBVA, Asociación Española contra el Cáncer y Cris Contra el Cáncer— completan el patronato.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Manuel Ansede
Manuel Ansede
Manuel Ansede - twitter
Manuel Ansede es periodista científico y antes fue médico de animales. Es cofundador de Materia, la sección de Ciencia de EL PAÍS. Licenciado en Veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid, hizo el Máster en Periodismo y Comunicación de la Ciencia, Tecnología, Medioambiente y Salud en la Universidad Carlos III
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El CNIO será sometido a una auditoría externa debido a su “situación actual”

Nuño Domínguez
CNIO

Un informe constata el mal funcionamiento del CNIO debido al exgerente y sus colaboradores, que serán despedidos

Nuño Domínguez

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Lotería de Navidad 2025, en directo | 79432, el Gordo de la Lotería de Navidad
  2. Así te hemos contado las elecciones en Extremadura | El PP gana en Extremadura con 29 escaños, pero necesitará para gobernar a un Vox que crece
  3. Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
  4. Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con los números premiados
  5. Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_