Sergio Mayer justifica su licencia como diputado para entrar en la ‘La Casa de los Famosos’

“La coyuntura social y política con EE UU nos invita a hacer una reflexión de nuestra relación con ese país. Estoy convencido de que a través de los nuevos canales de comunicación, como son los reality shows y las redes sociales, podemos mandar mensajes concretos y contundentes sobre la importancia de la cultura latina“, asegura Sergio Mayer en un video. El actor, que desde este martes se encuentra aislado del mundo exterior concursando en La Casa de los Famosos, ha querido tener voz en la polémica que su ingreso al popular programa ha generado desde entonces. En una grabación que ha subido a su cuenta de X, el también diputado de Morena ha defendido su decisión de pedir una licencia indefinida de su cargo en el Congreso para ser parte de un “gran experimento social”.

Mayer ha sostenido que este tipo de shows le permiten al público conocer realmente la personalidad de los participantes y ha señalado que representan “un formato diferente y novedoso” para crear otras formas de interacción con la audiencia. En el video, el legislador expresa su confianza en Luis Morales Flores, su suplente, para continuar con la agenda de la autodenominada Cuarta Transformación, el movimiento al que pertenece. En un momento de la grabación, se le escucha incluso una propuesta para apostar por estos formatos en la política: “Imagina y piensa que este tipo de experimentos sociales debería ser utilizado para quienes pretendemos ser votados en puestos de representación popular [para] conocer de fondo a los candidatos [...]”.

01:54 El mensaje de Sergio Mayer Así fue el mensaje del actor y congresista. Foto: Cuartoscuro | Vídeo: RRSS

Anticipando el revuelo que su ingreso a La Casa de los Famosos causaría, el actor publicó este miércoles una columna en El Heraldo de México en la que remarcaba el impacto de este tipo de shows en la actualidad. El escrito es, en muchas líneas, una réplica exacta de lo que ha mantenido en sus redes este jueves y en las que no ha dudado en justificar su decisión.

Gabriel García Hernández, diputado por Morena, también ha querido meterse en el debate con un video en sus redes en el que se burla de la ausencia de su compañero. Después de mostrar que la oficina de Mayer se encuentra vacía y con la luz apagada, su compañero de partido ha lanzado: “¿Tú qué opinas? ¿Qué debemos hacer en Morena para estos casos”. Al final, el legislador aviva la polémica y da pie a que el público emita sus propios pronunciamientos en los comentarios. En esa sección, los usuarios han seguido el consejo de García y han cargado contra Mayer para mostrar su molestia por este caso. “Que se largue, sin licencia, con renuncia”, “destituirlo, que siga su vida de disque famoso” y “Fuera Mayer”, se puede leer en algunos de ellos.