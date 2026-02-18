Page responde a la dirección del PSOE: “Si hiciéramos autocrítica no haría falta la crítica”

Emiliano García-Page ha reiterado sus discrepancias con la dirección del PSOE en horario de máxima audiencia. “Si hiciéramos autocrítica no haría falta la crítica”, ha afirmado el presidente de Castilla-La Mancha tras los malos resultados electorales de Extremadura y Aragón en El Hormiguero, en Antena 3, donde ha manifestado que la marca de su partido “está muy tocada” por el desgaste del Gobierno. También ha contestado a Rebeca Torró, la secretaria de Organización, que tiene “la brújula muy mareada” después de que la número tres del partido le acusara en una entrevista en EL PAÍS de “comprar el marco del PP” por pedir que las elecciones generales se celebren antes de las municipales y autonómicas de mayo de 2027, para evitar que el antisanchismo penalice a los candidatos del PSOE como ya sucedió en 2023 y reduzca aún más el magro poder institucional de los socialistas.

“A mí me reprochan que discrepe. Yo defiendo a mi partido, que está muy por encima de los dirigentes. Mi partido no tiene que ser ni felipista ni guerrista, ni sanchista ni pagista. Reducir un partido político al interés de una persona… Mi partido es otra cosa", ha aseverado el barón del PSOE en el programa de Pablo Motos. En él, García-Page ha pronosticado que Pedro Sánchez, con el que no mantiene “prácticamente” ninguna relación, “va a pasar de forma muy diferente a la que querría”. “A la historia se pasa siempre, se puede pasar bien o se puede pasar mal. Yo le deseo en lo personal que cuando salga de la política pueda estar feliz consigo mismo”, ha remachado.

El presidente regional ha resaltado su contrariedad después de que Sánchez señalara en la India, donde se encuentra de viaje oficial, que el electorado “se está quedando en la abstención” en las autonómicas y que el partido trabajará para que “se movilice cuando lleguen las elecciones generales”, que pretende celebrar en verano de 2027. “O se ha equivocado o confundido o no se ha sabido explicar, ha dicho que van a trabajare para movilizar a la gente en las generales. También es secretario general de los secretarios municipales y autonómicos, se han visto muy claras las intenciones, ¿qué pasa, nos da a los demás por perdidos?“, ha observado el líder territorial. “No puede ser que termine hundiéndose a toda la infantería para que exista el cuartel general”, alertó García-Page la semana pasada, insistiendo en el anticipo de las legislativas que viene defendiendo desde la última Conferencia de Presidentes de junio del año pasado en Barcelona.

El dirigente también ha replicado a la secretaria de Organización federal, que afirmó en una entrevista en este diario que el presidente autonómico, el único socialista con mayoría absoluta, asumía las tesis de la derecha. “La verdad es que ese tipo de comentarios no los entiendo, sobre todo porque creo que son compañeros del PSOE que compran el marco del PP. No sé por qué hay que comprar el marco del PP. No lo entiendo”, le reprochó Torró por solicitar un anticipo de las legislativas para salvar los muebles en ayuntamientos y autonomías.

“Hay quien me acusa de que compro el marco de la derecha... Ahora el carnet izquierda-derecha se reparte en función de cómo insultas a la derecha, yo estoy con más costumbre de ganar que de insultar, además que creo que se gana mejor sin necesidad de insultar (...) Creo que tienen la brújula de la izquierda-derecha muy mareada, fíjense cuánto que han llegado a pensar que es de izquierdas pactar privilegios fiscales para una parte contra del resto [de España], o que es de izquierdas pasar a los independentistas catalanes la gestión de los inmigrantes que ya me imagino un ICE [el polémico departamento migratorio fronterizo de EE UU] en Cataluña. Por favor, si piensan que eso es de izquierdas, entonces la brújula es que la tienen muy mareada”, se ha defendido García-Page. “En todo caso, si yo defiendo el marco de la derecha, o le compro el marco a la derecha, entonces es que el programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones quiere decir que es de derechas”, ha apostillado. García-Page no había respondido hasta ahora de forma directa a Torró, aunque sí lo hizo el domingo a través de su segundo, el secretario de Organización autonómico y diputado en el Congreso, Sergio Gutiérrez, quien atribuyó a Ferraz la “estrategia de camuflar cualquier reflexión tildándola de derechas” y recalcó que “las cesiones con Junts son una de las cosas que más lastran” al PSOE.

La reacción del único líder territorial pública y notoriamente crítico con la política de alianzas del Gobierno con los independentistas se esperaba tras la andanada de Ferraz. “Lo que esta afectando a las autonómicas es la política nacional. Lo pueden vestir como quieran, se pueden poner las excusas que sean, pero el 90% ha sido la política nacional porque ya pasó en las autonómicas y municipales”, ha insistido en El Hormiguero.

García-Page ha respaldado a Felipe González, que ha dicho que votará en blanco en las generales y al que Torró ya no considera “un referente” del PSOE: “Le iría mucho mejor al Gobierno si le hiciera caso a Felipe, eso no quiere decir que comparta todas sus opiniones”. También ha reprobado que el ministro y secretario general de Madrid responsabilizara a Javier Lambán, fallecido en agosto por un cáncer con 67 años, del batacazo en Aragón por no hacer oposición a Jorge Azcón. “Me dolió mucho y tardé en reaccionar porque me dolió mucho. No se lo merece. Para mí es de las cosas más feas que he escuchado de un compañero y de cualquier persona”, ha asentido. Y ha finalizado cuestionando el papel del otro expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero en su mediación entre el régimen chavista y la oposición. “Siendo generosos, la dictadura venezolana le ha utilizado”, ha finalizado tras compartir la opinión de que Carles Puigdemont, el líder de Junts fugado de la justicia española, es quien manda en la política nacional “a control remoto”.