Page, sobre la fecha de las elecciones: “No puede ser que termine hundiéndose a toda la infantería para que exista el cuartel general”

Emiliano García-Page ha vuelto a expresar en público lo que muchos alcaldes y dirigentes del PSOE piensan en privado: su rechazo a los planes de Pedro Sánchez de completar la legislatura y celebrar las elecciones generales después de las municipales y autonómicas de mayo del próximo año por el temor al impacto que el antisanchismo tendría en sus resultados como ya sucedió en 2023, cuando los socialistas perdieron casi todo su poder territorial. El presidente del Gobierno afirmó este miércoles en su comparecencia en el Congreso por la crisis ferroviaria tras la tragedia de Adamuz que las elecciones serían en julio de 2027. “Lo que le quiero recordar a la dirección de mi partido es que también son dirección de los alcaldes, de los candidatos en los ayuntamientos y en las autonomías. No son solo de la política planetaria ni de la lucha galáctica contra la ultraderecha, son también responsables de los candidatos y de las candidaturas y de los alcaldes actuales. Y se tienen que hacer responsables de sus resultados: lo que no puede ser es que aquí termine hundiéndose en la trinchera toda la infantería para que simple y llanamente siga existiendo cuartel general”, ha afirmado el barón socialista en Toledo.

El sector crítico del PSOE que encarna el presidente de Castilla-La Mancha reprocha que el tsunami de mayo de 2023 lo pagaron numerosos alcaldes y presidentes socialistas pese a que en realidad iba dirigido contra el presidente del Gobierno, con el que además no comparten sus pactos con los independentistas. García-Page ya pidió en la última Conferencia de Presidentes, celebrada en junio pasado en Barcelona, un anticipo de las legislativas antes de las autonómicas y municipales para evitar “las bofetadas” contra Sánchez.

En esta línea, el presidente autonómico ha salido en defensa de Pilar Alegría, que en las elecciones de Aragón igualó el mínimo histórico del PSOE perdiendo cinco escaños, 35.000 votos y 5,2 puntos de apoyo, y ha vinculado el resultado al malestar con el Gobierno. “Sinceramente, Alegría tiene un perfil político muy valioso, y creo que le ha pasado como viene pasando desde un tiempo a esta parte, y es que la política nacional se ceba y los dirigentes autonómicos y los dirigentes locales están o estamos pagando los platos rotos de la política nacional. Esta es la realidad, y decir lo contrario es simple y llanamente engañar”, ha afirmado. Sánchez descartó en junio pasado, en plena crisis por el escándalo de corrupción que provocó la caída de Santos Cerdán como secretario de Organización, la opción de un superdomingo electoral en el que las generales coincidan con las municipales y autonómicas. “Llevo siete años al frente del Gobierno y he respetado siempre los ámbitos de decisión y elección de los ciudadanos de elegir a su alcalde y presidente y eso va a seguir siendo así. No va a haber un superdomingo electoral, soy muy respetuoso con eso. En las últimas municipales y autonómicas los alcaldes y presidentes se presentaron con el aval de su gestión y el PP con mi imagen y la de Txapote”, fue su razonamiento. Las únicas victorias del PSOE desde la repetición electoral de 2019 se han producido en Cataluña en 2021 y 2024 y en Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias en 2023. En las dos últimas comunidades no gobiernan por los pactos de PP y Vox.

García-Page ha lamentado la falta de autocrítica de la dirección del PSOE tras el último batacazo electoral, dos meses después del desastre en Extremadura y a apenas un mes de la próxima cita en las urnas en Castilla y León, donde las expectativas tampoco son favorables. El único líder territorial del PSOE que gobierna con mayoría absoluta considera que a la cúpula de su partido le “falta autocrítica desde hace por lo menos diez años”, es decir desde la llegada de Sánchez a la secretaría general. “La gente pierde a veces la memoria, en las elecciones en las que el PSOE sacó 84 diputados, que es el peor resultado de la historia de la de la socialdemocracia en España, en aquel entonces, ya se dijo que esa noche era histórica, ya se dijo que podía haber gobierno y que éramos más. Finalmente, no cuajó. De manera que esta etapa de cero autocrítica empezó justamente aquella noche”, ha aseverado.

El barón también ha salido en defensa de Felipe González, partidario como él de un adelanto de las generales y que ha declarado que votará en blanco si sigue Sánchez. “Sobre la decisión del voto de cada persona no puedo entrar, lo que sí sé por lo que conozco de Felipe González es de las personas que más quiere al PSOE, y por tanto la que más sufre con lo que no es capaz de entender qué está pasando ahora mismo en el PSOE. Cuando lleguen los procesos electorales y haya que decidir, el cariño de Felipe González por el valor histórico y también actual del PSOE aflorará, independientemente de que comulgue o no comulgue con la dirección actual”, ha observado García-Page. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, reaccionó a las últimas críticas del expresidente Patxi López asegurando que hacía “ya mucho tiempo que había dejado de ser una referencia para el PSOE”, un opinión en absoluto compartida por García-Page: “Se dicen muchas cosas. Felipe González forma parte del patrimonio colectivo del PSOE”.