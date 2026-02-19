Crece un 13% el número de médicos que piden ayuda por enfermedades: la mayoría son mujeres por temas de salud mental

Los médicos cada vez piden más ayuda a sus colegios profesionales por problemas de salud. El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) ha alcanzado un máximo histórico: 1.933 atenciones entre 2023 y 2024 (es un informe bienal), lo que supone un 13% más que en el periodo anterior y la máxima cifra desde que empezaron estos informes en 2011.

Son problemas de salud que normalmente tienen que ver con el entorno de la profesión, explica Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial, que ha presentado este jueves los resultados. “Hay casos puramente laborales y otros mixtos. La clave aquí es la identificación del problema y la reinserción al entorno laboral, con lo que ello significa de seguridad clínica”, subraya.

El perfil predominante del médico que solicita asistencia es el de una mujer joven que trabaja en el sistema público de salud. Por tramos de edad, los grupos de 31 a 40 años (26,6%) y de 41 a 50 (26,7%) son los que más demandan el servicio. Además, la inmensa mayoría de los profesionales (un 83%) desarrolla su labor en el sector público y en ámbitos urbanos (88%).

Los trastornos mentales siguen siendo el principal motivo de consulta: representan el 84,9% de los casos. Los diagnósticos más frecuentes son los trastornos adaptativos (27%), del estado de ánimo (24%) y los de ansiedad (21%). El porcentaje de casos por adicciones distintas al alcoholismo (que representa el 3,9% de las demandas) se ha duplicado: del 3% al 6,4% en este periodo.

Cobo ha mencionado la huelga que los sindicatos médicos han convocado esta semana contra el Estatuto Marco y ha puntualizado que, aunque el estudio no entra en los motivos estructurales de consulta, las condiciones laborales impactan directamente en las atenciones del Paime.

“La desafección de los médicos tiene tres claves esenciales: la primera es la precariedad laboral que arrastramos, otra la falta de tiempo para la formación continuada y, por último, el modelo retributivo que se basa fundamentalmente en complementos, de los cuales, los más importantes son las guardias”, ha dicho Cobo.

El presidente de la OMG reconoce que, al tratarse de un informe puramente observacional, es difícil saber si hay más atenciones porque es un programa cada vez más conocido o porque los problemas de salud de los médicos crecen. “Es una mezcla un poco de todo, pero lo que es rotundamente cierto, y no solo en España, sino en el mundo, es que se está poniendo de relieve algo que antes estaba estigmatizado: la salud mental”.

Más de 10.000 atenciones

Desde la creación del programa en 1998, el Paime ha atendido ya a 10.001 médicos. “Es una de las herramientas que los colegios de médicos podemos ofrecer a nuestros colegiados para protegerlos y también a los ciudadanos para proteger el ejercicio correcto de la medicina”, ha explicado María Isabel Moya, coordinadora del programa, durante la presentación de los datos.

Moya ha destacado que lo ocurrido tras la crisis sanitaria no fue un pico puntual: “Lo que nos pasó en la pandemia lo vamos a arrastrar consecutivamente en años siguientes”. En este contexto, la complejidad de los casos también ha aumentado. Esto ha derivado en un incremento de los contratos terapéuticos —acuerdos que obligan al médico a someterse a la intervención del equipo para proteger la seguridad del paciente—, que han aumentado un 46,4%.

Pese al aumento de la demanda y la complejidad, los resultados clínicos son mayoritariamente positivos. El 71,6% de los pacientes recibe el alta terapéutica. El tratamiento es eminentemente ambulatorio, con solo un 7,5% de casos que requieren ingreso hospitalario. El sostenimiento de este sistema de cofinanciación entre colegios, administraciones y la Fundación para la Protección Social supone un coste anual de aproximadamente 2,5 millones de euros.