Oskar Matute marca distancia con Rufián: “No hay que confundir la unidad de acción política con la electoral”

EH Bildu ha ratificado este domingo su distancia con la propuesta del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de crear una gran coalición de los partidos de izquierda soberanistas y estatales para frenar el avance del PP y Vox. “No hay que confundir la unidad de acción política con la unidad electoral“, ha destacado el portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso en una entrevista este domingo en Radio Euskadi. Rufián provocó pequeño seísmo mediático cuando la semana pasada sugirió impulsar un frente de izquierdas para las próximas elecciones que pudiera hacer frente a una posible víctima de la derecha. ”Para mí la clase trabajadora de Cornellá y de Vallecas es la misma. Y si puedo llegar a representar a esa gente, como lo he hecho estos seis años, es un orgullo y no me hace menos independentista", declaró el diputado catalán en una entrevista publicada este jueves en este diario.

Pero esa idea de “inventarse algo” -como Rufián apunta― no ha cuajado en el resto de partidos. En EH Bildu su líder, Arnaldo Otegi, ya enfrió la propuesta, al igual que Matute con una publicación en X: “Nuestro proyecto, EH Bildu, es y será un proyecto por y para nuestro país: Euskal Herria y su gente. ¡Seguiremos aportando y empujando en esa dirección para hacer frente al autoritarismo y dignificar la vida de la ciudadanía vasca!¡ Y, siempre que esté en nuestras manos, también de las buenas gentes trabajadoras de todo el Estado!"

Esta vez, a través de la radio, el diputado abertzale ha señalado que su partido “siempre ha defendido la unidad de acción de las fuerzas de izquierdas y soberanistas” y que el País Vasco ya cuenta con “un frente amplio” de izquierdas, el de EH Bildu. “No somos un simple parapeto defensivo, sino una fuerza en crecimiento”, ha señalado. No obstante, ha precisado que espera que este debate activado por Rufián “ayude a que la izquierda española construya una referencia y una comunidad política solvente, como la que ha creado EH Bildu para y por Euskal Herria”.

El portavoz de ERC lleva desde el verano insinuado esta idea: “Si las fuerzas soberanistas, independentistas, desde Bildu a BNG, Compromís, Adelante Andalucía, ERC, podemos inventarnos algo para no dejar huérfana a la gente progresista del resto del Estado que no quiere votar al PSOE, me parece que es nuestra responsabilidad y casi negligente no hacerlo”. Rufián ya ha aclarado que él seguirá en ERC, formación que no está por la labor de explorar esa alianza de la izquierda.

Las declaraciones de Rufián aterrizaron en el debate político durante la resaca electoral de Aragón, donde Vox (aunque no ganó los comicios) fue el partido que salió más reforzado: consiguió 39 municipios y fue segunda fuerza en 152 de los 731 de la región. El PSOE se desplomó, al igual que sucedió en diciembre en Extremadura, donde el partido ultra consiguió 90.000 papeletas y fue la segunda fuerza en la ciudad de Badajoz, por delante de los socialistas. “Soy catalán, independentista, pero tengo miedo como demócrata. Y voy a intentar hacer todo lo posible para frenar lo que viene”, comentó a EL PAÍS.

Para Matute, “la apuesta de EH Bildu es responder como pueblo a la ola autoritaria y recentralizadora que amenaza” su identidad. “Va más allá de unas siglas: interpela al conjunto de fuerzas que defienden que Euskal Herria es una nación con derechos”, ha explicado durante la entrevista.