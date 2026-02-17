División de opiniones en la huelga de médicos: “mientras que los problemas sí que están bien identificados, las soluciones no me parecen las correctas”
Los médicos reclaman que se reconozca su nivel de responsabilidad y su formación
Esta semana miles de médicos en España han empezado su cuarta huelga en un año. Piden un estatuto propio y revisar las guardias obligatorias y mal pagadas. El seguimiento no está siendo masivo y por eso en bastantes hospitales y centros de salud se nota menos de lo esperado: muchos ya trabajan con sobrecarga crónica.
Frente a las reivindicaciones de los médicos, la ministra Mónica García defiende el Estatuto Marco. Ana Giménez, presidenta de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), critica el trato recibido por el gobierno: “Las negociaciones con nosotros fueron un portazo. Llegó el subsecretario de Sanidad (Javier Padilla) y dijo que éramos unos clasistas y que no pensaba negociar con nosotros de forma exclusiva”.
Ana Fuentes analiza las reivindicaciones y las posibilidades de éxito de esta huelga con Pablo Linde, redactor de El País experto en Sanidad.
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed
