Carlos Martínez propone que la lista más votada gobierne en Castilla y León

La campaña de Aragón no ha llegado a su ecuador mientras Castilla y León calienta motores para la siguiente parada del ciclo electoral, con comicios el 15 de marzo. El secretario general y candidato del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, propone que gobierne la lista más votada y se compromete a respetarlo si el PP es la primera fuerza. “Nosotros estamos dispuestos a que la lista más votada asuma la responsabilidad ejecutiva de la comunidad autónoma. Y, a partir de ahí, de la de la responsabilidad y la lealtad institucional, si nos toca a nosotros estar en la oposición por voluntad de la ciudadanía, arroparemos y respaldaremos. Y si les toca a ellos —en alusión al PP—, esperamos un sentido recíproco. Serviría generar un cortafuegos necesario a la extrema derecha. Lamentablemente, la respuesta de Alfonso Fernández Mañueco es el silencio”, ha explicado en un desayuno informativo organizado por el Foro Nueva Economía. La exigencia del PSOE es que el presidente de la Junta acepte la propuesta con carácter previo. Los sondeos dan una mayoría absoluta del PP con Vox, aunque los datos internos que manejan los socialistas les sitúan como primera fuerza por la división de electorado conservador.

El PP gobierna de forma ininterrumpida Castilla y León desde 1987, más tiempo que los 36 años que el PSOE estuvo al frente de la Junta de Andalucía. El candidato socialista considera los 39 años de Ejecutivos de la derecha como una “anomalía democrática”. “No sucede en ninguna otra comunidad autónoma de nuestro país y creo que ya hay romperla. Tenemos que plantear el proyecto con la suficiente claridad para ser atractivos ante la gente. Es verdad que tenemos alguna baza a nuestro favor: Mañueco es muy malo, es el peor presidente que ha tenido nuestra comunidad autónoma”, ha afirmado Martínez en un acto al que han acudido la ministra portavoz Elma Saiz y el titular de Industria, Jordi Hereu, una nutrida representación de la dirección federal encabezada por la secretaria de Organización, Rebeca Torró, secretarios provinciales y el exlíder territorial Luis Tudanca.

El modelo de financiación autonómica ha sido el escollo principal que ha tenido que afrontar Martínez, que se ha declarado “muy orgulloso de las políticas de Pedro Sánchez”. “Los derechos se garantizan con recursos suficientes, estables y bien distribuidos. Durante demasiado tiempo hemos financiado los servicios públicos esenciales como si todos los territorios partiéramos de la misma realidad, y no es verdad. Prestar educación, sanidad y servicios sociales no cuesta lo mismo en todos los territorios. No cuesta lo mismo en comunidades densas y jóvenes que en comunidades extensas, envejecidas y dispersas. Cuando el sistema de financiación no reconoce el coste real de la prestación de los servicios, lo que se genera es desigualdad estructural entre ciudadanía. No hablamos de privilegios territoriales, hablamos de igualdad de derechos de ciudadanía. Si el modelo no cubre estos costes reales, los territorios más frágiles quedan atrapados en una trampa permanente, o recortan servicios o renuncian a invertir. Eso no es eficiencia, eso es desigualdad institucionalizada”, ha observado antes de concluir que “la música” de la propuesta del Gobierno le “suena bien” aunque la cuenta de resultados le parece “insuficiente y justa” para su territorio.