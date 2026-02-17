División de opiniones en la huelga de médicos: “mientras que los problemas sí que están bien identificados, las soluciones no me parecen las correctas”

Los médicos reclaman que se reconozca su nivel de responsabilidad y su formación

Huelga de médicos de ámbito estatal contra la reforma del estatuto marco Andreu Esteban (EFE)

Esta semana miles de médicos en España han empezado su cuarta huelga en un año. Piden un estatuto propio y revisar las guardias obligatorias y mal pagadas. El seguimiento no está siendo masivo y por eso en bastantes hospitales y centros de salud se nota menos de lo esperado: muchos ya trabajan con sobrecarga crónica.

Frente a las reivindicaciones de los médicos, la ministra Mónica García defiende el Estatuto Marco. Ana Giménez, presidenta de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), critica el trato recibido por el gobierno: “Las negociaciones con nosotros fueron un portazo. Llegó el subsecretario de Sanidad (Javier Padilla) y dijo que éramos unos clasistas y que no pensaba negociar con nosotros de forma exclusiva”.

Ana Fuentes analiza las reivindicaciones y las posibilidades de éxito de esta huelga con Pablo Linde, redactor de El País experto en Sanidad.

