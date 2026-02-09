Sánchez evita la autocrítica ante la cúpula del PSOE y pone el foco en el PP: “Convocan elecciones para perder escaños y engordar a Vox”

La dirección federal del PSOE ha evitado la autocrítica por el resultado en Aragón en los primeros comicios del ciclo electoral de 2026 que han examinado la estrategia de Pedro Sánchez de promocionar a exministros como líderes territoriales. Pilar Alegría perdió cinco escaños e igualó los 18 diputados de Javier Lambán en 2015, el peor resultado regional de su partido en pleno apogeo de Podemos. El presidente del Gobierno y líder socialista ha preferido poner el foco en el fiasco del PP, que convocó el adelanto para no tener que depender de Vox y ha terminado aumentando su dependencia de la ultraderecha.

“Convocan para perder escaños y engordar a Vox”, ha sentenciado Sánchez a puerta cerrada, según varias fuentes presentes consultadas por EL PAÍS, tras la caída de la candidatura de Jorge Azcón de 28 a 26 asientos en las Cortes de Aragón. “El PP es el ganador aritmético de las elecciones pero es el perdedor político. Feijóo se ha convertido en el mejor jefe de campaña de Abascal porque Vox nace del PP y crece y se multiplica con Feijóo”, ha incidido en esa idea Montse Mínguez, la portavoz del PSOE, en su comparecencia posterior en Ferraz.

Sánchez no ha repetido la lectura que realizó del desastre que su partido sufrió en las elecciones extremeñas, cuando trasladó a su cúpula que los votantes perdidos “volverían en las generales”. Entonces el golpe fue mayor: los socialistas perdieron en su otrora bastión 10 escaños (pasando de 28 a 18), más de 100.000 votos (de 242.659 a 136.017) y 15 puntos de apoyo (del 39,9% al 25,7%). Alegría, que la misma noche electoral sí reconoció la gravedad del resultado, ha caído 38.500 votos (de 197.919 a 159.366) y 5,2 puntos de apoyo (del 29,5% al 24,3%).

Ni el secretario general del PSOE ni nadie de la ejecutiva ha vinculado, según distintos miembros, la derrota con el desgaste del Gobierno central, del que procedía Alegría tras su incorporación al Ejecutivo en verano de 2021 como ministra de Educación y, un año después, como portavoz, es decir como la cara visible del equipo de Sánchez. El impacto del debate de la financiación autonómica o de la crisis ferroviaria no se ha abordado en la reunión en Ferraz, más corta de lo habitual: su duración ha sido de una hora y media debido a que Sánchez ha viajado a continuación a Andalucía para visitar zonas afectadas por las inundaciones en Granada y Jaén. La propuesta de financiación que el Gobierno pactó con ERC se anunció en plena precampaña aragonesa para estupor de numerosos dirigentes del PSOE, conscientes de que la derecha utilizaría el supuesto agravio con Cataluña. El sistema de financiación planteado solo ha obtenido el apoyo del PSC y del Gobierno catalán y ha recibido las críticas de Asturias y Castilla-La Mancha, las otras dos comunidades de régimen común gobernadas por los socialistas.

El presidente del Gobierno ha expresado su agradecimiento a Alegría y ha compartido con la cúpula socialista que la secretaria general de Aragón “ha hecho muy buena campaña y se quedará haciendo oposición para ser presidenta lo antes posible”. Sánchez ha contrapuesto su campaña “de política sana y propositiva” al “ruido y difusión de bulos” que ha atribuido sin distinción a PP y Vox. Feijóo, que en su primer discurso al frente del PP prometió acabar con “la política frívola e infantil”, dio su plácet a que Azcón contase para el cierre de la campaña con Los Meconios —en la fiesta anual de Vox en 2022 cantaron “Vamos a volver al 36″ en alusión al inicio de la Guerra Civil— y con el agitador ultra Vito Quiles. “Hay que reivindicar la buena política”, ha remarcado Sánchez. Fuentes de la dirección del PSOE defienden que la campaña realizada fue “de orfebrería” y se trabajó de forma cuidadosa para el electorado potencial de los socialistas.