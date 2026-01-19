Mañueco convoca elecciones en Castilla y León el 15 de marzo

Castilla y León celebrará sus elecciones autonómicas el 15 de marzo de 2026, según ha confirmado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP) en un comunicado y no en la rueda de prensa prevista como muestra de duelo por la tragedia ferroviaria de Córdoba. El mandatario ha apurado al máximo la legislatura y se ve abocado a los comicios en esa fecha toda vez el Estatuto autonómico establece que se celebren cuatro años después de que se constituyeran las anteriores Cortes, el 10 de marzo de 2022, y dieran paso al anterior mandato. Aquella legislatura se inició con una Junta de coalición PP-Vox hasta que la extrema derecha rompió en 2024.

Mañueco ha anunciado oficialmente este lunes, tras convocar su último Consejo de Gobierno del mandato, que se disuelven las Cortes y se llama a las urnas para el tercer domingo de marzo. La medida será publicada este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León. Esta comunidad, del PP desde 1987, será la tercera del actual ciclo electoral autonómico en España: primero Extremadura, luego Aragón y después Castilla y León para cerrar con Andalucía, salvo eventuales cambios. Mañueco encara sus terceras elecciones, saldadas las dos primeras con sendas coaliciones: en 2019 con Ciudadanos y en 2022 con Vox, quien cortó el pacto en 2024 dejando al PP en solitario.

El mensaje institucional se ha difundido después de un minuto de silencio en la Junta por las muertes en Córdoba. La nota de prensa indica que “conforme a lo establecido en el Artículo 27.1 a) y b) de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha firmado, previa deliberación del Consejo de Gobierno, el Decreto para la disolución de las Cortes de Castilla y León y convocatoria de elecciones autonómicas. Se trata de un acto debido y obligatorio en su fecha, puesto que se ha agotado el plazo máximo de convocatoria de los comicios en la Comunidad. Esta misma mañana el presidente comunicó su decisión de suspender la rueda de prensa prevista para hoy por respeto a las víctimas mortales y a las personas heridas en el grave accidente ferroviario ocurrido en el municipio de Adamuz (Córdoba)”.

El anuncio llega una vez se zanjaron hace unos días las especulaciones sobre la fecha electoral: el calendario que marca el Estatuto obliga a que el mandato no rebase los cuatro años desde la investidura donde comenzó, que fue el 10 de marzo de 2022. Por tanto, las urnas deben colocarse en el siguiente domingo efectivo, el próximo 15 de marzo, fecha que anticipó en septiembre el secretario general del PP, Francisco Vázquez, pero que su partido trató de difuminar ubicándola como mera posibilidad. El mandatario exprime la legislatura y mira a la meteorología, clave en su territorio: a más frío, menor participación, perjudicial para él en un territorio que dirige su formación desde 1987.

El alto cargo salmantino busca su tercer ciclo al frente de la Junta tras sendas coaliciones en los dos primeros: con Ciudadanos en 2019, derrotado por el PSOE pero siendo rescatado por Francisco Igea como ejecutor de las estrategias de Albert Rivera, y por Vox en 2022, esta vez venciendo en votos pero también sin números para gobernar en solitario. Ese pacto supuso el primero en Europa con la extrema derecha en un Ejecutivo de una comunidad. Las Cortes contarán en la próxima legislatura con 82 puestos contra los 81 actuales, pues Segovia gana uno, y la mayoría queda en 42, cifra casi quimérica para cualquier contendiente político. El PP pretende cosechar los máximos para intentar regir en solitario, pero la esperada crecida de Vox, con 13 procuradores en 2022, complicará que regalen su apoyo. El PSOE asegura que posee encuestas dándoles la victoria; sin embargo, interna y externamente se baraja un descalabro como el extremeño, donde perdieron decenas de miles de votos.

Con la convocatoria electoral para el 15 de marzo, Mañueco ha fechado la sesión constituyente de las Cortes el 14 de abril. A partir de ahí hay una semana para formar los grupos parlamentarios, que podrán proponer un candidato al presidente de las Cortes. Este tiene un plazo de 15 días desde la constitución del Parlamento para proponer un candidato. Si se convoca Pleno, pero no sale designado ningún presidente, se abrirá un plazo de dos meses para una investidura. Si nadie logra los números suficientes, se disuelve el hemiciclo y se repetirían las elecciones.

La comunidad encarará las urnas de marzo conociendo ya los resultados del 8 de febrero en Aragón, segundo peldaño de la escalera electoral autonómica diseñada por el PP para intentar castigar a los socialistas pero con el aliento al alza de los ultras. El calendario electoral marcaba hace unos meses a Castilla y León como la primera en el nuevo ciclo de urnas territoriales pero los adelantos de Extremadura y Aragón la pusieron en tercer lugar, perseguida salvo cambios políticos por Andalucía para junio.