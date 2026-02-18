Del Congreso a ‘La Casa de los Famosos’: el diputado y actor Sergio Mayer pide licencia para participar en el show

Una nueva polémica golpea a la política mexicana. El legislador federal por Morena Sergio Mayer Bretón ha pedido una licencia por tiempo indefinido ante la Cámara de Diputados para participar en el reality show de La Casa de los Famosos, que este martes ha estrenado su sexta temporada en Estados Unidos. De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, la separación temporal del cargo de Mayer inició este martes, por lo que su suplente, Luis Morales Flores, asumió sus funciones desde entonces. Flores se dedica al comercio y cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas, según la página del Congreso. Estaba previsto que Mayer concluyera su cargo en esta legislatura en agosto de este año.

La noticia ha sido conocida este martes después de varios días en los que se rumoreaba que el conocido actor mexicano sería uno de los integrantes de La Casa de los Famosos. En un video subido a su cuenta de X, se ve a Sergio Mayer dentro de las instalaciones del popular set de televisión vestido de negro y con un mensaje en el que se lee: “¿Me extrañaron?“. Muchos usuarios han llevado a las redes sociales su molestia por la participación del legislador en el programa y han cargado contra su solicitud de licencia: ”Es preocupante cuando parece tomarse más en serio el espectáculo que el mandato ciudadano", “aquí se ven verdaderamente tus prioridades”, “los cargos públicos exigen compromiso total, no distracciones mediáticas”, se lee en algunos comentarios.

La entrada a la política del exintegrante del icónico grupo mexicano Garibaldi tampoco estuvo exenta de polémica. Desde su llegada en 2018 a San Lázaro como diputado federal por Morena, ha sido cuestionado por su trayectoria artística y falta de experiencia política. Durante la Legislatura de 2018-2021, Mayer fue presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía e integró las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Derechos de la Niñez y Adolescencia. En su segundo mandato como legislador (2024-2027), en esta ocasión por representación proporcional, presentó cinco iniciativas pero ninguna de las cuales ha sido aprobada: tres están pendientes en comisiones, una fue desechada y otra más fue retirada.

En declaraciones a medios este miércoles, Ricardo Monreal defendió a su compañero: “Desde antes sabíamos de su vocación y de su actividad como actor y como integrante del mundo del espectáculo. Yo no tengo ningún comentario negativo. En el trabajo que desarrolló Sergio Mayer en estos meses siempre fue cuidadoso, disciplinado con Morena y apoyó todas las reformas de la presidenta y del grupo”.

El exitoso reality show ha estrenado su sexta temporada a través de Telemundo este martes por la noche en Estados Unidos, un país con una población hispana muy importante. De acuerdo con NBC Telemundo, La Casa de los Famosos cerró su última temporada como el programa número 1 de la televisión en español en su franja horaria, con 2,1 millones de espectadores durante la última media hora del final. Telemundo, una cadena de televisión en EE UU muy popular entre la audiencia de habla en español, lanzó el show en 2021. En él, un grupo de personalidades conviven en una casa completamente aislados del mundo exterior y bajo vigilancia las 24 horas del día. Cada semana, los participantes nominan a alguien para que sea expulsado del programa, mientras que el público vota para salvar o eliminar a alguien. El premio para la persona que logre sobrevivir hasta el final son 200.000 dólares (casi tres millones y medio de pesos).

Desde su aparición, el show se ha convertido en un fenómeno mediático que ya cuenta con su versión mexicana y que en su primera temporada contó con la participación de Sergio Mayer. A pesar de su fama en todos estos años, La Casa de los Famosos, que este 2026 estrena su cuarta temporada en México, no ha esquivado las críticas, como pasó con Adrián Marcelo, un participante que abandonó repentinamente después de que varios patrocinios se retiraran del programa por sus comentarios misóginos. También se recuerda el de Aleska Génesis, una modelo venezolana acusada de robar tres relojes de lujo en Miami y que fue detenida tras su expulsión de la casa.