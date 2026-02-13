Las izquierdas lanzan su coalición con la incógnita sobre la continuidad de Yolanda Díaz

El anuncio de una nueva coalición en la izquierda para las generales ha hecho volver todas las miradas hacia Yolanda Díaz. La incógnita sobre el futuro político de la vicepresidenta, artífice del acuerdo que unió a una quincena de partidos en 2023, todavía no se ha despejado y la decisión sobre su continuidad lo condiciona todo. Bajo el lema Un paso al frente, Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar, los cuatro partidos en el Gobierno de coalición con el PSOE, darán el pistoletazo de salida a su proyecto el próximo sábado 21 de febrero en Madrid, con un acto al que han invitado a representantes de los movimientos sociales, la cultura, los sindicatos y “fuerzas políticas plurinacionales y de izquierdas”, incluida Podemos. Pero la decisión de Díaz es imprescindible para poder dar los siguientes pasos. El lanzamiento, además, llegará tan solo tres días después de la charla entre el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el diputado de Más Madrid en la Asamblea Emilio Delgado para, en paralelo y al margen de la iniciativa de los partidos del Ejecutivo, llamar también a la unidad frente al auge de la extrema derecha.

El debate sobre el liderazgo de Díaz se avivó el mismo martes, tan solo una hora después de que los partidos anunciaran la fecha para la presentación de su alianza, cuando el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, abogó en Cadena SER por una actualización tanto del “programa” como de los “objetivos políticos y el referente”. Una forma de invitar a la vicepresidenta a dar un paso atrás definitivo que provocó una defensa cerrada de la titular de Trabajo por parte de la portavoz parlamentaria del grupo y una de las dirigentes del partido, Verónica Barbero. “Es la mejor opción”, reafirmó.

“Tendrá que anunciarlo más pronto que tarde”, consideran fuentes del grupo parlamentario. Pero Yolanda Díaz, de momento, ha puesto tierra de por medio. Termina la semana de viaje oficial a Chipre y desde su gabinete insisten en que en los próximos días tiene una intensa agenda de trabajo. Estas fuentes no aclaran tampoco si estará o no en el acto del sábado 21, conscientes, a la vez, de que haga lo que haga, será noticia.

Desde algunos sectores de Sumar apuntan al desgaste de la titular de Trabajo como argumento en su contra. Según el CIS, en cuatro años ha pasado de ser la segunda preferida de los españoles para ocupar la presidencia del Gobierno a la sexta posición, por detrás de Rufián y de Isabel Díaz Ayuso. Pero el desgaste es un mal que aqueja a todos los líderes del espacio a la izquierda del PSOE, que han quemado su carrera política en la cima en pocos años, desde Pablo Iglesias a Alberto Garzón o Ada Colau.

En los últimos dos días, los partidos han tratado de centrar de nuevo el foco en torno al proyecto, pero la falta de concreción de otros aspectos como la marca y el programa tampoco ayudan. “Es la mejor ministra de Trabajo que ha tenido este país en la historia. Nosotros estamos en construir una amplia unidad de la izquierda y el debate no es quién tiene más apoyos personales o no, el debate es cómo hacemos para concitar más apoyos, más votos y más ilusión en este momento”, defendió este jueves en los pasillos del Congreso el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago. “No es el momento de nombres, sino del proyecto político y del mestizaje”, defendió en un desayuno informativo organizado por el medio digital Artículo 14 la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. “Es parte de la construcción de esta casa común”, dijo sobre ella la titular de Sanidad, Mónica García. “Es ahora nuestra principal líder; el debate se dará cuando toque”, zanjó en declaraciones en la Cámara baja también la diputada Candela López, una de las coordinadoras de los Comunes.

Presentación

“Las cuatro organizaciones queremos dejar clara nuestra voluntad de plantar cara, de que por nosotros y nosotras no será. Un paso al frente porque no le abriremos las puertas a la extrema derecha ni permitiremos que Abascal se siente en el Consejo de Ministros”, argumentaron este jueves sobre el lema del acto en un comunicado los partidos, que publicaron un cartel que incluye los colores corporativos de cada una de las formaciones integradas en la coalición. En la misma nota de prensa, subrayan que la invitación a otras fuerzas y a la sociedad civil es una “mano tendida para el diálogo y la cooperación, respetando los tiempos y necesidades de cada organización”. Aunque oficialmente Podemos no se ha pronunciado sobre esta última invitación, no se espera su asistencia. La secretaria general, Ione Belarra, se desvinculó del proceso el mismo martes. “Llevamos tiempo concentradas en poner la izquierda en pie, que fue lo que se comprometió con la operación Sumar. Este Gobierno solo está sirviendo para alimentar a la derecha y a la extrema derecha”, criticó, dejando poco espacio a su presencia en la puesta de largo del proyecto.