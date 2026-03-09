El Museo Nacional de Arte de Cataluña se amplía para ganar metros y acercarse a la ciudad

El Museu Nacional de Catalunya (MNAC) se ampliará, por fin, para ganar espacio y acercarse al centro de Barcelona, con la fecha de inauguración prevista el próximo 2029. El principal repositorio del arte catalán gana 15.000 metros cuadrados del Palaci Victoria Eugenia y sitúa su entrada en la plaza Bohigas, justo a la altura de las columnas de Puig i Cadafalch, en la montaña de Montjuïc. Con un presupuesto de 112,6 millones de euros, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, junto al director del museo, Pepe Serra, han presentado este lunes con un gran acto, ante 400 personas, el proyecto arquitectónico del nuevo museo, que debe inaugurarse coincidiendo con la conmemoración del centenario de la Exposición Universal de 1929.

En el Palau Victoria Eugenia, situado unos metros más abajo del Palau Nacional, con un sinfín de escaleras que dificultan el acceso, todas las instituciones se han unido para celebrar el arranque definitivo de la ampliación del museo nacional, el mayor repositorio del arte catalán, con la presentación del proyecto arquitectónico de HArquitectes y Christ & Gantenbein, ganadores del concurso de ampliación, que han mostrado públicamente por primera vez los detalles de las obras de reforma de esta nave que también es obra de Puig i Cadafalch.

De aquí a tres años, el MNAC, que es el museo más grade de Cataluña, ganará muchos metros expositivos para llegar casi a los 20.000, que permitirán expoer buena parte de su colección. De las 300.000 obras aproximadamente que atesora, solo un 20% está expuesto, mientras que un 68% está en las reservas y entre un 8 y un 10% depositados en otros centros o prestado. Con esta ampliación, se culminará el proyecto fundacional de su primer director, Joaquim Folch i Torres, en 1934, interrumpido y escindido por la Guerra Civil y el franquismo.

Así será el vestíbulo del nuevo MNAC.

Por su parte, Pepe Serra ha resumido los valores en que se basa esta ampliación, como ofrecer un servicio público para los artistas y los ciudadanos y ser la base de la red de museos públicos, pero también ha reconocido que todavía no existe un relato museístico para ello, sino que es un trabajo colectivo que está en marcha y se presentará, seguramente con un acto de estas características, cuando esté bien definido. El director ha enfatizado que “se hará posible por primera vez el propósito del museo desde los inicios de sus estatutos”. Joan Oliveras, presidente del MNAC, ha destacado que debe ser “el ágora del siglo XXI para la agitación cultural”.

En los parlamentos oficiales, Jaume Collboni ha recordado que esta obra va en la línea de la transformación de la montaña de Montjuïc que impulsa el Ayuntamiento de Barcelona, con la vista puesta en la conmemoración de la Exposición de 1929 de aquí a tres años. La entrada del museo en la plaza Bohigas, justo a la altura de las columnas de Puig i Cadafalch, supondrá una mejora de los accesos para que el MNAC sea más accesible a la ciudadanía.

Ernest Urtasun ha hecho hincapié en que el principal museo de arte catalán ha vivido “durante muchos años con una limitación de espacios que ha significado que grandes obras y disciplinas sigan todavía en los almacenes”. Con esta iniciativa, se duplicará su superficie expositiva, “pero lo más importante es que hará posible explicar mejor la historia del arte y algunos de sus expresiones como la fotografía, el cómic o la ilustración”, ha añadido. “El MNAC baja a la ciudad y estará más conectado con la vida urbana”, ha sintetizado.

Presentación pública del proyecto arquitectónico de ampliación del MNAC con todas las autoridades. Albert Garcia

Para terminar, Salvador Illa ha manifestado que “el nuevo MNAC podrá desplegar todo su potencial como gran proyecto de país”, que ha situado al mismo nivel que la culminación de la Sagrada Familia o la puesta en marcha de la estación de la Sagrera. No ha dudado en mantener que será “uno de los grandes museos de Europa y del mundo”, puesto que alberga una de las mayores colecciones de arte medieval, entre ellas las pinturas de Sijena, que tienen una sentencia de devolución a su lugar de origen.

Mucha luz y salas diáfanas

Por primera vez, este lunes se ha podido ver públicamente el proyecto de rehabilitación del Palacio Victoria Eugenia y los largos pasillos que deben conectarlo con el Palacio Nacional. Josep Ricart, en representación de HArquitectes y Christ & Gantenbein, ha subrayado que serán dos edificios para un solo museo, y que todo el trabajo ha sido ser de mínima intervención para no tocar demasiado un pabellón histórico del arquitecto modernista, que sirvió como lugar expositivo en el 29 y fue de los primeros edificios de hormigón de la ciudad.

La principal novedad es la fachada principal, que se situará en la plaza Bohigas para que la puerta sea más accesible, de forma que también se creará un vistoso triángulo expositivo con el Pabellón Mies van der Rohe a un lado y el CaixaForum enfrente. Un gran zócalo transparente permitirá la continuidad visual entre el espacio público y el museo, que entrarán más en contacto que nunca. La nave ya cuenta con claraboyas, que se ampliarán para obtener mucha más luz natural.

La conexión con el Palacio Nacional se realizará a través de unos pasadizos enterrados, por donde transitarán los visitantes para moverse por las dos sedes, y a la vez servirá para la gestión y logística interna, como el traslado de obras. El vestíbulo, amplio y diáfano, “será el primer episodio de un largo recorrido que llegará hasta el Palacio Nacional”, según Josep Ricart. Si todo va como es previsto, el museo estará parcialmente cerrado en 2027, 2028 y 2029, para inaugurarse a finales de este año, muy significativo para la ciudad.